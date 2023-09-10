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Шоколадный брауни

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Шоколадный брауни

Шоколадный брауни – это популярное и очень вкусное угощение, пришедшее к нам из американской кухни. Такой десерт отличается насыщенным шоколадным вкусом и идеально подходит к чашечке горячего чая или кофе. Для приготовления лакомства используйте готовую кулинарную подборку из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классический шоколадный брауни в домашних условиях

Классический шоколадный брауни в домашних условиях – это невероятно вкусное и привлекательное лакомство, которое идеально подойдет к чашечке горячего чая или кофе. Десерт отличается насыщенным шоколадным ароматом, поэтому никто не сможет устоять. Попробуйте приготовить брауни по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Шоколадный брауни

Ингредиенты –+12 порц.

  • Темный шоколад 180 гр.
  • Масло сливочное 180 гр.
  • Сахар-песок 220 гр.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Мука 75 гр.
  • Соль ¼ ч.л.

Шаги 60 мин.

  1. Шоколадный брауни

    Классический шоколадный брауни легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Шоколадный брауни

    Сливочное масло и кусочки темного шоколада отправляем в сотейник, которые устанавливаем над водяной баней.

  3. Шоколадный брауни

    Растапливаем продукты до получения гладкой однородной массы. Постоянно перемешиваем венчиком. Убираем заготовку с водяной бани и даем немного остыть.

  4. Шоколадный брауни

    Отдельно соединяем куриные яйца, сахар и соль.

  5. Шоколадный брауни

    Продукты взбиваем венчиком до растворения сахара.

  6. Шоколадный брауни

    Вливаем сюда остывшую шоколадную смесь.

  7. Шоколадный брауни

    Тщательно перемешиваем массу.

  8. Шоколадный брауни

    Просеиваем сюда муку. Можно делать это через мелкое металлическое сито.

  9. Шоколадный брауни

    Замешиваем лопаткой до получения однородного жидкого теста без мучных комочков.

  10. Шоколадный брауни

    Переливаем тесто в форму для выпекания, которую застилаем пергаментом.

  11. Шоколадный брауни

    Выпекаем угощение 25 минут при температуре 180°.

  12. Шоколадный брауни

    Достаем десерт из духовки и даем ему полностью остыть, после разрезаем на квадраты.

  13. Шоколадный брауни

    Классический шоколадный брауни в домашних условиях готов. Угощайтесь!

Шоколадный брауни с жидкой начинкой внутри

Шоколадный брауни с жидкой начинкой внутри отличается насыщенным вкусом и яркой подачей. Такой десерт украсит ваш домашний или праздничный стол. Приготовьте шоколадное угощение, которое послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой чая, используя наш проверенный рецепт с подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Шоколад темный – 200 гр.
  • Масло сливочное – 170 гр.
  • Сахар – 250 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 95 гр.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Какао – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца с сахаром и солью.

Шоколадный брауни

Шаг 2. Взбиваем продукты до однородности и вливаем сюда растопленное сливочное масло.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Растапливаем половину шоколада и вливаем его в заготовку. Перемешиваем.

Шоколадный брауни

Шаг 4. Сюда же отправляем указанное количество какао. Перемешиваем снова.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Всыпаем просеянную муку и замешиваем массу до однородности и исчезновения комочков.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Оставшийся шоколад разламываем на небольшие кусочки и выкладываем в тесто. Перемешиваем.

Шоколадный брауни

Шаг 7. Переливаем заготовку в форму для выпекания.

Шоколадный брауни

Шаг 8. Выпекаем угощение от 25 до 40 минут при температуре 180°. учитывайте, что пирог должен получиться влажным внутри.

Шоколадный брауни

Шаг 9. Шоколадный брауни с жидкой начинкой внутри готов. Подавайте десерт к столу!

