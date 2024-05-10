Быстрый бисквитный пирог. Так вкусно, что съедите вместе с тарелкой

Считается, что первый бисквитный пирог появился в Италии, где в Средние века стала актуальна сладкая выпечка с добавлением сахара, мёда и специй.

Однако, бисквитное тесто было известно и в других странах Европы. Например, в Англии бисквиты входили в рацион моряков, так как долго не портились и хорошо утоляли голод.

Бисквитные пироги быстро завоевали популярность благодаря своему нежному вкусу и воздушной текстуре. Со временем рецепты этих пирогов стали более разнообразными. В тесто начали добавлять различные ингредиенты, такие как фрукты, ягоды, орехи, а также специи и пряности. Это позволило создать множество новых вкусов и комбинаций.

Испечем простой бисквитный пирог дома.

Ингредиенты для теста:

яйцо — 4 шт.;

сахар — 220 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ст.л.;

молоко — 200 мл;

растительное масло — 200 мл;

мука — 400 г;

разрыхлитель — 15 г.

Ингредиенты для начинки:

творог — 400 г;

сахар — 100 г;

яйцо — 2 шт.;

крахмал — 2 ст.л.

Приготовление бисквитного пирога:

Разбиваем в миску яйца, взбиваем вместе с сахаром, солью и ванильным сахаром. Венчиком смешиваем яичную смесь с молоком и растительным маслом.

Постепенно высыпаем муку в смесь молока и яиц, добавляем разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто. Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Для начинки в творог разбиваем яйца, высыпаем сахар и крахмал, тщательно перемешиваем. Ложкой выкладываем на тесто островки из начинки.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

После приготовления можно посыпать пирог сахарной пудрой. Перед отправкой в духовку в пирог можно также добавить ягоды.