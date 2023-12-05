Согласитесь, родных нужно баловать в меру. В противном случае они вылезут на шею и начнут требовать больше, чем вы осилите им дать. К примеру, в свое время я приучила домашних к свежим домашним тортам каждое воскресенье. Как хорошо, что быстрый торт со сгущенкой они приняли на ура. Потому что еженедельно потеть над бисквитом и заварным кремом ой как уже надоело!

Мой торт из печенья относится к тому разряду лакомств, которые готовятся быстро и всегда получаются. Вам не придется включать ни миксер, ни духовку. На всё про всё лично у меня уходит от силы полчаса. Это если я работаю в спокойном темпе, параллельно разговаривая с подругой по телефону. Ну и, конечно, нужно время на застывание.

Как приготовить быстрый торт со сгущенкой без выпечки

Предварительно позаботьтесь о том, что у вас на кухонной полке стоит упаковка печенья «К кофе» или в крайнем случае «К чаю». А вообще, подойдет любое плоское песочное печенье. Даже домашнее. Можно также взять изделия, с одной стороны покрытые галзурью. А что относительно крема, детали узнаете ниже!

Ингредиенты

Печенье400 г Молоко0,5 л Сгущенное молоко180 г Сметана140 г Творог180 г Черный шоколад50 г

Приготовление

В глубокую миску перелейте жирную сметану (20%) и пересыпьте творог. Туда же отправьте сгущенку. Перемешайте всё лопаткой до однородности. Прямоугольную форму выстелите пищевой пленкой в два слоя (крест-накрест). Смажьте тонким слоем крема дно формы. Окунайте печенье в молоко и выкладывайте на крем. Сверху смажьте печенье кремом и снова повторите действие печенье. Всего у меня получилось 5 слоев печенья. Сверху торт также перемажьте кремом. Обмотайте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Тортик украсьте натертым на терке шоколадом и подавайте к столу.

Это один из самых простых способов приготовить торт без выпечки. Делаю лакомство чаще всего на печенье «К кофе». Его вкус пруженного молока отлично сочетается с нежным сливочным кремом. А вы любите экспериментировать с готовым печеньем? Делитесь, каким рецептом пользуетесь обычно?