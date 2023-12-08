Несказанно надоело каждый год одно и то же ставить на праздничный стол. И хоть мама и свекров в восторге от такой «стабильности», уже не говорю я мнении бабушки, лично мне кажется, что настала пора что-то менять. В этом году вместо приевшегося советского салата в центре стола будет стоять «Шуба» с крабовыми палочками. Муж уже попробовал и похвалил идею.

Это далеко не дебют в преобразовании мной классических закусок из детства. К примеру, рекомендую попробовать нежную «Мимозу» с плавленым сыром и оливье без картошки. В таком виде этих салатов вы еще не видели. А как на счет «Сельди под шубой»? Готовы пробовать что-то новенькое?

Как приготовить салат «Шуба» с крабовыми палочками

Для приготовления данного блюда вам понадобится точь-в-точь такой же набор продуктов, как и для оригинальной закуски. Лишь с некоторыми дополнениями. К примеру, запаситесь упаковкой крабовых палочек для дополнительного слоя и столовой ложкой сметаны для соуса.

Ингредиенты

Сельдь1 шт. Морковь2 шт. Картофель6 шт. Свекла1 шт. Красный лук1 шт. Сметана50 г Майонез150 г Крабовые палочки200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Яйцо3 шт. Яблочный уксус1 ст. л.

Приготовление

Овощи отварите до готовности или запеките в фольге, если есть время. Так они получатся сочнее. Далее очистите их от кожуры и натрите на крупной терке в отдельные емкости. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Отделите желтки от белков и натрите их на крупной терке тоже в отдельные емкости. Лук измельчите и замаринуйте в яблочном уксусе на 5 минут. Отцедите жидкость. Соленую сельдь очистите от кожицы, головы и внутренностей. Уберите косточки. Филе селедки измельчите мелкими кубиками. Крабовые палочки измельчите тонкой соломкой. Для соуса смешайте майонез и сметану. Добавьте соль и молотый черный перец по вкусу. Ингредиенты подготовлены, начинаем собирать салат. На плоское блюдо поставьте разъемное кольцо. Далее слоями выкладывайте продукты, перемазывая их майонезным соусом. Следуйте такой очередности: картофель, селедка с луком, морковь, белки, крабовые палочки, половина желтков, свекла.

Закуска практически готова! Верх салата можете перемазать оставшимся соусом и присыпать половиной тертых желтков. По желанию, украсьте его зеленью. Готовый салат уберите в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей снимите кольцо разъемной формы. Приятного аппетита!