Чем проще, тем вкуснее. Все родные удивились этому салату из капусты

Капуста — один из самых древних овощей, известных человечеству. Её выращивали ещё в Древней Греции и Риме.

Капустные салаты были популярны в разных культурах и странах на протяжении всей истории. В Европе капуста была одним из основных продуктов питания. Её употребляли в свежем, квашеном и вареном виде. Её солили, квасили и использовали для приготовления различных блюд, в том числе и салатов.

Капустные салаты были простыми и доступными блюдами, которые готовили из доступных ингредиентов. В них добавляли морковь, лук, растительное масло, соль и перец. Такие салаты были легкими и питательными, поэтому они были популярны среди людей, которые занимались физическим трудом.

Расскажем, как приготовить легкий капустный салат.

Ингредиенты:

Капуста — 600 г;

Морковь — 1 шт.;

Сахар — 1 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Уксус 9% — 1,5 ст.л.;

Масло подсолнечное нерафинированное холодного отжима — 3 ст.л.

Приготовление капустного салата:

Шинкуем тонкой соломкой капусту, отжимаем слегка руками, солим. Натираем на крупной терке очищенную морковь и выкладываем к капусте.

Посыпаем капусту и морковь сахаром, вливаем уксус и перемешиваем. Оставляем салат на 10-15 минут.

Далее добавляем в салат подсолнечное масло, смешиваем и оставляем в холодильнике на час.

В итоге получается отменный капустный салат. Более бюджетный салат трудно придумать.