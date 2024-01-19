Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис с красными бобами. Рис можно использовать любой, но лучше подойдут длиннозернистые сорта типа жасмина или басмати. В таком блюде полноценно сочетается белок из бобов и углеводы из риса. А благодаря специям, у риса получается яркий, пряный и оригинальный вкус.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Бобы / Крупы / Рис Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Рис 100 Грамм

Бобы консервированные 250 Грамм (красные)

Масло растительное 2 Ст. ложки

Паста томатная 1 Ст. ложка

Вода 30 Миллилитров (чтобы развести томатную пасту)

Соль По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Куркума 1/3 Чайных ложки

Паприка копченая 1/2 Чайных ложки

Перец красный молотый 1/3 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

340 ккал

Калорийность

7 г

Белки

1 г

Жиры

79 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис с красными бобами»

Подготовьте все ингредиенты.

Рис промойте до прозрачности, переложите в кастрюлю и отварите до готовности в кипящей подсоленной воде.

Томатную пасту смешайте со специями и солью, разведите водой до состояния густого соуса.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте в нем измельченный чеснок пару секунд до раскрытия аромата.

Добавьте красные бобы, обжаривайте около 2-3 минут.

Затем добавьте томатную пасту со специями и рис. Тушите на медленном огне 5-7 минут под крышкой.

Рис с красными бобами готов, приятного вам аппетита!