Беру кефир, 1 яйцо и 10 минут. Простые пироги с картошкой по рецепту моей прабабушки

История пирогов с картошкой насчитывает несколько веков. Считается, что пироги с разнообразными начинками начали готовить еще в языческие времена. Пироги с картошкой появились позднее, когда этот корнеплод стал популярным и доступным продуктом.

Изначально пироги с картошкой были простым и сытным блюдом, которое готовили в крестьянских семьях. Со временем выпечка стала более разнообразной и сложной в приготовлении.

В русской кухне пироги с картошкой занимают особое место. Их готовят из различных видов теста (дрожжевого, слоеного, песочного) и с разнообразными добавками (грибами, мясом, зеленью).

Приготовим своими руками простые пироги с картошкой.

Ингредиенты для теста:

Кефир — 350 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Растительное масло — 20 мл;

Мука — 550 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 500 г;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — ½ ч.л.;

Жареный лук — 1 шт.;

Укроп — пучок;

Петрушка — пучок.

Приготовление картофельных пирогов:

Отвариваем до готовности очищенный картофель. В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем не липкое и эластичное тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на 15 минут.

Картофель разминаем до состояния пюре, солим и высыпаем к нему сахар. Добавляем к картофельному пюре заранее обжаренный лук, нашинкованные укроп и петрушку, смешиваем.

Тесто делим на две равные части, каждую раскатываем в одинаковые прямоугольные большие пласты. Делим один из пластов делим визуально на квадраты 8х8 см.

В каждый визуальный квадрат выкладываем по столовой ложке пюре.

Накрываем пласт с начинкой вторым пластом, между бугорками запечатываем тесто.

При помощи формы делим пласт на небольшие пирожки.

В сковороде в большом количестве масла обжариваем пирожки с каждой стороны до золотистой корочки.

В результате мы имеем вкусные картофельные пирожки. Они готовятся быстро, получаются не хуже классических.