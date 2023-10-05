Канапе – это простая в приготовлении и очень яркая закуска для домашних праздников и фуршетов. Приготовить угощение можно из самых разных ингредиентов. Для вас мы подготовили интересную кулинарную подборку из 15 вкусных рецептов канапе с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Канапе на шпажках с красной рыбой

Канапе на шпажках с красной рыбой – это яркое и невероятно вкусное угощение для вашего фуршета. Такую закуску вы приготовите за считанные минуты. Она станет настоящим украшением стола и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Ингредиенты –+6 шт.

Форель 100 гр. (или любая красная рыба)

Огурец 50 гр.

Петрушка 2 ветки

Масло сливочное 50 гр.

Белый хлеб 150 гр.

Шаги 10 мин.

Канапе для фуршета готовится быстро и вкусно. Красную соленую рыбу разделываем на тонкие ломтики, а затем разрезаем их под размер хлебных ломтиков. Белый хлеб разделываем квадратиками и обмазываем сливочным маслом. На каждый кусочек хлеба кладем тонкий кусочек свежего огурца. На огурец крадем красную рыбу. Украшаем заготовки мелкими веточками петрушки. Фиксируем угощение шпажками, чтобы канапе стояли устойчиво и не разваливались. Канапе на шпажках с красной рыбой готовы. Подавайте яркую закуску к столу!

Вкусные канапе с креветками

Вкусные канапе с креветками – это яркая закуска для вашего фуршета и праздника. Такое угощение порадует приятным вкусом, привлекательной подачей и простым кулинарным процессом. Для приготовления воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 5 шт.

Ингредиенты:

Креветки – 5 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Помидоры черри – 5 шт.

Оливки зеленые – 5 шт.

Петрушка – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Твердый сыр режем кубиками под размер помидоров черри.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем помидорки.

Шаг 3. Подготавливаем креветки. Размораживаем их или отвариваем 2 минуты до готовности.

Шаг 4. На шпажку нанизываем креветку, а затем зеленую оливку.

Шаг 5. Дальше нанизываем помидор черри.

Шаг 6. Последним нанизываем кубик твердого сыра.

Шаг 7. Вкусные канапе с креветками готовы. Угощайтесь!

Простые канапе с сыром и колбасой

Простые канапе с сыром и колбасой порадуют вас интересным вкусом и аппетитной подачей. Такую закуску каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте ваших близких и гостей!

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Колбаса сырокопченая – 10 ломтиков.

Сыр твердый – 100 гр.

Помидоры черри – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Твердый сыр режем на десять кубиков.

Шаг 3. Тонкие ломтики колбасы нанизываем на зубочистки в виде паруса.

Шаг 4. Дальше нанизываем небольшие помидоры черри.

Шаг 5. Добавляем кубик твердого сыра. На нем закуска должна стоять устойчиво в вертикальном положении.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на порционную тарелку.

Шаг 7. Простые канапе с сыром и колбасой готовы. Подавайте к столу!

Канапе с селедкой и черным хлебом

Канапе с селедкой и черным хлебом – это интересная заготовка для вашего фуршета и праздника. Такое угощение порадует ярким вкусом, оригинальной подачей и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Хлеб черный – 10 ломтиков.

Сельдь слабосоленая – 1 шт.

Сыр творожный – 150 гр.

Укроп – 2 ветки.

Лук зеленый – для украшения.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка для приготовления канапе.

Шаг 2. Черный хлеб разрезаем на 10 ломтиков. Промываем и обсушиваем укроп. Сельдь очищаем от костей и внутренностей, удаляем голову. Нарезаем филе небольшими кусочками.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем творожный сыр, измельченный укроп, соль и специи. Перемешиваем.

Шаг 4. Ломтики хлеба обмазываем заготовкой из творожного сыра.

Шаг 5. На каждый ломтик сыра кладем по кусочку селедки.

Шаг 6. Украшаем заготовки перышками зеленого лука.

Шаг 7. Канапе с селедкой и черным хлебом готовы. Угощайтесь!

