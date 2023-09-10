Шоколадный брауни – это популярное и очень вкусное угощение, пришедшее к нам из американской кухни. Такой десерт отличается насыщенным шоколадным вкусом и идеально подходит к чашечке горячего чая или кофе. Для приготовления лакомства используйте готовую кулинарную подборку из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классический шоколадный брауни в домашних условиях

Классический шоколадный брауни в домашних условиях – это невероятно вкусное и привлекательное лакомство, которое идеально подойдет к чашечке горячего чая или кофе. Десерт отличается насыщенным шоколадным ароматом, поэтому никто не сможет устоять. Попробуйте приготовить брауни по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+12 порц.

Темный шоколад 180 гр.

Масло сливочное 180 гр.

Сахар-песок 220 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Мука 75 гр.

Соль ¼ ч.л.

Шаги 60 мин.

Классический шоколадный брауни легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты по списку. Сливочное масло и кусочки темного шоколада отправляем в сотейник, которые устанавливаем над водяной баней. Растапливаем продукты до получения гладкой однородной массы. Постоянно перемешиваем венчиком. Убираем заготовку с водяной бани и даем немного остыть. Отдельно соединяем куриные яйца, сахар и соль. Продукты взбиваем венчиком до растворения сахара. Вливаем сюда остывшую шоколадную смесь. Тщательно перемешиваем массу. Просеиваем сюда муку. Можно делать это через мелкое металлическое сито. Замешиваем лопаткой до получения однородного жидкого теста без мучных комочков. Переливаем тесто в форму для выпекания, которую застилаем пергаментом. Выпекаем угощение 25 минут при температуре 180°. Достаем десерт из духовки и даем ему полностью остыть, после разрезаем на квадраты. Классический шоколадный брауни в домашних условиях готов. Угощайтесь!

Шоколадный брауни с жидкой начинкой внутри

Шоколадный брауни с жидкой начинкой внутри отличается насыщенным вкусом и яркой подачей. Такой десерт украсит ваш домашний или праздничный стол. Приготовьте шоколадное угощение, которое послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой чая, используя наш проверенный рецепт с подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Шоколад темный – 200 гр.

Масло сливочное – 170 гр.

Сахар – 250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 95 гр.

Соль – ½ ч.л.

Какао – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца с сахаром и солью.

Шаг 2. Взбиваем продукты до однородности и вливаем сюда растопленное сливочное масло.

Шаг 3. Растапливаем половину шоколада и вливаем его в заготовку. Перемешиваем.

Шаг 4. Сюда же отправляем указанное количество какао. Перемешиваем снова.

Шаг 5. Всыпаем просеянную муку и замешиваем массу до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 6. Оставшийся шоколад разламываем на небольшие кусочки и выкладываем в тесто. Перемешиваем.

Шаг 7. Переливаем заготовку в форму для выпекания.

Шаг 8. Выпекаем угощение от 25 до 40 минут при температуре 180°. учитывайте, что пирог должен получиться влажным внутри.

Шаг 9. Шоколадный брауни с жидкой начинкой внутри готов. Подавайте десерт к столу!

Шоколадный брауни с вишней

Шоколадный брауни с вишней – это невероятно вкусное и привлекательное лакомство, которое идеально подойдет к семейному празднику или чаепитию. Десерт отличается насыщенным и сочным вишневым вкусом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 120 гр.

Молоко – 0.5 л.

Какао – 90 гр.

Масло сливочное – 75 гр.

Вишня замороженная – 100 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем просеянную муку с какао. Муку просеиваем, чтобы напитать кислородом и избавить от комочков. Это сделает тесто качественнее.

Шаг 2. Вливаем в эту сухую смесь молоко.

Шаг 3. Добавляем сахар, лимонную кислоту и соду.

Шаг 4. Выкладываем в сухую смесь также и растопленное сливочное масло. Хорошенько взбиваем заготовку до полной однородности.

Шаг 5. Переливаем тесто в подготовленную форму для выпекания. По поверхности равномерно распределяем вишню.

Шаг 6. Посыпаем ягоды небольшим количеством сахара (по желанию).

Шаг 7. Выпекаем угощение около 50 минут при температуре 180°. Готовность можно проверять деревянной шпажкой.

Шаг 8. Шоколадный брауни с вишней готов. Подавайте аппетитный десерт к столу!

Пирог Брауни с какао в духовке

Пирог Брауни с какао в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких удивительно вкусным и привлекательным десертом, пришедшим к нам из американской кухни.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9

Ингредиенты:

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ст.

Какао – 0,35 ст.

