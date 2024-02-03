Быстрые блинчики на кукурузном крахмале: простой рецепт вкусного блюда

Такие блинчики очень быстро готовятся. И они отлично подходят на ужин.

Блинчики на крахмале получаются очень тонкими, ажурными и нежными. Поэтому если вы мечтали именно о таких блинчиках, то этот рецепт для вас. Есть только один минус — блины на кукурузном крахмале довольно тяжело переворачивать из-за их толщины. Хотя с хорошей блинной сковородой жарить такие блинчики будет намного легче. Рецептом поделились на сайте Cookorama.

Блинчики на кукурузном крахмале

Ингредиенты:

2 яйца;

2 желтка;

400 мл молока;

200 г кукурузного крахмала;

1 средний пучок укропа, или зеленого лука;

1 ч. л. сахара;

2 ст. л. растительного масла;

соль.

Очень мелко нарежьте зеленый лук, или укроп. Можно и то и другое.

Миксером на небольшой скорости слегка взбейте яйца с желтками и, продолжая взбивать, влейте молоко и растительное масло, доведите до однородности. Добавьте крахмал, соль, сахар и снова перемешайте. У вас получится жидкое тесто.

Добавьте зелень и снова хорошо перемешайте. Уже ложкой.

Разогрейте сковороду (лучше с антипригарным покрытием) и выпекайте блинчики по одному. Они получатся очень тонкими и нежными. Готовые блинчики кладите на блюдо и перемазывайте сливочным маслом.

Такие блинчики можно подавать с соленой рыбой, ломтиками ветчины, или икрой по вашему вкусу.

Если у вас нет кукурузного крахмала, можно использовать картофельный. Но тогда вкус получится немного грубее.

Также из блинчиков можно приготовить торт с кремом. Но тогда их придется готовить по другому рецепту.