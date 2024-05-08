Рецепт: Творожная пасха «Розовая» с вишней из топленого творога — Главное украшение пасхального стола! Яркая творожно-ягодная пасха, рецепт для пасочницы и без.

Ингредиенты:

творог топленый домашний — 1 кг;

сметана 25% — 400 г;

сахар — 200 г;

краситель розовый пищевой — щепотка;

вишня без косточек (замороженная) — 200 г;

масло сливочное — 180 г;

посыпка кондитерская — для украшения;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка

Способ приготовления: Пасхальный стол не представляю без творожной пасхи, готовлю её каждый год и всегда стараюсь делать что-нибудь новое.

В этом году у меня розовая творожно-ягодная пасха из домашнего топленого творога с вишней.

Приготовить такую красоту несложно, главное, набраться терпения, пока она будет стоять в холодильнике положенные 8-12 часов.

Для приготовления розовой творожной пасхи я взяла топленый творог домашнего приготовления (рецепт здесь).

Добавляем к творогу 400 граммов густой 25%-ной сметаны.

И 200 граммов сахара.

Чтобы пасху сделать розовой, я добавила щепотку розового пищевого красителя. Насыпаем краситель прямо на сметану и перемешиваем сначала со сметаной, затем со всеми остальными ингредиентами.

Добавляем щепотку соли и щепотку ванилина. И перетираем все ингредиенты погружным блендером.

Затем добавляем 180 граммов мягкого сливочного масла.

Ещё раз тщательно вымешиваем всю творожную массу.

Затем добавляем вишню. У меня замороженная вишня без косточки, размораживаем её, даем стечь лишнему соку и добавляем в творог.

Готовую творожную массу выкладываем в пасочницу. В этом году я наконец-то приобрела пасочницу, первый раз в такой делаю. Раньше обходилась контейнерами, мисочками разными…

Заворачиваем в марлю. У меня в одну пасочницу вся масса не уместилась. Пришлось все равно в другой контейнер выкладывать остатки. Получилось у меня две пасхи.

По весу они примерно одинаковые, приблизительно по 900 граммов получились.

Оформляем кондитерской посыпкой. Мы старались сделать украшение в розовых тонах.

Вторая пасха стояла в холодильнике более 12 часов, получилась отличной, плотной, хорошо держит форму, сыворотки стекло прилично.

И рисунок хорошо отпечатался, его видно даже несмотря на то, что пасха у меня не белая и с ягодами к тому же.

Пасху, которую делала в пасочнице, не стала сильно украшать, ей этого не требуется, она сама по себе красивая.

Просто верхушку посыпала разноцветной «вермишелью» и по низу слегка присыпала.

Вот такая у меня в этом году нежная розовая пасха получилась. Для детей раньше делала трехцветную порционную Пасху «Калейдоскоп «.

Для меня творожная пасха является главным блюдом пасхального стола, в моей семье её любят не меньше, чем куличи. Поэтому за пасхальную неделю приходится делать пасху не один раз, съедают моментально. Вкусное, красивое и полезное блюдо!

Также можно посмотреть старинный купеческий рецепт сметанной пасхи — блюдо дорогое, но безумно вкусное. Без творога!

Время приготовления: 30 мин.