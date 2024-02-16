Описание приготовления:
Овощи, как и мясо, можете добавлять разные, ориентируясь на свой вкус. Блюдо в любом случае получается сытное и невероятно вкусное. Идеальный вариант для всей семьи! В процессе приготовления картофель, мясо и овощи становятся нежнейшими, такое блюдо не оставит никого равнодушным. Очень вкусно, сочно и ароматно, непременно попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Мясо 400 Грамм (у меня свинина)
- Картофель 1 Килограмм (по вкусу)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Болгарский перец 1 Штука
- Помидор 100 Грамм (можно заменить на томатный соус)
- Чеснок 3 Зубчика
- Лавровый лист 2 Штуки
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Вода 200 Миллилитров (по вкусу)
- Соль По вкусу
- Сахар По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
130 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тушёная картошка с мясом и овощами»
Подготовьте все ингредиенты. Мясо можете взять любое, у меня свинина.
Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
В казан или в сковороду с толстым дном налейте растительное масло, хорошо прогрейте, выложите нарезанное мясо и на сильном огне обжарьте до румяной корочки.
Добавьте лук и морковь. Нарезка овощей может быть любая, но желательно не слишком мелко, чтобы овощи не превратились в процессе тушения в кашу. Так же добавьте соль и любые специи по вкусу. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут, до мягкости.
Затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец, измельчённый ножом чеснок и помидоры, нарезанные кубиками. Предварительно помидоры можно ошпарить кипятком и снять шкурку.
Готовьте мясо с овощами ещё около 5 минут.
Картофель вымойте, очистите и разрежьте на 4-6 частей, в зависимости от размера. Добавьте к мясу с овощами и перемешайте.
Влейте воду. Количество воды как говорится "на глаз", вода должна лишь слегка покрывать овощи.
Накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 20-25 минут (до готовности картофеля).
Тушёная картошка с мясом и овощами готова. Приятного аппетита!