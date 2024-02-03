ГлавнаяРецептыПальчики оближешь: готовим простой и вкусный салат из пекинской капусты Пальчики оближешь: готовим простой и вкусный салат из пекинской капусты На чтение: 1 минута Салат из пекинской капусты прекрасно подойдет и к праздничному, и к повседневному столу. Кроме вкуса, он является еще и очень полезным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Куриное филе прекрасно подходит к пекинской капусте. Этот салат понравится многим. Стоит попробовать Самый лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом Салат из пекинской капусты и курицы Время: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 средняя пекинская капуста; – 1 баночка кукурузы; – 3 яйца; – 1 большое куриное филе; – майонез; – карри. Приготовление: Тщательно помойте капусту, после чего мелко ее нашинкуйте. В миску с капустой добавьте кукурузу без воды. Отварите яйца вкрутую. Нарежьте их кубиком и отправьте в салатник. Куриное филе вымойте, нарежьте слайсами и обжарьте на масле с добавлением карри. Когда курица немного остынет, добавьте ее в миску. Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте к столу. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить быструю морковь по-корейски – на маринование нужно всего 30 минут. Поделитесь с друзьями