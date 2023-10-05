Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чечевичные котлеты со свеклой. Чечевицу выбирайте зеленую или коричневую, красная слишком быстро разваривается в пюре. Специи можно подобрать на ваш вкус, хорошо подойдут приправы «для котлет». Манку можно заменить пшеничной мукой. Котлеты можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить их гарниром.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Свекла / Чечевица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Чечевица зеленая 100 Грамм
- Свекла 1 Штука (небольшого размера)
- Манка 3 Ст. ложки
- Лук репчатый 1/4 Штуки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
- Корианд молотый 1/3 Чайных ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
224 ккал
Калорийность
10 г
Белки
7 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чечевичные котлеты со свеклой»
Подготовьте все ингредиенты.
Чечевицу предварительно замочите на пару часов в воде.
Свеклу отварите или запеките в духовке до мягкости.
Чечевицу промойте, залейте чистой водой и доведите до кипения на среднем огне. Варите 20-25 минут на небольшом огне.
Вареную и слегка остывшую чечевицу пробейте блендером или подавите толкушкой. Добавьте измельченную в блендере свеклу с луком и перемешайте.
Затем добавьте все специи и манку. Еще раз перемешайте.
Сформируйте из получившейся массы котлетки. Обваляйте их в муке или манке.
Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Примерно по 5 минут с каждой стороны.
Чечевичные котлеты со свеклой готовы, приятного вам аппетита!