Шоколадный брауни

Шоколадный брауни с вишней

Шоколадный брауни с вишней – это невероятно вкусное и привлекательное лакомство, которое идеально подойдет к семейному празднику или чаепитию. Десерт отличается насыщенным и сочным вишневым вкусом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 120 гр.
  • Молоко – 0.5 л.
  • Какао – 90 гр.
  • Масло сливочное – 75 гр.
  • Вишня замороженная – 100 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Кислота лимонная – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем просеянную муку с какао. Муку просеиваем, чтобы напитать кислородом и избавить от комочков. Это сделает тесто качественнее.

Шоколадный брауни

Шаг 2. Вливаем в эту сухую смесь молоко.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Добавляем сахар, лимонную кислоту и соду.

Шоколадный брауни

Шаг 4. Выкладываем в сухую смесь также и растопленное сливочное масло. Хорошенько взбиваем заготовку до полной однородности.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Переливаем тесто в подготовленную форму для выпекания. По поверхности равномерно распределяем вишню.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Посыпаем ягоды небольшим количеством сахара (по желанию).

Шоколадный брауни

Шаг 7. Выпекаем угощение около 50 минут при температуре 180°. Готовность можно проверять деревянной шпажкой.

Шоколадный брауни

Шаг 8. Шоколадный брауни с вишней готов. Подавайте аппетитный десерт к столу!

Шоколадный брауни

Пирог Брауни с какао в духовке

Пирог Брауни с какао в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких удивительно вкусным и привлекательным десертом, пришедшим к нам из американской кухни.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.
  • Какао – 0,35 ст.
  • Мука – 0,5 ст.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Ваниль – по вкусу.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты списка.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем сухие продукты. Просеиваем сюда муку через мелкое металлическое сито, добавляем какао и сахар.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Всыпаем сюда ванилин по вкусу. Он придаст десерту особенный аромат.

Шоколадный брауни

Шаг 4. Добавляем разрыхлитель для более качественного и пышного теста.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Добавляем одну щепотку соли.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Перемешиваем сухие ингредиенты до получения однородной смеси.

Шоколадный брауни

Шаг 7. В отдельной посуде растапливаем сливочное масло. Делаем это любым удобным способом.

Шоколадный брауни

Шаг 8. В растопленное масло вводим сухую смесь.

Шоколадный брауни

Шаг 9. Тщательно перемешиваем массу до однородности.

Шоколадный брауни

Шаг 10. Разбиваем сюда куриные яйца.

Шоколадный брауни

Шаг 11. Тщательно вымешиваем содержимое до образования однородного гладкого теста.

Шоколадный брауни

Шаг 12. Переливаем заготовку в подходящую форму для выпекания.

Шоколадный брауни

Шаг 13. Равномерно распределяем поверхность. Отправляем в разогретую до 180° духовку.

Шоколадный брауни

Шаг 14. Выпекаем около 30 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Шоколадный брауни

Шаг 15. Достаем заготовку из формы, остужаем и режем на кубики.

Шоколадный брауни

Шаг 16. Пирог Брауни с какао в духовке готов. Угощайтесь!

Шоколадный брауни

Шоколадный брауни с творогом

Шоколадный брауни с творогом порадует вас не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Такой десерт обязательно понравится взрослым и детям, а на его приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Шоколад темный – 180 гр.
  • Масло сливочное – 180 гр.
  • Творог – 350 гр.
  • Вишня – 400 гр.
  • Сахар – 200 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Мука – 200 гр.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. На водяной бане растапливаем шоколад и сливочное масло.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Взбиваем четыре куриных яйца и половину от указанной нормы сахара.

Шоколадный брауни

Шаг 4. В яичную смесь тонкой струей вводим заготовку из масла и шоколада. Продолжаем при этом взбивать.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Всыпаем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем до получения однородной смеси.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Приготовим творожную начинку. Творог взбиваем с двумя яйцами и оставшимся сахаром.

Шоколадный брауни

Шаг 7. Получаем две однородные массы: шоколадную и творожную.

