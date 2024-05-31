Быстрая пахлава: секрет простого способа приготовления восточной сладости

Приготовление такой пахлавы отнимет минимум времени, а результат не разочарует.

Пахлава – восточная сладость в виде пропитанного маслом и сиропом слоеного пирога с начинкой из растертых орехов, сахара и кардамона. У многих она по определенным причинам ассоциируется с морем и летом, но готовить ее можно в любое время года. Сегодня предлагаем вам способ приготовления быстрой пахлавы из блога «Кулинарные рецепты».

Быстрая пахлава из лаваша

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 2 шт;

масло сливочное – 100 гр;

орехи грецкие – 200 гр;

молоко сгущенное вареное — 200 гр.

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить и обильно смазать им развернутые листья лаваша. Немного масла оставить для смазки рулетиков перед выпеканием.

Сверху по маслу выложить слой вареной сгущенки, распределив его по всей поверхности.

Грецкие орехи измельчить и посыпать их на сгущенку.

Лаваш завернуть в рулет, нарезать на кусочки. Все рулетики выложить на противень застеленный пергаментной бумагой. Каждый рулетик смазать растопленным сливочным маслом.

Отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Читайте также:

Персиковый тирамису: рецепт идеального летнего десерта

Белый торт: как приготовить нежный ванильный десерт

Корзиночки с белковым кремом: рецепт десерта со вкусом из детства (видео)