Бостонский кремовый торт. Классика кулинарии: просто и очень вкусно

В каждой стране есть свой рецепт торта. Нам уже известны такие классические шедевры в кондитерском мире как Наполеон, Медовик, Прага. Однако, помимо этих тортов есть еще множество других.

Многие слышали о популярном в 2010 годы торте — Чизкейк Нью-Йорк. Но, помимо этого десерта был и другой, менее узнаваемый.

Влажные Бостонский кремовый торт известен в США и Англии. В остальных уголках Европы о данном торте знают далеко не все. Вероятно, причиной стоит читать тот факт, что этот торт не так сильно рекламировали в кафе и ресторанах.

При этом надо обязательно попробовать этот десерт, так как он отличается от всех остальных.

Приготовим Бостонский торт самостоятельно.

Ингредиенты бисквита для бостонского торта:

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1/2 ч.л.;

соль — 1/4 ч.л.;

сахарная пудра — 100 г;

яичные желтки — 4 шт.;

растительное масло — 50 г;

молоко — 60 г;

ванильный экстракт — ч.л.;

4 яичных белка;

уксус — 1/2 ч.л.

Ингредиенты для крема:

4 яичных желтка;

сахар — 60 г

соль — щепотка;

сгущенное молоко — 60 г;

молоко — 320 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

сливочное масло — 15 г;

ванильный экстракт — 1 ч.л.

Ингредиенты для ганаша:

горячие взбитые сливки — 120 г;

шоколад — 120 г.

Приготовление бостонского торта:

Для приготовления крема смешиваем желтки с сахарным песком, солью и сгущенным молоком. В однородную массу тонкой струйкой вливаем горячее молоко и перемешиваем.

Выливаем смесь в сотейник и на минимальном огне доводим до загустения, постоянно помешивая. Кладем в густую массу сливочное масло, растапливаем в желтковой смеси.

Вливаем в смесь ванильный экстракт, перемешиваем и выкладываем в тарелку для остывания.

Накрываем кремовую основу пленкой «вконтакт».

Для приготовления бисквита к яичным желткам высыпаем сахарную пудру, вливаем растительное масло и ванильный экстракт, смешиваем до однородности. В смесь просеиваем муку с разрыхлителем и солью, замешиваем тесто.

В отдельной таре взбиваем белки до пышности. Добавляем к белкам уксус, продолжаем взбивать. Постепенно высыпаем в белки 60 грамм сахарной пудры, взбиваем миксером до устойчивых пиков.

Выкладываем аккуратно белковую массу в тесто, делим белковую смесь на 3 части.

Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом (9х11 см).

Выпекаем бисквит при 170 градусах 18-22 минуты. Удаляем золотистый слой с бисквита, смазываем поверхность кремовой основой.

Для ганаша смешиваем шоколад в горячих сливках. Ганашем покрываем верхушку торта.

Оставляем торт на 2-3 часа в холодильнике.

Получается незамысловатый бостонский торт.