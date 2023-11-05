ГлавнаяРецептыЭто возможно и очень вкусно: как приготовить жареное мороженое Это возможно и очень вкусно: как приготовить жареное мороженое На чтение: 1 минута Десерт – прекрасное завершение любой трапезы. Для того чтобы удивлять родных и гостей, следует иметь в казне секретные рецепты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Жареное мороженое – очень интересный и вкусный десерт. Он идеально подходит для вечеринок: смотрится красиво, а смакует еще лучше. Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками. Рецепт жареного мороженого: Время: 35 минут порций : 4 Ингредиенты: – 2 яйца; – 50 грамм сахара; – 500 грамм мороженого; – 750 миллилитров масла; – 100 грамм лесных орехов; – 100 грамм кокосовой стружки. Приготовление: Сформируйте шарики мороженого. Поместите их лоток, а затем в морозилку примерно на 2 часа. Отделите желтки от белков. Взбейте белки с сахаром до крепкой пены. Затем добавьте желтки и перемешайте. Фундук измельчите и смешайте с кокосовой стружкой. Достаньте мороженое из мороженого, покройте его яичной пеной и посыпьте орехами и стружкой. Выложите в лоток и сверните в морозилку на пол часа. Затем снова «запанируйте» мороженое и еще охладите на 2 часа. Разогрейте масло в кастрюле и обжарьте замороженное мороженое поочередно примерно 30 секунд (пока орехи не станут золотистыми). Подавать сразу после жарки. Невероятный рецепт: как приготовить настоящий штрудель. Поделитесь с друзьями