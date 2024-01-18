Чикагская пицца с фаршем

Чикагская пицца сильно отличается от той, которую мы привыкли заказывать или готовить самостоятельно. Ее главная особенность — очень высокие бортики, которые обеспечивают место для большого количества фарша, сыра и ароматного соуса из помидоров.

Готовя томатную начинку, вы можете значительно ускорить процесс. Для этого вам достаточно взять 800 г консервированных помидоров пелати (уже очищенных). Если такой возможности нет, тогда купите 1 кг помидоров и измельчите их до состояния пюре при помощи мясорубки.

Как правильно готовится настоящая чикагская пицца

Обильное количество томатного соуса необходимо, чтобы прочувствовать весь вкус пиццы по-чикагски. Обязательно добавьте в него орегано и красный молотый перец. Тогда соус из помидоров будет уж очень пряным и ароматным.

Ингредиенты

Пшеничная мука240 г Кукурузная мука15 г Подсолнечное масло2 ст. л. Дрожжи9 г Сахар1 ч. л. Соль по вкусу Сливочное масло30 г Вода120 мл Оливковое масло1 ст. л. Помидор1 кг Орегано0,5 ст. л. Лук2 шт. Чеснок3 зуб. Черный перец (молотый) по вкусу Красный перец молотый по вкусу Свиной фарш500 г Томатная паста2 ч. л. Моцарелла170 г Твердый сыр40 г

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем сухие дрожжи и сахар. Заливаем их теплой водой. Перемешиваем всё. Оставляем смесь на 15 минут при комнатной температуре.В отдельной миске соединяем пшеничную и кукурузную муку. Всыпаем 0,5 ч. л. соли. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Добавляем дрожжевую смесь. Вливаем растопленное сливочное масло.Замешиваем однородное гладкое тесто. Помещаем его в емкость, смазанную маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой. Отправляем его в тепло на 60 минут. Очищаем одну луковицу. Мелко ее нарезаем. Добавляем лук к мясному фаршу. Всыпаем соль и черный молотый перец. Перемешиваем всё до однородности. Обжариваем мясную начинку на сковороде с подсолнечным маслом в течение 7 минут.Промываем помидоры. Заливаем их кипящей водой. Через 1 минуту достаем их из жидкости. Удаляем с томатов кожицу. Пропускаем их через мясорубку.Очищаем вторую луковицу. Мелко ее нарезаем. Обжариваем лук на оливковом масле до легкой золотистости. Добавляем к нему 1 щеп. соли и чеснок, пропущенный через пресс. Выкладываем в сковороду измельченные помидоры и томатную пасту. Всыпаем орегано, соль и красный молотый перец. Перемешиваем всё. Тушим содержимое сковороды в течение 20 минут (до загустения). Припыляем рабочую поверхность пшеничной мукой. Раскатываем тесто в пласт. Перекладываем его в форму для выпекания диаметром 24 см. Равномерно распределяем тесто по дну и стенкам. Все излишки срезаем ножом.Смазываем края теста оливковым маслом (для блеска). Нарезаем моцареллу на тонкие ломтики. Выкладываем ее на тесто, равномерно распределяя по дну. Сверху помещаем мясную начинку.Затем выкладываем томатный соус, равномерно его распределяя. Натираем твердый сыр на терке. Присыпаем им соус из помидоров. Отправляем форму в разогретую до 215 градусов духовку на 15 минут. Потом накрываем края пиццы фольгой. Оставляем ее еще на 15 минут в духовке. Готово!

Вместо обычного твердого сыра вы можете использовать пармезан, натертый на мелкой терке. Он сделает вкус готовой пиццы более изысканным. Понравился этот чикагский рецепт? Сохраните его, чтобы не потерять.