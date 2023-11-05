Чесночные гренки из белого хлеба: простой рецепт вкусного снека

Специи для таких снеков можно выбирать по собственному вкусу.

Сухарики и гренки для многих – любимый перекус. Чтобы не покупать в магазине снеки, состав которых иногда не совсем полезен для здоровья, рекомендуем приготовить их в домашних условиях. Например, чесночные гренки из белого хлеба прекрасно заменят пачку сухариков. Как их приготовить, рассказали в блоге «Рецепты каждый день». Ничего сложного в процессе нет, а на выходе – вкусный и хрустящий перекус.

Чесночные гренки из белого хлеба

Ингредиенты:

нарезной батон – 1 шт;

чеснок – 4 зубчика;

растительное масло – 2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

паприка — 1/2 ч.л.

черный перец – 1/2 ч. л;

кориандр — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Чеснок выдавить через‌ пресс и сложить в небольшую миску. Туда же добавить растительное масло, соль и пряности. При желании можно добавить измельченный перец чили.

Батон нарезать небольшими кубиками и пересыпать в целлофановый пакет, куда затем залить чесночно-масляную смесь. Все хорошо перемешать.

Противень застелить пергаментом и выложить хлеб в один слой. Отправить его в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

Как только гренки подсохнут и подрумянятся, достать их из духовки, пересыпать на бумажное полотенце и дать остыть.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные и полезные картофельные чипсы в духовке.