ГлавнаяРецептыБюджетное блюдо с невероятным вкусом: как правильно тушить куриные желудочки Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: как правильно тушить куриные желудочки На чтение: 2 минуты Вероятно, вы не обращаете внимания на куриные желудки, которые продают чуть ли не в каждом магазине. Это зря, ведь из них можно приготовить ароматное и питательное блюдо. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ С этим рецептом желудочки получаются очень вкусные, поскольку процесс тушения делает ингредиенты более мягкими и позволяет обменяться ароматами. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарнирам. Вам понравится Любимое блюдо Эктора Хименеса-Браво: готовим роскошные голубцы с интересным ингредиентом Как готовить куриные желудочки Время: 1 час 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 700 граммов куриных желудков; – 1 луковица; – 1 морковь; – 1 корень сельдерея; – 4 зубчика чеснока; – 6 шампиньонов; – 2 столовые ложки томатного соуса; – 2 столовые ложки сметаны; – 1,5 стакана воды; – 0,5 чайной ложки перца; – 1 чайная ложка соли; – 1 чайная ложка кари; – 50 миллилитров подсолнечного масла; – 30 граммов сливочного масла; – 10 граммов зелени. Приготовление: Куриные желудки тщательно почистьте от пленок и хорошо промойте. Далее нарежьте их небольшими кусочками. Лук измельчите, морковь и сельдерей порежьте соломкой, а шампиньоны и чеснок – пластинками. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, выложите в нее желудки и тушите на умеренном огне под крышкой, пока не испарится жидкость. На это уйдет около 15 – 20 минут. Добавьте лук, сельдерей с чесноком, перемешайте и тушите 10 минут. Далее положите морковь, шампиньоны и перемешайте. Добавьте томатный соус, сметану, соль, перец, карри, снова перемешайте. Налейте воду и тушите под крышкой 50 минут. Подавайте с гарниром, украсив зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить к куриным желудочкам вкусный печеный картофель от Джейми Оливера. Поделитесь с друзьями