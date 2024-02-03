Пальчики оближешь: готовим простой и вкусный салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты прекрасно подойдет и к праздничному, и к повседневному столу. Кроме вкуса, он является еще и очень полезным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Куриное филе прекрасно подходит к пекинской капусте. Этот салат понравится многим.

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Салат из пекинской капусты и курицы

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 средняя пекинская капуста;

– 1 баночка кукурузы;

– 3 яйца;

– 1 большое куриное филе;

– майонез;

– карри.

Приготовление:

Тщательно помойте капусту, после чего мелко ее нашинкуйте. В миску с капустой добавьте кукурузу без воды. Отварите яйца вкрутую. Нарежьте их кубиком и отправьте в салатник. Куриное филе вымойте, нарежьте слайсами и обжарьте на масле с добавлением карри. Когда курица немного остынет, добавьте ее в миску. Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте к столу.

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