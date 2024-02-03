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Пальчики оближешь: готовим простой и вкусный салат из пекинской капусты

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Пальчики оближешь: готовим простой и вкусный салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты прекрасно подойдет и к праздничному, и к повседневному столу. Кроме вкуса, он является еще и очень полезным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Куриное филе прекрасно подходит к пекинской капусте. Этот салат понравится многим.

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Салат из пекинской капусты и курицы

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 средняя пекинская капуста;
– 1 баночка кукурузы;
– 3 яйца;
– 1 большое куриное филе;
– майонез;
– карри.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте капусту, после чего мелко ее нашинкуйте.
  2. В миску с капустой добавьте кукурузу без воды.
  3. Отварите яйца вкрутую. Нарежьте их кубиком и отправьте в салатник.
  4. Куриное филе вымойте, нарежьте слайсами и обжарьте на масле с добавлением карри.
  5. Когда курица немного остынет, добавьте ее в миску.
  6. Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте к столу.

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