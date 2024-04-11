Мягкие небесные булочки. Так готовили наши прабабушки: шикарные тесто

Хлеб — это сочетание навыков и терпения. Однако, приготовление домашних булочек не только радует вкусом, но и наполняет дом ароматом. Домашняя выпечка на завтрак дарит настроение на весь день.

Следуйте нашему рецепту, и вы удивитесь, насколько легко и вкусно можно приготовить булочки у себя дома.

Ингредиенты для кваса:

молоко — 370 мл;

сахар — 3 ст. л.;

свежие дрожжи — 20 г.

Ингредиенты для теста:

мука — 700 г;

сахар — 3 л.;

сливочное масло — 120 г;

йогурт — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

цедра лимона — шт.;

ванилин;

соль — щепотка;

растительное масло.

Приготовление:

Помещаем пшеничную муку в глубокую миску, делаем по центру небольшое углубление. Вливаем теплое молоко, всыпаем дрожжи и сахар. При перемешивании из всего объема муки вмешиваем не более 2 ложек. Оставляем дрожжи активироваться на 20 минут.

Теперь добавляем 3 столовые ложки густого греческого йогурта, а также сливочное масло комнатной температуры. Потребуется также 2 слегка взбитых яичных желтка. Всыпаем щепотку соли и ванилин. На крупной терке натираем цедру лимона. В конце добавляем 3 столовые ложки сахара и перемешиваем.

Слегка замешиваем тесто, чтобы мука впитала жидкость. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

Не добавляя муку, замешиваем тесто на рабочей поверхности около 4 минут. Когда тесто станет гладким, возвращаем его в миску.

Накрываем полотенцем и даем постоять 30-45 минут.

Присыпаем стол мукой и перекладываем тесто. Руками растягиваем тесто и нарезаем на порционные кусочки.

В качестве начинки заворачиваем абрикосовый мармеладный джем. Края защипываем сверху.

В перевернутом состоянии отправляем в емкость для готовки, накрываем полотенцем и оставляем на 30-40 минут.

Сверху смазываем булочки маслом.

Готовим в духовке при температуре 180 градусов, 30-35 минут. Накрываем полотенцем и остужаем. После чего посыпаем сахарной пудрой.

Можно пробовать! Приятного аппетита!