Канапе с моцареллой и помидорами черри

Канапе с моцареллой и помидорами черри – это простое и очень вкусное кулинарное решение для вашего праздника. Ваши гости оценят легкое угощение с интересной подачей. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 14 шт.

Ингредиенты:

Сыр моцарелла – 7 шт.

Помидоры черри – 7 шт.

Базилик – по вкусу.

Масло оливковое – 2 ч.л.

Уксус бальзамический – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты. Сыр моцареллу используем в маленьких шариках.

Шаг 2. Помидоры черри промываем под водой и обсушиваем.

Шаг 3. Сыр и помидоры режем на половинки.

Шаг 4. Смешиваем оливковое масло с бальзамическим уксусом, солью и черным молотым перцем.

Шаг 5. Складываем помидоры и сыр в глубокую миску. Поливаем их заправкой, перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Шаг 6. Дальше на шпажки нанизываем половинку черри, веточку базилика и половинку сыра.

Шаг 7. Канапе с моцареллой и помидорами черри готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Простые канапе с сыром и колбасой

Простые канапе с сыром и колбасой – это простая и вкусная закуска для вашего праздничного стола. Такое угощение порадует приятным вкусом, привлекательной подачей и быстрым кулинарным процессом. Для приготовления воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Колбаса сыровяленая – 80 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Багет – 1 шт.

Огурец свежий – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Маслины б/к – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Багет режем кружочками. Подсушиваем их в разогретой до 180 градусов духовке около 5-7 минут.

Шаг 3. Тонкими ломтиками режем колбасу, сыр и овощи. Помидоры режем кружками, огурцы – длинными пластинками.

Шаг 4. Достаем из духовки багет и даем ему полностью остыть.

Шаг 5. Кладем на багет сыр и помидоры.

Шаг 6. Дальше кладем колбасу. Наверх зубочистки нанизываем маслину и ломтик огурца в виде паруса. Такой заготовкой прокалываем все угощения.

Шаг 7. Простые канапе с сыром и колбасой готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Канапе с виноградом на шпажках

Канапе с виноградом на шпажках приятно удивят оригинальным вкусом и интересной подачей. Такую закуску несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте ваших близких и гостей аппетитным угощением.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4 шт.

Ингредиенты:

Виноград – 4 шт.

Хлеб белый – 1 ломтик.

Слива вяленая – 4 шт.

Сыр моцарелла – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Из ломтика белого хлеба вырезаем четыре кубика.

Шаг 3. Отделяем виноград от ветки и промываем его.

Шаг 4. Маленькие кусочки белого хлеба обжариваем до легкого румянца.

Шаг 5. На хлеб кладем листочек петрушки.

Шаг 6. Дальше кладем половинку маленького шарика сыра моцарелла.

Шаг 7. Кладем вяленую сливу и закрываем ее второй половинкой сыра моцарелла.

Шаг 8. Сверху ставим виноград и закрепляем это все зубочистками.

Шаг 9. Укладываем заготовки на плоскую тарелку и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 10. Канапе с виноградом на шпажках готовы. Подавайте аппетитную закуску к столу!

Вкусные канапе с сыром и оливками

Вкусные канапе с сыром и оливками никого не оставят равнодушным. Такая яркая и аппетитная закуска станет настоящим украшениям вашего фуршета. На ее приготовление не уйдет много времени. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 17 шт.

Ингредиенты:

Оливки зеленые/черные б/к – 170 гр.

Сыр мягкий с белой плесенью – 100 гр.

Сыр с голубой плесенью – 100 гр.

Перец болгарский красный – 100 гр.

Перец болгарский желтый/зеленый – 100 гр.

Огурец свежий – 100 гр.

Листья салата – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Болгарские перцы отделяем от семян и режем небольшими кусочками. Такими же кусочками разделываем огурец.

Шаг 3. Два вида сыра нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 4. Начинаем формировать закуску. На шпажку нанизываем оливку, один кусочек сыра и кубик сладкого перца.

Шаг 5. Второй вариант – нанизываем оливку, второй вид сыра и огурец. Комбинируйте канапе, как вам угодно.

