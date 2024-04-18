Описание приготовления:

Вкусные и румяные булочки моментально разлетаются с тарелки. Особенно вкусны они с помадкой на лимонном соке — она обладает легкой кислинкой, которая идеально оттеняет вкус сладкой выпечки! Не забудьте про теплое молоко или холодный лимонад, чай, кофе.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Булочки

Состав / Ингредиенты:

Дрожжи свежие 20 Грамм

Молоко 150 Миллилитров (теплое)

Яйца 1 Штука

Соль 3 Щепотки

Масло сливочное 50 Грамм

Сахар 60 Грамм (в тесто)

Мука пшеничная 400 Грамм

Сахар 70 Грамм (или сахарная пудра на помадку)

Сок лимона 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

316 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булочки с помадкой»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо свежих дрожжей можно использовать сухие в количестве 10-12 граммов.

Молоко прогрейте до 25-30 градусов, но не выше, иначе дрожжи не сработают! Всыпьте 2 ст.л. сахара и соль, тщательно размешайте.

Раскрошите свежие дрожжи или всыпьте сухие и тщательно все взбейте, чтобы дрожжи растворились.

Добавьте 70-80 граммов муки и еще раз перемешайте. Накройте емкость полотенцем и дайте опаре вырасти примерно 25-30 минут при комнатной температуре.

Опара поднимется минимум вдвое — не пропустите этот момент!

Растопите сливочное масло или замените его качественным маргарином. Влейте в глубокую емкость и немного остудите. Затем вбейте куриное яйцо, всыпьте оставшийся сахар для теста и взбейте все.

Перелейте опару, перемешайте и вмешайте пшеничную муку.

Тщательно вымесите тесто, смазывая руки сливочным или растительным маслом.

Смажьте форму маслом и разделите тесто на равные части. Скатайте каждую из них в колобок и выложите в форму. Накройте форму полотенцем и оставьте заготовки для расстойки на 30-60 минут в теплом месте без сквозняков.

Разогрейте духовку до 220 градусов и поместите форму на средний уровень. На дно духовки поместите форму с горячей водой. Испеките булочки примерно 15-20 минут, а затем нагрев уменьшите до 180 градусов. Смажьте поверхность выпечки желтком или молоком — по желанию. Допеките выпечку еще 25-30 минут.

Булочки извлеките из формы и остудите — это обязательное условие, иначе помадка на них не будет держаться. Пока булочки остывают, измельчите сахар в кофемолке, превращая его в сахарную пудру. Разотрите пудру с лимонным соком.

Нанесите помадку на остывшие булочки с помощью чайной ложки.

Подайте булочки с помадкой к столу вместе с напитками. Приятного вам аппетита!