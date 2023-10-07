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Рецепт: Морковча — без добавления лука

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Рецепт: Морковча — без добавления лука

Ингредиенты:
морковь красная — 7 шт;
сахар — 1 ровная ст.л.;
соль — 0,5 ст.л.;
уксус столовый 9% — 1,5 ст.л.;
паприка — 1 ч.л.;
перец черный молотый — одна треть ч.л.;
чеснок — 1 зубчик;
масло растительное — 4 ст.л.
Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня делюсь с вами еще одним рецептом, на этот раз очень легким и быстрым. И это — морковча, или, если по-другому, морковь по-корейски. Ингредиенты довольно просты и само приготовление быстрое, но в итоге получается прекрасный салат, который отлично подходит практически к любому второму блюду. К тому же, морковь по-корейски полезна для кожи, зрения, пищеварения и даже укрепляет иммунитет. Но противопоказана тем, у кого язвенная болезнь желудка, гастрит, если есть заболевания печени и панкреатит. Если вы не попали в группу с противопоказаниями, то советую вам попробовать приготовить такой салат! Этот салат очень популярен, и возможно, на вашем столе очень часто бывает салатник с домашней морковью по-корейски.

Потихоньку перейдем к самим ингредиентом. Из такого количества у нас получилось на 1 раз (5 порций). Поэтому если хотите, можете все увеличить в 2 раза. И так, я взяла красную морковь (около 600-700 г), 1 ровную ст. л. сахара, 0.5 ст. л. соли, 1.5 ст. л. уксуса, 1 ч. л. паприки, 1/3 ч. л. черного молотого перца, 1 зубчик чеснока и 4 ст. л. растительного масла. Также многие ставит кориандр, но нам он не очень нравится.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Все довольно просто. Первым делом чистим морковь. Важно брать хорошую морковь, сочную, сладкую. Это значительно повлияет на конечный вкус салата.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Проводим ее через специальную терку, которую называют корейской. Получаются симпатичные длинные полосочки.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Добавляем 1 ровную ст. л. сахара, 0.5 ст. л. соли и 1.5 ст. л. уксуса.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Все хорошо перемешиваем. Удобно это делать в перчатке, руками. А затем отправляем в холодильник на 30 минут.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Через пол часа, чистим 1 зубчик чеснока и проводим через мелкую терку. Если вы любите поострее, то можете взять по-больше зубчиков. К нему, горкой, ставим 1 ч. л. паприки и 1/3 ч. л. черного молотого перца. Если любите, можно и кориандр.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

4 ст. л. растительного масла хорошо разогреваем и выливаем его на наш чеснок со специями.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Опять хорошо перемешиваем. Как я говорила, руками все-таки удобней. После отправляем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Вот и все, это все приготовление. Довольно просто и быстро. А так, как мы не добавляли лук, такой салат будет храниться дольше. Всем советую попробовать приготовить! Всем пока и до новых кулинарных рецептов!

Рецепт: Морковча - без добавления лука

Рецепт: Морковча - без добавления лука

(Время я указала только потраченное нами, холодильник не учитывала)

Время приготовления: 20 мин.

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