Шаг 6. Нанизываем все ингредиенты таким образом на шпажки и перекладываем их на тарелку, застеленную листьями салата.

Шаг 7. Вкусные канапе с сыром и оливками готовы. Угощайтесь!

Фруктовые канапе

Фруктовые канапе – это яркая идея для вашего фуршета или кэнди-бара. Такая закуска послужит настоящим украшением стола и порадует интересным сочным вкусом. Приготовить ее можно за считанные минуты. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Банан – 0,5 шт.

Виноград – 60 гр.

Яблоко – 80 гр.

Киви – 1 шт.

Ананас – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые фрукты, промываем их под водой и обсушиваем.

Шаг 2. На каждую шпажку нанизываем по две виноградины.

Шаг 3. Дальше сюда нанизываем кубики предварительно очищенного киви.

Шаг 4. Очищаем яблоко и также режем его кубиками. Нанизываем фрукт на шпажку.

Шаг 5. Дальше нанизываем брусочки ананаса.

Шаг 6. Банан разделываем кружочками одинаковой толщины. Нанизываем на шпажки нарезанный банан. Он будет отвечать за устойчивость конструкции.

Шаг 7. Фруктовые канапе готовы. Подавайте яркое угощение к столу и скорее пробуйте!

Канапе с перепелиными яйцами

Канапе с перепелиными яйцами – это яркая и сытная закуска для вашего фуршета и праздника. Такое угощение порадует приятным вкусом, привлекательной подачей и простым кулинарным процессом. Для приготовления воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Яйцо перепелиное – 8 шт.

Семга слабосоленая/форель – 80 гр.

Сыр творожный – 70 гр.

Укроп – 3 ветки.

Хлеб ржаной – 4 ломтика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все нужные ингредиенты для приготовления аппетитной закуски.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем творожный сыр, измельченный укроп. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Перепелиные яйца варим в кипящей воде около 6-7 минут. Остужаем их и очищаем от скорлупы.

Шаг 4. Красную рыбу нарезаем небольшими квадратиками.

Шаг 5. Ну такие же квадратики режем ржаной хлеб и подсушиваем его в духовке. Можно отправить продукт на 6 минут в разогретый до 180° духовой шкаф.

Шаг 6. На каждый кусочек хлеба кладем кусочек красной рыбы.

Шаг 7. Обмазываем слой из рыбы заготовкой из творожного сыра.

Шаг 8. На каждую конструкцию ставим перепелиное яйцо и закрепляем все это шпажками.

Шаг 9. Канапе с перепелиными яйцами готовы. Подавайте закуску к столу!

Канапе с ананасом для фуршета

Канапе с ананасом для фуршета отличается сочным и ярким вкусом. Также такая закуска приятно удивит оригинальной подачей. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 200 гр.

Ананасы консервированные – 1 банка.

Маслины без косточек – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим три главных ингредиента для приготовления канапе.

Шаг 2. Твердый сыр нарезаем кубиками одинаковой толщины.

Шаг 3. Такими же кубиками разделываем консервированный ананас, из которого предварительно сливаем всю жидкость.

Шаг 4. Сперва на шпажку накалываем кубик ананаса.

Шаг 5. Дальше нанизываем маслину без косточки.

Шаг 6. И также нанизываем сыр. На нем конструкция будет устойчиво стоять в вертикальном положении.

Шаг 7. Канапе с ананасом для фуршета готовы. Подавайте к столу!

Простые и вкусные канапе с сыром и ветчиной

Простые и вкусные канапе с сыром и ветчиной порадуют вас приятным вкусом и интересной подачей. Такую закуску несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте ваших близких и гостей!

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Ветчина – 100 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Батон – 3 ломтика.

Огурец – 50 гр.

Майонез – 25 гр.

Листья салата – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Батон разделываем на одинаковые по размеру кусочки. Можно использовать фигурные формочки для более яркой подачи.

Шаг 3. Такой же формы режем ветчину и твердый сыр.

Шаг 4. Дальше такими же кусочками режем и огурец.

Шаг 5. Хлебные заготовки обмазываем майонезом.

