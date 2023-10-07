Рецепт: Морковча — без добавления лука

Ингредиенты:

морковь красная — 7 шт;

сахар — 1 ровная ст.л.;

соль — 0,5 ст.л.;

уксус столовый 9% — 1,5 ст.л.;

паприка — 1 ч.л.;

перец черный молотый — одна треть ч.л.;

чеснок — 1 зубчик;

масло растительное — 4 ст.л.

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня делюсь с вами еще одним рецептом, на этот раз очень легким и быстрым. И это — морковча, или, если по-другому, морковь по-корейски. Ингредиенты довольно просты и само приготовление быстрое, но в итоге получается прекрасный салат, который отлично подходит практически к любому второму блюду. К тому же, морковь по-корейски полезна для кожи, зрения, пищеварения и даже укрепляет иммунитет. Но противопоказана тем, у кого язвенная болезнь желудка, гастрит, если есть заболевания печени и панкреатит. Если вы не попали в группу с противопоказаниями, то советую вам попробовать приготовить такой салат! Этот салат очень популярен, и возможно, на вашем столе очень часто бывает салатник с домашней морковью по-корейски.

Потихоньку перейдем к самим ингредиентом. Из такого количества у нас получилось на 1 раз (5 порций). Поэтому если хотите, можете все увеличить в 2 раза. И так, я взяла красную морковь (около 600-700 г), 1 ровную ст. л. сахара, 0.5 ст. л. соли, 1.5 ст. л. уксуса, 1 ч. л. паприки, 1/3 ч. л. черного молотого перца, 1 зубчик чеснока и 4 ст. л. растительного масла. Также многие ставит кориандр, но нам он не очень нравится.

Все довольно просто. Первым делом чистим морковь. Важно брать хорошую морковь, сочную, сладкую. Это значительно повлияет на конечный вкус салата.

Проводим ее через специальную терку, которую называют корейской. Получаются симпатичные длинные полосочки.

Добавляем 1 ровную ст. л. сахара, 0.5 ст. л. соли и 1.5 ст. л. уксуса.

Все хорошо перемешиваем. Удобно это делать в перчатке, руками. А затем отправляем в холодильник на 30 минут.

Через пол часа, чистим 1 зубчик чеснока и проводим через мелкую терку. Если вы любите поострее, то можете взять по-больше зубчиков. К нему, горкой, ставим 1 ч. л. паприки и 1/3 ч. л. черного молотого перца. Если любите, можно и кориандр.

4 ст. л. растительного масла хорошо разогреваем и выливаем его на наш чеснок со специями.

Опять хорошо перемешиваем. Как я говорила, руками все-таки удобней. После отправляем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Вот и все, это все приготовление. Довольно просто и быстро. А так, как мы не добавляли лук, такой салат будет храниться дольше. Всем советую попробовать приготовить! Всем пока и до новых кулинарных рецептов!

(Время я указала только потраченное нами, холодильник не учитывала)

Время приготовления: 20 мин.