Мука – 0,5 ст.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Ваниль – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты списка.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем сухие продукты. Просеиваем сюда муку через мелкое металлическое сито, добавляем какао и сахар.

Шаг 3. Всыпаем сюда ванилин по вкусу. Он придаст десерту особенный аромат.

Шаг 4. Добавляем разрыхлитель для более качественного и пышного теста.

Шаг 5. Добавляем одну щепотку соли.

Шаг 6. Перемешиваем сухие ингредиенты до получения однородной смеси.

Шаг 7. В отдельной посуде растапливаем сливочное масло. Делаем это любым удобным способом.

Шаг 8. В растопленное масло вводим сухую смесь.

Шаг 9. Тщательно перемешиваем массу до однородности.

Шаг 10. Разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 11. Тщательно вымешиваем содержимое до образования однородного гладкого теста.

Шаг 12. Переливаем заготовку в подходящую форму для выпекания.

Шаг 13. Равномерно распределяем поверхность. Отправляем в разогретую до 180° духовку.

Шаг 14. Выпекаем около 30 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Шаг 15. Достаем заготовку из формы, остужаем и режем на кубики.

Шаг 16. Пирог Брауни с какао в духовке готов. Угощайтесь!

Шоколадный брауни с творогом

Шоколадный брауни с творогом порадует вас не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Такой десерт обязательно понравится взрослым и детям, а на его приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Шоколад темный – 180 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Творог – 350 гр.

Вишня – 400 гр.

Сахар – 200 гр.

Яйцо – 6 шт.

Мука – 200 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. На водяной бане растапливаем шоколад и сливочное масло.

Шаг 3. Взбиваем четыре куриных яйца и половину от указанной нормы сахара.

Шаг 4. В яичную смесь тонкой струей вводим заготовку из масла и шоколада. Продолжаем при этом взбивать.

Шаг 5. Всыпаем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем до получения однородной смеси.

Шаг 6. Приготовим творожную начинку. Творог взбиваем с двумя яйцами и оставшимся сахаром.

Шаг 7. Получаем две однородные массы: шоколадную и творожную.

Шаг 8. В форму для выпекания, застеленную пергаментом, слоями вливаем два вида теста по очереди. Между слоями добавляем немного вишни. Выпекаем угощение около 1 часа при температуре 180°.

Шаг 9. Шоколадный брауни с творогом готов. Нарезайте на порционные кусочки и подавайте к столу!

Шоколадный брауни с бананом

Шоколадный брауни с бананом порадует насыщенным вкусом и яркой подачей. Такой десерт украсит ваш домашний или праздничный стол. Приготовьте своими руками, используя наш проверенный рецепт с подробным описанием процесса. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Банан – 200 гр.

Яйцо – 3 ст.л.

Мука рисовая – 2 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Какао – 3 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем бананы с яйцами и двумя столовыми ложками сахара.

Шаг 2. Взбиваем содержимое до однородности и появления легкой пены.

Шаг 3. Добавляем сюда муку и полторы столовые ложки какао.

Шаг 4. Хорошенько все перемешиваем до однородной смеси и исчезновения мучных комочков.

Шаг 5. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выливаем сюда тесто из шоколада и бананов.

Шаг 6. Выпекаем угощения около 40 минут при температуре 180°.

Шаг 7. В отдельной посуде соединяем сметану, оставшийся сахар и какао.

Шаг 8. Нагреваем содержимое и постоянно помешиваем до растворения сахара.

Шаг 9. Готовый пирог поливаем шоколадной глазурью. Даем десерту полностью остыть.

Шаг 10. Шоколадный брауни с бананом готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Шоколадный брауни с орехами

Шоколадный брауни с орехами – это вкуснейшее лакомство, которое идеально подойдет к чашечке горячего чая или кофе. Десерт отличается привлекательным видом, поэтому никто не сможет устоять. Попробуйте приготовить брауни с орехами по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Шоколад горький – 200 гр.

Орехи грецкие – 80 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 125 гр.

Пудра сахарная – 180 гр.

Какао – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В одной посуде соединяем кусочки размягченного сливочного масла и горького шоколада.

Шаг 2. Устанавливаем посуду с содержимым над водяной баней. Начинаем медленно растапливать продукты.

Шаг 3. Растапливаем до получения однородной гладкой смеси, постоянно помешивая лопаткой. Не допустите пригорания.

Шаг 4. Отдельно взбиваем куриные яйца с сахарной пудрой до однородности.

Шаг 5. Остывшую шоколадную смесь вливаем в яичную.

