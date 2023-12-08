Бостонский кремовый торт. Классика кулинарии: просто и очень вкусно

В каждой стране есть свой рецепт торта. Нам уже известны такие классические шедевры в кондитерском мире как Наполеон, Медовик, Прага. Однако, помимо этих тортов есть еще множество других.
Многие слышали о популярном в 2010 годы торте — Чизкейк Нью-Йорк. Но, помимо этого десерта был и другой, менее узнаваемый.
Влажные Бостонский кремовый торт известен в США и Англии. В остальных уголках Европы о данном торте знают далеко не все. Вероятно, причиной стоит читать тот факт, что этот торт не так сильно рекламировали в кафе и ресторанах.
При этом надо обязательно попробовать этот десерт, так как он отличается от всех остальных.
Приготовим Бостонский торт самостоятельно.
Ингредиенты бисквита для бостонского торта:
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч.л.;
- соль — 1/4 ч.л.;
- сахарная пудра — 100 г;
- яичные желтки — 4 шт.;
- растительное масло — 50 г;
- молоко — 60 г;
- ванильный экстракт — ч.л.;
- 4 яичных белка;
- уксус — 1/2 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- 4 яичных желтка;
- сахар — 60 г
- соль — щепотка;
- сгущенное молоко — 60 г;
- молоко — 320 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- сливочное масло — 15 г;
- ванильный экстракт — 1 ч.л.
Ингредиенты для ганаша:
- горячие взбитые сливки — 120 г;
- шоколад — 120 г.
Приготовление бостонского торта:
Для приготовления крема смешиваем желтки с сахарным песком, солью и сгущенным молоком. В однородную массу тонкой струйкой вливаем горячее молоко и перемешиваем.
Выливаем смесь в сотейник и на минимальном огне доводим до загустения, постоянно помешивая. Кладем в густую массу сливочное масло, растапливаем в желтковой смеси.
Вливаем в смесь ванильный экстракт, перемешиваем и выкладываем в тарелку для остывания.
Накрываем кремовую основу пленкой «вконтакт».
Для приготовления бисквита к яичным желткам высыпаем сахарную пудру, вливаем растительное масло и ванильный экстракт, смешиваем до однородности. В смесь просеиваем муку с разрыхлителем и солью, замешиваем тесто.
В отдельной таре взбиваем белки до пышности. Добавляем к белкам уксус, продолжаем взбивать. Постепенно высыпаем в белки 60 грамм сахарной пудры, взбиваем миксером до устойчивых пиков.
Выкладываем аккуратно белковую массу в тесто, делим белковую смесь на 3 части.
Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом (9х11 см).
Выпекаем бисквит при 170 градусах 18-22 минуты. Удаляем золотистый слой с бисквита, смазываем поверхность кремовой основой.
Для ганаша смешиваем шоколад в горячих сливках. Ганашем покрываем верхушку торта.
Оставляем торт на 2-3 часа в холодильнике.
Получается незамысловатый бостонский торт.