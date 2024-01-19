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Рис с красными бобами

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Рис с красными бобами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис с красными бобами. Рис можно использовать любой, но лучше подойдут длиннозернистые сорта типа жасмина или басмати. В таком блюде полноценно сочетается белок из бобов и углеводы из риса. А благодаря специям, у риса получается яркий, пряный и оригинальный вкус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Бобы / Крупы / Рис Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Рис 100 Грамм
  • Бобы консервированные 250 Грамм (красные)
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Паста томатная 1 Ст. ложка
  • Вода 30 Миллилитров (чтобы развести томатную пасту)
  • Соль По вкусу
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Куркума 1/3 Чайных ложки
  • Паприка копченая 1/2 Чайных ложки
  • Перец красный молотый 1/3 Чайных ложки
  • Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

340 ккал

Калорийность

7 г

Белки

1 г

Жиры

79 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис с красными бобами»

Рис с красными бобами

Подготовьте все ингредиенты.

Рис с красными бобами

Рис промойте до прозрачности, переложите в кастрюлю и отварите до готовности в кипящей подсоленной воде.

Рис с красными бобами

Томатную пасту смешайте со специями и солью, разведите водой до состояния густого соуса.

Рис с красными бобами

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте в нем измельченный чеснок пару секунд до раскрытия аромата.

Рис с красными бобами

Добавьте красные бобы, обжаривайте около 2-3 минут.

Рис с красными бобами

Затем добавьте томатную пасту со специями и рис. Тушите на медленном огне 5-7 минут под крышкой.

Рис с красными бобами

Рис с красными бобами готов, приятного вам аппетита!

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