Больше никакого риса. Вкуснейшие тефтели в соусе: так готовила моя прабабушка

Тефтелями следует называть мясное блюдо, в составе которого имеются вкрапления какого-либо вида круп. Тефтели имеют форму шариков, так как это самая универсальная из форм для данного блюда.

Готовятся тефтели повсеместно в разных кухнях мира. Например, тефтели любят в Англии и Швеции. В последней стране тефтели считают национальным блюдом.

Существует много разновидностей тефтелей. К ним относятся даже фрикадельки. Стоит попробовать приготовить классические тефтели в домашних условиях.

Ингредиенты для тефтель:

лук репчатый — шт.;

морковь — 150 г;

картофель — 3 шт.;

фарш — 500 г;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

мука — ст.л.;

томатный сок — 200 мл;

вода — 150 мл;

соль — ½ ч. л.

сахар — ч. л.

Приготовление тефтель:

Натираем на крупных резцах терки репчатый лук, морковь и очищенный картофель. К овощной массе выкладываем фарш, солим и посыпаем специями по вкусу.

Руками перемешиваем компоненты и отбиваем. В сковороде разогреваем растительное масло. Формируем тефтели, выкладываем на сковороду. При максимальном огне запечатываем тефтели со всех сторон, а затем снимаем с огня.

В сковороду с маслом высыпаем муку, перемешиваем до загустения. Выкладываем в сковороду томатную пасту, заливаем водой.

Высыпаем в соус соль, сахарный песок. По вкусу добавляем сухой чеснок и специи, например, базилик.

Перемешиваем соус. Если смесь слишком густая, можно добавить еще воды. Готовим на минимальном нагреве плиты.

Кладем в соус тефтели, под крышкой готовим в течение 20 минут.

Подавать тефтели необходимо со сметаной и нашинкованной зеленью — петрушкой и укропом.

Получаются нежные вкусные тефтели без риса и прочих круп.