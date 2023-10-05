Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чечевичные котлеты со свеклой. Чечевицу выбирайте зеленую или коричневую, красная слишком быстро разваривается в пюре. Специи можно подобрать на ваш вкус, хорошо подойдут приправы «для котлет». Манку можно заменить пшеничной мукой. Котлеты можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить их гарниром.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Свекла / Чечевица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Чечевица зеленая 100 Грамм

Свекла 1 Штука (небольшого размера)

Манка 3 Ст. ложки

Лук репчатый 1/4 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)

Корианд молотый 1/3 Чайных ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

224 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чечевичные котлеты со свеклой»

Подготовьте все ингредиенты.

Чечевицу предварительно замочите на пару часов в воде.

Свеклу отварите или запеките в духовке до мягкости.

Чечевицу промойте, залейте чистой водой и доведите до кипения на среднем огне. Варите 20-25 минут на небольшом огне.

Вареную и слегка остывшую чечевицу пробейте блендером или подавите толкушкой. Добавьте измельченную в блендере свеклу с луком и перемешайте.

Затем добавьте все специи и манку. Еще раз перемешайте.

Сформируйте из получившейся массы котлетки. Обваляйте их в муке или манке.

Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Примерно по 5 минут с каждой стороны.

Чечевичные котлеты со свеклой готовы, приятного вам аппетита!