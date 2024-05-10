Стейк из свинины: рецепт вкуснейшего мяса на обед или ужин

Чтобы стейк был вкусным и сочным, его нужно хорошо прокалить до готовности.

Сочный стейк из свинины – блюдо, которое дополнит любой гарнир и отлично подойдет в качестве обеда или ужина. Рекомендуем приготовить его, как рассказано в блоге «Кулинарные рецепты».

Стейк из свинины

Ингредиенты:

свинина (ошеек, вырезка или корейка) – 300 гр;

фасоль стручковая (свежая или замороженная) – 200 гр;

оливковое масло – 1 ст. л;

сливочное масло – 10 гр;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо очистить от пленок и лишнего жира, посолить, поперчить. Разогреть сковороду гриль (или обычную сковороду) без жира. Она должна очень сильно раскалиться. Выложите мясо на сковороду и обжарьте с обеих сторон, периодически переворачивая. Мясо должно хорошо зажариться до золотистой корочки.

Обжаренный кусок мяса отправить в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов, на 5–10 минут до полного приготовления. Помните, что в отличие от говядины, свинину нужно хорошо прокалить до готовности.

Пока свинина в духовке, обжарить спаржевую фасоль на другой сковороде: сначала обжарить ее без жира в течение минуты, затем минуту с добавлением оливкового масла и соли.

Спаржевую фасоль выложить на тарелку, сверху — готовое мясо, посолите, поперчить и выложить сверху небольшой кусочек масла, чтобы он растаял и образовал своего рода соус.

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