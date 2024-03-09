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Бургер с курицей, яблоком и сыром

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Бургер с курицей, яблоком и сыром

Описание приготовления:

Готовятся такие бургеры довольно быстро и просто. Куриное мясо обжаривается за несколько минут. Останется добавить зелень, яблоки и сыр. Начинку всегда можно разнообразить любым соусом. Необычные бургеры с курицей, яблоком и сыром выглядят очень аппетитно! Их можно приготовить на завтрак или же съесть во время ланча.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Сыр / Куриное филе Блюдо: Закуски / Бургеры / Чикенбургер

Состав / Ингредиенты:

  • Булочка для бургера 1 Штука
  • Куриное филе 150 Грамм
  • Сыр 40 Грамм
  • Яблоки 50 Грамм
  • Кетчуп 40 Грамм
  • Горчица 20 Грамм
  • Листья салата 10 Грамм
  • Растительное масло 30 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

212 ккал

Калорийность

4 г

Белки

23 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бургер с курицей, яблоком и сыром»

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Подготовьте все ингредиенты для приготовления бургера.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Куриное филе сполосните, нарежьте слайсами как на отбивные, посолите и поперчите по вкусу.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Кусочки курицы обжаривайте на сковороде с добавлением масла. Жарьте быстро — 2-3 минуты, чтобы грудка осталась сочной.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Разрежьте булочку для бургера пополам, каждую половину обжарьте в сухой сковороде, чтобы она стала хрустящей.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Булку для бургера смажьте кетчупом и добавьте горчицу для пикантности.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Добавьте в бургер кусочки обжаренной курицы.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Выложите листья салата и ломтики яблок. Желательно использовать кисло-сладкие яблоки.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Завершите приготовление бургера слайсами сыра.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Прикройте бургер второй половинкой булки, ее также снизу смажьте соусом. Готовый бургер зафиксируйте шпажкой и готово.

Бургер с курицей, яблоком и сыром

Приятного аппетита!

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