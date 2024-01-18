Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: как правильно тушить куриные желудочки

Вероятно, вы не обращаете внимания на куриные желудки, которые продают чуть ли не в каждом магазине. Это зря, ведь из них можно приготовить ароматное и питательное блюдо.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

С этим рецептом желудочки получаются очень вкусные, поскольку процесс тушения делает ингредиенты более мягкими и позволяет обменяться ароматами. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарнирам.

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Как готовить куриные желудочки

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов куриных желудков;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 корень сельдерея;

– 4 зубчика чеснока;

– 6 шампиньонов;

– 2 столовые ложки томатного соуса;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1,5 стакана воды;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка кари;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– 30 граммов сливочного масла;

– 10 граммов зелени.

Приготовление:

Куриные желудки тщательно почистьте от пленок и хорошо промойте. Далее нарежьте их небольшими кусочками. Лук измельчите, морковь и сельдерей порежьте соломкой, а шампиньоны и чеснок – пластинками. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, выложите в нее желудки и тушите на умеренном огне под крышкой, пока не испарится жидкость. На это уйдет около 15 – 20 минут. Добавьте лук, сельдерей с чесноком, перемешайте и тушите 10 минут. Далее положите морковь, шампиньоны и перемешайте. Добавьте томатный соус, сметану, соль, перец, карри, снова перемешайте. Налейте воду и тушите под крышкой 50 минут. Подавайте с гарниром, украсив зеленью.

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