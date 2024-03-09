Описание приготовления:
Готовятся такие бургеры довольно быстро и просто. Куриное мясо обжаривается за несколько минут. Останется добавить зелень, яблоки и сыр. Начинку всегда можно разнообразить любым соусом. Необычные бургеры с курицей, яблоком и сыром выглядят очень аппетитно! Их можно приготовить на завтрак или же съесть во время ланча.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Сыр / Куриное филе Блюдо: Закуски / Бургеры / Чикенбургер
Состав / Ингредиенты:
- Булочка для бургера 1 Штука
- Куриное филе 150 Грамм
- Сыр 40 Грамм
- Яблоки 50 Грамм
- Кетчуп 40 Грамм
- Горчица 20 Грамм
- Листья салата 10 Грамм
- Растительное масло 30 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
212 ккал
Калорийность
4 г
Белки
23 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бургер с курицей, яблоком и сыром»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления бургера.
Куриное филе сполосните, нарежьте слайсами как на отбивные, посолите и поперчите по вкусу.
Кусочки курицы обжаривайте на сковороде с добавлением масла. Жарьте быстро — 2-3 минуты, чтобы грудка осталась сочной.
Разрежьте булочку для бургера пополам, каждую половину обжарьте в сухой сковороде, чтобы она стала хрустящей.
Булку для бургера смажьте кетчупом и добавьте горчицу для пикантности.
Добавьте в бургер кусочки обжаренной курицы.
Выложите листья салата и ломтики яблок. Желательно использовать кисло-сладкие яблоки.
Завершите приготовление бургера слайсами сыра.
Прикройте бургер второй половинкой булки, ее также снизу смажьте соусом. Готовый бургер зафиксируйте шпажкой и готово.
Приятного аппетита!