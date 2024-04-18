Описание приготовления:
Вкусные и румяные булочки моментально разлетаются с тарелки. Особенно вкусны они с помадкой на лимонном соке — она обладает легкой кислинкой, которая идеально оттеняет вкус сладкой выпечки! Не забудьте про теплое молоко или холодный лимонад, чай, кофе.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Булочки
Состав / Ингредиенты:
- Дрожжи свежие 20 Грамм
- Молоко 150 Миллилитров (теплое)
- Яйца 1 Штука
- Соль 3 Щепотки
- Масло сливочное 50 Грамм
- Сахар 60 Грамм (в тесто)
- Мука пшеничная 400 Грамм
- Сахар 70 Грамм (или сахарная пудра на помадку)
- Сок лимона 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
316 ккал
Калорийность
8 г
Белки
6 г
Жиры
50 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Булочки с помадкой»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо свежих дрожжей можно использовать сухие в количестве 10-12 граммов.
Молоко прогрейте до 25-30 градусов, но не выше, иначе дрожжи не сработают! Всыпьте 2 ст.л. сахара и соль, тщательно размешайте.
Раскрошите свежие дрожжи или всыпьте сухие и тщательно все взбейте, чтобы дрожжи растворились.
Добавьте 70-80 граммов муки и еще раз перемешайте. Накройте емкость полотенцем и дайте опаре вырасти примерно 25-30 минут при комнатной температуре.
Опара поднимется минимум вдвое — не пропустите этот момент!
Растопите сливочное масло или замените его качественным маргарином. Влейте в глубокую емкость и немного остудите. Затем вбейте куриное яйцо, всыпьте оставшийся сахар для теста и взбейте все.
Перелейте опару, перемешайте и вмешайте пшеничную муку.
Тщательно вымесите тесто, смазывая руки сливочным или растительным маслом.
Смажьте форму маслом и разделите тесто на равные части. Скатайте каждую из них в колобок и выложите в форму. Накройте форму полотенцем и оставьте заготовки для расстойки на 30-60 минут в теплом месте без сквозняков.
Разогрейте духовку до 220 градусов и поместите форму на средний уровень. На дно духовки поместите форму с горячей водой. Испеките булочки примерно 15-20 минут, а затем нагрев уменьшите до 180 градусов. Смажьте поверхность выпечки желтком или молоком — по желанию. Допеките выпечку еще 25-30 минут.
Булочки извлеките из формы и остудите — это обязательное условие, иначе помадка на них не будет держаться. Пока булочки остывают, измельчите сахар в кофемолке, превращая его в сахарную пудру. Разотрите пудру с лимонным соком.
Нанесите помадку на остывшие булочки с помощью чайной ложки.
Подайте булочки с помадкой к столу вместе с напитками. Приятного вам аппетита!