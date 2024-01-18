Всегда есть на моем столе и всегда нарасхват. Салат «Фараон»: покоряет всех, кто пробует

Овощные салаты являются полезными для организма. Про это людям постоянно рассказывают разные диетологи и нутрициологи. Однако, употреблять в пищу постоянно лишь полезные салаты надоедает. Поэтому люди начинают массово отказываться от овощных салатов в пользу более вредных аналогов с майонезом.

Ошибка многих заключается в том, что на постоянной основе люди готовят одни и те же салаты. Вечный Цезарь и Греческий салат надоедают. По этой причине люди срываются на вредную пищу.

Стоит разнообразить свой арсенал полезных рецептов новым свекольным салатом.

Ингредиенты для свекольного салата:

Капуста молодая — 150 г;

Морковь по корейски — 100 г;

Горошек консервированный — 3 ст.л.;

Свёкла отварная — 1 шт.;

Укроп — пучок;

Соль — щепотка;

Масло растительное;

Лук — ½ шт.;

Кипяток;

Уксус 9% — 1 ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Шинкуем мелко капусту и слегка отжимаем руками. Отварную свеклу очищаем и нарезаем тонкими брусочками. Выкладываем в салатник капусту, морковь по-корейски, консервированный горошек и свекольные брусочки.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. В чаше заливаем его уксусом, заливаем полностью водой и оставляем мариноваться на 5-10 минут.

Шинкуем мелко укроп, высыпаем в салат. Добавляем в салат маринованный лук, солим.

Заправляем салат растительным маслом, смешиваем. Оставляем салат мариноваться на 15 минут.

Получается бюджетный и простой салат со свеклой.

Это отличное полезное блюдо, которое разнообразит ваш перекус.