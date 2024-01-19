Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис с красными бобами. Рис можно использовать любой, но лучше подойдут длиннозернистые сорта типа жасмина или басмати. В таком блюде полноценно сочетается белок из бобов и углеводы из риса. А благодаря специям, у риса получается яркий, пряный и оригинальный вкус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Бобы / Крупы / Рис Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Рис 100 Грамм
- Бобы консервированные 250 Грамм (красные)
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Паста томатная 1 Ст. ложка
- Вода 30 Миллилитров (чтобы развести томатную пасту)
- Соль По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
- Куркума 1/3 Чайных ложки
- Паприка копченая 1/2 Чайных ложки
- Перец красный молотый 1/3 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
340 ккал
Калорийность
7 г
Белки
1 г
Жиры
79 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рис с красными бобами»
Подготовьте все ингредиенты.
Рис промойте до прозрачности, переложите в кастрюлю и отварите до готовности в кипящей подсоленной воде.
Томатную пасту смешайте со специями и солью, разведите водой до состояния густого соуса.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте в нем измельченный чеснок пару секунд до раскрытия аромата.
Добавьте красные бобы, обжаривайте около 2-3 минут.
Затем добавьте томатную пасту со специями и рис. Тушите на медленном огне 5-7 минут под крышкой.
Рис с красными бобами готов, приятного вам аппетита!