Всегда есть на моем столе и всегда нарасхват. Салат «Фараон»: покоряет всех, кто пробует

Овощные салаты являются полезными для организма. Про это людям постоянно рассказывают разные диетологи и нутрициологи. Однако, употреблять в пищу постоянно лишь полезные салаты надоедает. Поэтому люди начинают массово отказываться от овощных салатов в пользу более вредных аналогов с майонезом.
Ошибка многих заключается в том, что на постоянной основе люди готовят одни и те же салаты. Вечный Цезарь и Греческий салат надоедают. По этой причине люди срываются на вредную пищу.
Стоит разнообразить свой арсенал полезных рецептов новым свекольным салатом.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Капуста молодая — 150 г;
- Морковь по корейски — 100 г;
- Горошек консервированный — 3 ст.л.;
- Свёкла отварная — 1 шт.;
- Укроп — пучок;
- Соль — щепотка;
- Масло растительное;
- Лук — ½ шт.;
- Кипяток;
- Уксус 9% — 1 ч.л.
Приготовление свекольного салата:
Шинкуем мелко капусту и слегка отжимаем руками. Отварную свеклу очищаем и нарезаем тонкими брусочками. Выкладываем в салатник капусту, морковь по-корейски, консервированный горошек и свекольные брусочки.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. В чаше заливаем его уксусом, заливаем полностью водой и оставляем мариноваться на 5-10 минут.
Шинкуем мелко укроп, высыпаем в салат. Добавляем в салат маринованный лук, солим.
Заправляем салат растительным маслом, смешиваем. Оставляем салат мариноваться на 15 минут.
Получается бюджетный и простой салат со свеклой.
Это отличное полезное блюдо, которое разнообразит ваш перекус.