Шоколадный брауни

Шаг 8. В форму для выпекания, застеленную пергаментом, слоями вливаем два вида теста по очереди. Между слоями добавляем немного вишни. Выпекаем угощение около 1 часа при температуре 180°.

Шоколадный брауни

Шаг 9. Шоколадный брауни с творогом готов. Нарезайте на порционные кусочки и подавайте к столу!

Шоколадный брауни

Шоколадный брауни с бананом

Шоколадный брауни с бананом порадует насыщенным вкусом и яркой подачей. Такой десерт украсит ваш домашний или праздничный стол. Приготовьте своими руками, используя наш проверенный рецепт с подробным описанием процесса. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Банан – 200 гр.
  • Яйцо – 3 ст.л.
  • Мука рисовая – 2 ст.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Какао – 3 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем бананы с яйцами и двумя столовыми ложками сахара.

Шоколадный брауни

Шаг 2. Взбиваем содержимое до однородности и появления легкой пены.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Добавляем сюда муку и полторы столовые ложки какао.

Шоколадный брауни

Шаг 4. Хорошенько все перемешиваем до однородной смеси и исчезновения мучных комочков.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выливаем сюда тесто из шоколада и бананов.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Выпекаем угощения около 40 минут при температуре 180°.

Шоколадный брауни

Шаг 7. В отдельной посуде соединяем сметану, оставшийся сахар и какао.

Шоколадный брауни

Шаг 8. Нагреваем содержимое и постоянно помешиваем до растворения сахара.

Шоколадный брауни

Шаг 9. Готовый пирог поливаем шоколадной глазурью. Даем десерту полностью остыть.

Шоколадный брауни

Шаг 10. Шоколадный брауни с бананом готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Шоколадный брауни

Шоколадный брауни с орехами

Шоколадный брауни с орехами – это вкуснейшее лакомство, которое идеально подойдет к чашечке горячего чая или кофе. Десерт отличается привлекательным видом, поэтому никто не сможет устоять. Попробуйте приготовить брауни с орехами по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Шоколад горький – 200 гр.
  • Орехи грецкие – 80 гр.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука – 125 гр.
  • Пудра сахарная – 180 гр.
  • Какао – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В одной посуде соединяем кусочки размягченного сливочного масла и горького шоколада.

Шоколадный брауни

Шаг 2. Устанавливаем посуду с содержимым над водяной баней. Начинаем медленно растапливать продукты.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Растапливаем до получения однородной гладкой смеси, постоянно помешивая лопаткой. Не допустите пригорания.

Шоколадный брауни

Шаг 4. Отдельно взбиваем куриные яйца с сахарной пудрой до однородности.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Остывшую шоколадную смесь вливаем в яичную.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Перемешиваем и всыпаем сюда муку, какао и ванилин. Перемешиваем до получения однородного теста.

Шоколадный брауни

Шаг 7. Очищаем грецкие орехи и слегка обжариваем их на раскаленной сковороде.

Шоколадный брауни

Шаг 8. Разминаем орехи, чтобы получить массу из небольших кусочков.

Шоколадный брауни

Шаг 9. Орехи перекладываем в тесто и перемешиваем.

Шоколадный брауни

Шаг 10. Переливаем заготовку в форму для выпекания, застеленную пергаментом. Выпекаем десерт 30 минут при температуре 180°.

Шоколадный брауни

Шаг 11. Шоколадный брауни с орехами готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Шоколадный брауни

ПП брауни в домашних условиях

ПП брауни в домашних условиях несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких удивительно вкусным и привлекательным десертом, адаптирован для приверженцев здорового питания.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Банан – 3 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Какао – 60 гр.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Шоколад темный – 75 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Бананы очищаем от кожуры и выкладываем на плоскую тарелку.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Хорошенько разминаем их вилкой до получения нежного фруктового пюре.

