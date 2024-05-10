Быстрый бисквитный пирог. Так вкусно, что съедите вместе с тарелкой

Считается, что первый бисквитный пирог появился в Италии, где в Средние века стала актуальна сладкая выпечка с добавлением сахара, мёда и специй.
Однако, бисквитное тесто было известно и в других странах Европы. Например, в Англии бисквиты входили в рацион моряков, так как долго не портились и хорошо утоляли голод.
Бисквитные пироги быстро завоевали популярность благодаря своему нежному вкусу и воздушной текстуре. Со временем рецепты этих пирогов стали более разнообразными. В тесто начали добавлять различные ингредиенты, такие как фрукты, ягоды, орехи, а также специи и пряности. Это позволило создать множество новых вкусов и комбинаций.
Испечем простой бисквитный пирог дома.
Ингредиенты для теста:
- яйцо — 4 шт.;
- сахар — 220 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 1 ст.л.;
- молоко — 200 мл;
- растительное масло — 200 мл;
- мука — 400 г;
- разрыхлитель — 15 г.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 400 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо — 2 шт.;
- крахмал — 2 ст.л.
Приготовление бисквитного пирога:
Разбиваем в миску яйца, взбиваем вместе с сахаром, солью и ванильным сахаром. Венчиком смешиваем яичную смесь с молоком и растительным маслом.
Постепенно высыпаем муку в смесь молока и яиц, добавляем разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто. Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
Для начинки в творог разбиваем яйца, высыпаем сахар и крахмал, тщательно перемешиваем. Ложкой выкладываем на тесто островки из начинки.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.
После приготовления можно посыпать пирог сахарной пудрой. Перед отправкой в духовку в пирог можно также добавить ягоды.