Шаг 6. Перемешиваем и всыпаем сюда муку, какао и ванилин. Перемешиваем до получения однородного теста.

Шаг 7. Очищаем грецкие орехи и слегка обжариваем их на раскаленной сковороде.

Шаг 8. Разминаем орехи, чтобы получить массу из небольших кусочков.

Шаг 9. Орехи перекладываем в тесто и перемешиваем.

Шаг 10. Переливаем заготовку в форму для выпекания, застеленную пергаментом. Выпекаем десерт 30 минут при температуре 180°.

Шаг 11. Шоколадный брауни с орехами готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

ПП брауни в домашних условиях

ПП брауни в домашних условиях несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких удивительно вкусным и привлекательным десертом, адаптирован для приверженцев здорового питания.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Банан – 3 шт.

Яйцо – 3 шт.

Соль – 1 щепотка.

Какао – 60 гр.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Шоколад темный – 75 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Бананы очищаем от кожуры и выкладываем на плоскую тарелку.

Шаг 3. Хорошенько разминаем их вилкой до получения нежного фруктового пюре.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем банановое пюре и три куриных яйца. Добавляем щепотку соли и перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем сюда указанное количество какао и разрыхлитель.

Шаг 6. Перемешиваем заготовку до получения однородного теста.

Шаг 7. Переливаем подготовленное тесто в форму для выпекания.

Шаг 8. Выпекаем 30-35 минут при температуре 170°. Готовность можно проверять зубочисткой.

Шаг 9. На горячий пирог выкладываем кусочки шоколада, даем ему расплавиться.

Шаг 10. Когда шоколад растает, размазываем его по поверхности и даем заготовке полностью остыть.

Шаг 11. ПП брауни в домашних условиях готов. Делите на порционные кусочки и подавайте к столу!

Как приготовить домашний брауни с карамелью

Как приготовить домашний брауни с карамелью, рассказываем в нашем подробном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным шоколадным десертом. Такое лакомство точно станет поводом собрать родных за одним столом. Подавайте с чашечкой горячего чая.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Шоколад горький – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 200 гр.

Мука – 130 гр.

Какао – 3 ст.л.

Молоко – 30 мл.

Перец красный острый – ¼ ч.л.

Для карамели:

Сахар – 200 гр.

Вода – 50 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 85 гр.

Сливки – 160 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шоколад растапливаем на водяной бане с небольшим количеством воды. В процессе массу постоянно помешиваем лопаткой до получения однородного гладкого состава.

Шаг 2. Хорошенько растираем куриные яйца с сахаром.

Шаг 3. Яичную смесь выливаем в остывшую шоколадную. Перемешиваем до равномерного распределения обеих частей.

Шаг 4. Добавляем сюда муку и какао. Перемешиваем до однородной смеси.

Шаг 5. Вливаем молоко и добавляем острый перец. Снова перемешиваем.

Шаг 6. Приготовим карамель. Для этого в кастрюле с толстым гном растапливаем сахар с водой. После того как продукты начнут карамелизоваться, добавляем соль и масло комнатной температуры. Нагреваем, перемешиваем и в конце вливаем сливки. Хорошо все перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 7. Форму для выпекания застилаем фольгой или пергаментом. Обмазываем сливочным маслом.

Шаг 8. Вливаем сюда половину шоколадной смеси и половину карамели.

Шаг 9. Повторяем слои и аккуратно размешиваем заготовку вилкой, чтобы получить привлекательный узор. Выпекаем угощение 30-40 минут при температуре 180°.

Шаг 10. Теперь вы знаете, как приготовить домашний брауни с карамелью. Берите на заметку!

Шоколадный брауни без сахара

Шоколадный брауни без сахара отличается насыщенным вкусом и невысокой калорийностью. Такой десерт понравится тем, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с подробным описанием процесса и фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Какао – 40 гр.

Банан – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем бананы и выкладываем их глубокую миску. Тщательно разминаем вилкой до состояния нежного пюре.

Шаг 3. Добавляем сюда какао и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем заготовку.

Шаг 4. Разбиваем в массу куриные яйца.

Шаг 5. Перемешиваем заготовку до получения однородного гладкого теста.

Шаг 6. Переливаем тесто в подготовленную форму для выпекания.

Шаг 7. Выпекаем 40-45 минут при температуре 180°. Через 20 минут готовки прикрываем десерт фольгой или крышкой, чтобы корочка не подгорела, иначе десерт будет горчить.

Шаг 8. Шоколадный брауни без сахара готов. Подавайте угощение к столу!