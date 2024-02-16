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Тушёная картошка с мясом и овощами

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Тушёная картошка с мясом и овощами

Описание приготовления:

Овощи, как и мясо, можете добавлять разные, ориентируясь на свой вкус. Блюдо в любом случае получается сытное и невероятно вкусное. Идеальный вариант для всей семьи! В процессе приготовления картофель, мясо и овощи становятся нежнейшими, такое блюдо не оставит никого равнодушным. Очень вкусно, сочно и ароматно, непременно попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Мясо 400 Грамм (у меня свинина)
  • Картофель 1 Килограмм (по вкусу)
  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Болгарский перец 1 Штука
  • Помидор 100 Грамм (можно заменить на томатный соус)
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Лавровый лист 2 Штуки
  • Растительное масло 3 Ст. ложки
  • Вода 200 Миллилитров (по вкусу)
  • Соль По вкусу
  • Сахар По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

130 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушёная картошка с мясом и овощами»

Тушёная картошка с мясом и овощами

Подготовьте все ингредиенты. Мясо можете взять любое, у меня свинина.

Тушёная картошка с мясом и овощами

Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Тушёная картошка с мясом и овощами

В казан или в сковороду с толстым дном налейте растительное масло, хорошо прогрейте, выложите нарезанное мясо и на сильном огне обжарьте до румяной корочки.

Тушёная картошка с мясом и овощами

Добавьте лук и морковь. Нарезка овощей может быть любая, но желательно не слишком мелко, чтобы овощи не превратились в процессе тушения в кашу. Так же добавьте соль и любые специи по вкусу. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут, до мягкости.

Тушёная картошка с мясом и овощами

Затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец, измельчённый ножом чеснок и помидоры, нарезанные кубиками. Предварительно помидоры можно ошпарить кипятком и снять шкурку.

Тушёная картошка с мясом и овощами

Готовьте мясо с овощами ещё около 5 минут.

Тушёная картошка с мясом и овощами

Картофель вымойте, очистите и разрежьте на 4-6 частей, в зависимости от размера. Добавьте к мясу с овощами и перемешайте.

Тушёная картошка с мясом и овощами

Влейте воду. Количество воды как говорится "на глаз", вода должна лишь слегка покрывать овощи.

Тушёная картошка с мясом и овощами

Накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 20-25 минут (до готовности картофеля).

Тушёная картошка с мясом и овощами

Тушёная картошка с мясом и овощами готова. Приятного аппетита!

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