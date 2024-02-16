Описание приготовления:

Овощи, как и мясо, можете добавлять разные, ориентируясь на свой вкус. Блюдо в любом случае получается сытное и невероятно вкусное. Идеальный вариант для всей семьи! В процессе приготовления картофель, мясо и овощи становятся нежнейшими, такое блюдо не оставит никого равнодушным. Очень вкусно, сочно и ароматно, непременно попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Мясо 400 Грамм (у меня свинина)

Картофель 1 Килограмм (по вкусу)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Болгарский перец 1 Штука

Помидор 100 Грамм (можно заменить на томатный соус)

Чеснок 3 Зубчика

Лавровый лист 2 Штуки

Растительное масло 3 Ст. ложки

Вода 200 Миллилитров (по вкусу)

Соль По вкусу

Сахар По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

130 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушёная картошка с мясом и овощами»

Подготовьте все ингредиенты. Мясо можете взять любое, у меня свинина.

Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

В казан или в сковороду с толстым дном налейте растительное масло, хорошо прогрейте, выложите нарезанное мясо и на сильном огне обжарьте до румяной корочки.

Добавьте лук и морковь. Нарезка овощей может быть любая, но желательно не слишком мелко, чтобы овощи не превратились в процессе тушения в кашу. Так же добавьте соль и любые специи по вкусу. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут, до мягкости.

Затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец, измельчённый ножом чеснок и помидоры, нарезанные кубиками. Предварительно помидоры можно ошпарить кипятком и снять шкурку.

Готовьте мясо с овощами ещё около 5 минут.

Картофель вымойте, очистите и разрежьте на 4-6 частей, в зависимости от размера. Добавьте к мясу с овощами и перемешайте.

Влейте воду. Количество воды как говорится "на глаз", вода должна лишь слегка покрывать овощи.

Накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 20-25 минут (до готовности картофеля).

Тушёная картошка с мясом и овощами готова. Приятного аппетита!