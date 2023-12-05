Вкуснее, чем Шарлотка. Ароматный и нежный пирог без миксера с ягодной начинкой

Вишневый пирог на удивление также важен для мировой кулинарии, как и яблочный пирог. Есть легенды, что вишневые пироги люди начали выпекать после того, как освоили рецепт яблочных пирогов.

Вишня стала для многих европейцев одной из самых доступных ягод. Поэтому создавать десерты из вишни было просто.

В кухнях Европы и Америки есть множество рецептов вишневого пирога. Его готовят, как правило, ко Дню Канады и ко дню независимости Америки. Дело в том, что даты этих праздников совпадают с датами сбора вишни.

Есть предположение, что день Вашингтона тесно связан с вишневыми пирогами, так как президент запрещал вырубку вишневых деревьев.

Приготовим самостоятельно вишневый пирог.

Ингредиенты для вишневого пирога:

вишня — 300 г;

крахмал кукурузный — 2 ст.л.;

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

растительное масло — 80 г;

сметана — ст.л.;

сгущенное молоко — 300 г;

мука — 250 г;

разрыхлитель — ч.л.;

ванилин — 2 г.

Посыпка:

мука — ст.л.;

сливочное масло — 15 г;

сахар — ст.л.

Приготовление вишневого пирога:

Высыпаем вишню в сковороду, посыпаем крахмалом и перемешиваем. Варим вишню на сковороде до загустения, постоянно помешиваем. После варки выкладываем вишню в миску и даем остыть.

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, вливаем растительное масло и перемешиваем. Добавляем в смесь сметану и сгущенное молоко, взбиваем до однородности.

Просеиваем частями в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Высыпаем вместе с мукой ванилин, продолжаем замешивать густое тесто.

Застилаем дно формы для выпечки пергаментом, выливаем на поверхность ½ часть теста.

Выкладываем в тесто загустевшую вишню, создаем узор шпажкой.

Заливаем начинку остатками теста, распределяем ровным слоем.

Для посыпки смешиваем муку со сливочным маслом и сахаром, растираем в крошку.

Данной крошкой посыпаем верхушку пирога.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

В итоге мы имеем ароматный и нежный вишневый пирог. Этот рецепт теста можно совмещать с начинками из других ягод.