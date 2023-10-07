Больше никакого риса. Вкуснейшие тефтели в соусе: так готовила моя прабабушка

Тефтелями следует называть мясное блюдо, в составе которого имеются вкрапления какого-либо вида круп. Тефтели имеют форму шариков, так как это самая универсальная из форм для данного блюда.
Готовятся тефтели повсеместно в разных кухнях мира. Например, тефтели любят в Англии и Швеции. В последней стране тефтели считают национальным блюдом.
Существует много разновидностей тефтелей. К ним относятся даже фрикадельки. Стоит попробовать приготовить классические тефтели в домашних условиях.
Ингредиенты для тефтель:
- лук репчатый — шт.;
- морковь — 150 г;
- картофель — 3 шт.;
- фарш — 500 г;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- мука — ст.л.;
- томатный сок — 200 мл;
- вода — 150 мл;
- соль — ½ ч. л.
- сахар — ч. л.
Приготовление тефтель:
Натираем на крупных резцах терки репчатый лук, морковь и очищенный картофель. К овощной массе выкладываем фарш, солим и посыпаем специями по вкусу.
Руками перемешиваем компоненты и отбиваем. В сковороде разогреваем растительное масло. Формируем тефтели, выкладываем на сковороду. При максимальном огне запечатываем тефтели со всех сторон, а затем снимаем с огня.
В сковороду с маслом высыпаем муку, перемешиваем до загустения. Выкладываем в сковороду томатную пасту, заливаем водой.
Высыпаем в соус соль, сахарный песок. По вкусу добавляем сухой чеснок и специи, например, базилик.
Перемешиваем соус. Если смесь слишком густая, можно добавить еще воды. Готовим на минимальном нагреве плиты.
Кладем в соус тефтели, под крышкой готовим в течение 20 минут.
Подавать тефтели необходимо со сметаной и нашинкованной зеленью — петрушкой и укропом.
Получаются нежные вкусные тефтели без риса и прочих круп.