Шаг 6. На хлеб кладем сыр, ветчину и огурец.

Шаг 7. Фиксируем заготовки шпажками или зубочистками.

Шаг 8. Перекладываем угощение на тарелку, застеленную листьями салата.

Шаг 9. Простые и вкусные канапе с сыром и ветчиной готовы. Угощайтесь!

Канапе с красной икрой на праздничный стол

Канапе с красной икрой на праздничный стол – это оригинальная и невероятно вкусная фуршетная закуска, которая никого не оставит равнодушным. Такое угощение обязательно удивит ваших гостей привлекательной подачей. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 14 шт.

Ингредиенты:

Икра красная – 30 гр.

Рыба красная слабосоленая – 80 гр.

Хлеб тостовый – 6 ломтиков.

Сыр творожный – 150 гр.

Авокадо – 100 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Укроп – 5 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все указанные в списке ингредиенты.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем творожный сыр, измельченные укроп и чеснок. Заправляем все это майонезом, солим и перчим по вкусу.

Шаг 3. Все продукты в миске тщательно перемешиваем до образования однородной массы.

Шаг 4. Очищаем авокадо и режем его тонкими ломтиками.

Шаг 5. С ломтиков хлеба срезаем корочки. Придаем продукту квадратную форму.

Шаг 6. Тонкими полосками разделываем красную рыбу.

Шаг 7. Каждый квадратик хлеба обмазываем заготовкой из творожного сыра. Половину сырной массы оставляем.

Шаг 8. На хлеб с намазкой кладем ломтики авокадо.

Шаг 9. На авокадо кладем еще ломтики хлеба и обмазываем их оставшейся творожной массой.

Шаг 10. Сверху выкладываем тонкие кусочки красной рыбы.

Шаг 11. Закрываем рыбный слой ломтиками хлеба.

Шаг 12. Прикрываем заготовки разделочной доской в качестве груза и оставляем на 30 минут.

Шаг 13. Спустя указанное время убираем доску.

Шаг 14. Заготовки разделываем на небольшие кубики.

Шаг 15. Сверху каждого кубика выкладываем красную икру.

Шаг 16. Дальше заготовки можно оставить в таком виде или проколоть их зубочистками.

Шаг 17. Канапе с красной икрой на праздничный стол готова!

Канапе с мармеладом

Канапе с мармеладом порадуют вас оригинальным вкусом и интересной подачей. Такую закуску несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте ваших близких и гостей аппетитным угощением.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Мармелад – 100 гр.

Лимон – 100 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем лимон под водой, так как использовать его будем вместе с кожурой.

Шаг 2. Режем лимон на тонкие кружки. Удаляем косточки.

Шаг 3. Разрезаем кружки лимона на несколько частей.

Шаг 4. Твердый сыр разделываем небольшими кубиками.

Шаг 5. Если мармелад небольшой, то оставляем его целиком. Крупные кусочки нужно разрезать.

Шаг 6. На шпажки нанизываем лимон, сыр и мармелад. Выкладываем на тарелку для подачи.

Шаг 7. Канапе с мармеладом готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Канапе с крабовыми палочками

Канапе с крабовыми палочками – это оригинальная закуска для вашего праздничного меню. Такое угощение порадует приятным вкусом, привлекательной подачей и простым кулинарным процессом. Для приготовления воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Майонез – по вкусу.

Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриные яйца, остужаем их и очищаем от скорлупы. Дальше их мелко рубим ножом.

Шаг 2. Твердый сыр натираем на средней или крупной терке.

Шаг 3. Промываем и обсушиваем укроп. Затем мелко шинкуем его ножом.

Шаг 4. Размораживаем крабовые палочки и аккуратно их разворачиваем, чтобы не повредить.

Шаг 5. Смешиваем измельченное яйцо с сыром, укропом и майонезом. Полученной заготовкой обмазываем крабовые пласты. Сворачиваем их в плотные рулетики.

Шаг 6. Рулетики нарезаем небольшими кусочками. Дальше их нанизываем на зубочистки или шпажки.

Шаг 7. Канапе с крабовыми палочками готовы. Скорее пробуйте!