Шоколадный брауни

Шаг 4. В глубокой миске соединяем банановое пюре и три куриных яйца. Добавляем щепотку соли и перемешиваем.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Добавляем сюда указанное количество какао и разрыхлитель.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Перемешиваем заготовку до получения однородного теста.

Шоколадный брауни

Шаг 7. Переливаем подготовленное тесто в форму для выпекания.

Шоколадный брауни

Шаг 8. Выпекаем 30-35 минут при температуре 170°. Готовность можно проверять зубочисткой.

Шоколадный брауни

Шаг 9. На горячий пирог выкладываем кусочки шоколада, даем ему расплавиться.

Шоколадный брауни

Шаг 10. Когда шоколад растает, размазываем его по поверхности и даем заготовке полностью остыть.

Шоколадный брауни

Шаг 11. ПП брауни в домашних условиях готов. Делите на порционные кусочки и подавайте к столу!

Шоколадный брауни

Как приготовить домашний брауни с карамелью

Как приготовить домашний брауни с карамелью, рассказываем в нашем подробном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным шоколадным десертом. Такое лакомство точно станет поводом собрать родных за одним столом. Подавайте с чашечкой горячего чая.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Шоколад горький – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 200 гр.
  • Мука – 130 гр.
  • Какао – 3 ст.л.
  • Молоко – 30 мл.
  • Перец красный острый – ¼ ч.л.

Для карамели:

  • Сахар – 200 гр.
  • Вода – 50 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 85 гр.
  • Сливки – 160 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шоколад растапливаем на водяной бане с небольшим количеством воды. В процессе массу постоянно помешиваем лопаткой до получения однородного гладкого состава.

Шоколадный брауни

Шаг 2. Хорошенько растираем куриные яйца с сахаром.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Яичную смесь выливаем в остывшую шоколадную. Перемешиваем до равномерного распределения обеих частей.

Шоколадный брауни

Шаг 4. Добавляем сюда муку и какао. Перемешиваем до однородной смеси.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Вливаем молоко и добавляем острый перец. Снова перемешиваем.

Шоколадный брауни

Шаг 6. Приготовим карамель. Для этого в кастрюле с толстым гном растапливаем сахар с водой. После того как продукты начнут карамелизоваться, добавляем соль и масло комнатной температуры. Нагреваем, перемешиваем и в конце вливаем сливки. Хорошо все перемешиваем и убираем с огня.

Шоколадный брауни

Шаг 7. Форму для выпекания застилаем фольгой или пергаментом. Обмазываем сливочным маслом.

Шоколадный брауни

Шаг 8. Вливаем сюда половину шоколадной смеси и половину карамели.

Шоколадный брауни

Шаг 9. Повторяем слои и аккуратно размешиваем заготовку вилкой, чтобы получить привлекательный узор. Выпекаем угощение 30-40 минут при температуре 180°.

Шоколадный брауни

Шаг 10. Теперь вы знаете, как приготовить домашний брауни с карамелью. Берите на заметку!

Шоколадный брауни

Шоколадный брауни без сахара

Шоколадный брауни без сахара отличается насыщенным вкусом и невысокой калорийностью. Такой десерт понравится тем, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с подробным описанием процесса и фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Какао – 40 гр.
  • Банан – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем бананы и выкладываем их глубокую миску. Тщательно разминаем вилкой до состояния нежного пюре.

Шоколадный брауни

Шаг 3. Добавляем сюда какао и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем заготовку.

Шаг 4. Разбиваем в массу куриные яйца.

Шоколадный брауни

Шаг 5. Перемешиваем заготовку до получения однородного гладкого теста.

Шаг 6. Переливаем тесто в подготовленную форму для выпекания.

Шоколадный брауни

Шаг 7. Выпекаем 40-45 минут при температуре 180°. Через 20 минут готовки прикрываем десерт фольгой или крышкой, чтобы корочка не подгорела, иначе десерт будет горчить.

Шаг 8. Шоколадный брауни без сахара готов. Подавайте угощение к столу!

Шоколадный брауни

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