Описание приготовления:

Готовятся такие бургеры довольно быстро и просто. Куриное мясо обжаривается за несколько минут. Останется добавить зелень, яблоки и сыр. Начинку всегда можно разнообразить любым соусом. Необычные бургеры с курицей, яблоком и сыром выглядят очень аппетитно! Их можно приготовить на завтрак или же съесть во время ланча.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Сыр / Куриное филе Блюдо: Закуски / Бургеры / Чикенбургер

Состав / Ингредиенты:

Булочка для бургера 1 Штука

Куриное филе 150 Грамм

Сыр 40 Грамм

Яблоки 50 Грамм

Кетчуп 40 Грамм

Горчица 20 Грамм

Листья салата 10 Грамм

Растительное масло 30 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

212 ккал

Калорийность

4 г

Белки

23 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бургер с курицей, яблоком и сыром»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления бургера.

Куриное филе сполосните, нарежьте слайсами как на отбивные, посолите и поперчите по вкусу.

Кусочки курицы обжаривайте на сковороде с добавлением масла. Жарьте быстро — 2-3 минуты, чтобы грудка осталась сочной.

Разрежьте булочку для бургера пополам, каждую половину обжарьте в сухой сковороде, чтобы она стала хрустящей.

Булку для бургера смажьте кетчупом и добавьте горчицу для пикантности.

Добавьте в бургер кусочки обжаренной курицы.

Выложите листья салата и ломтики яблок. Желательно использовать кисло-сладкие яблоки.

Завершите приготовление бургера слайсами сыра.

Прикройте бургер второй половинкой булки, ее также снизу смажьте соусом. Готовый бургер зафиксируйте шпажкой и готово.

Приятного аппетита!