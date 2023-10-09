Чизкейк с тыквой от Лилии Цвит

Украинская мастерица Лилия Цвит в разгар сезона тыкв рассказала о том, как приготовить роскошный десерт к чаю. Для этого вам необходимо приобрести спелую рыжую красавицу, а потом уже можете приступать к работе. После изумительный чизкейк с тыквой по рецепту кулинарного блогера станет вашим любимым осенним лакомством.

Столь аппетитный десерт состоит из совершенной песочной основы, тающей во рту творожной серединки и яркой тыквенной начинки. Завершает эту композицию сладкая, но при этом совсем не приторная помадка. Кстати, она также готовится с тыквой.

Как приготовить вкусный чизкейк с тыквой

Ключевой момент. Чтобы у вас было достаточно тыквенного пюре для приготовления начинки и помадки, в очищенном виде плод должен весить не менее 700 г. Этого количества будет достаточно. Так как из него вы получите 450 г тыквенного пюре, необходимого для создания данного кулинарного шедевра.

Ингредиенты

Сахар170 г Тыква750 г Ванильный сахар2 ч. л. Лимонная кислота1 щеп. Крахмал30 г Сметана40 г Творог300 г Сливочное масло230 г Сахарная пудра50 г Пшеничная мука400 г Какао-порошок2 ст. л. Молоко70 мл Яйцо2 шт. Апельсиновая цедра1 ч. л. Вода150 мл Манка30 г

Приготовление

Готовим пюре. Очищаем тыкву от кожуры и семечек. Нарезаем ее кусочками. Отвариваем тыкву в кипящей воде до мягкости. Затем сливаем лишнюю жидкость. Перебиваем тыкву со 100 мл воды погружным блендером до получения однородного пюре. Натираем на мелкой терке цедру апельсина. Берем яйца и отделяем белки от желтков. Всыпаем цитрусовую цедру, манную крупу, 60 г сахара и лимонную кислоту к 300 г тыквенного пюре. Вводим желтки. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Готовим тесто. В глубокую емкость всыпаем пшеничную муку и сахарную пудру. Добавляем сливочное масло. Перетираем всё руками до образования крошки. Вливаем 3 ст. л. холодной воды. Замешиваем эластичное песочное тесто.В отдельной емкости соединяем творог с яичными белками и ванильным сахаром. Добавляем сметану и 20 г крахмала. Всыпаем 60 г обычного сахара. Перебиваем всё блендером до легкой кремообразной массы. Присыпаем рабочую поверхность мукой. Раскатываем на ней песочное тесто в пласт. Выкладываем его в форму для выпекания диаметром 22 см. Формируем из теста высокие бортики.Сверху помещаем творожную массу, используя ложку. Чередуем ее с 300 г тыквенного пюре. Отправляем форму в разогретую до 160 градусов на 1 час. Охлаждаем чизкейк в форме. Делаем помадку. К 150 г тыквенного пюре добавляем 50 г сахара и молоко. Всё перемешиваем. В отдельной емкости соединяем 10 г крахмала с какао. Добавляем их к тыквенному пюре. Снова перемешиваем.Отправляем сотейник с полученной массой на огонь. Прогреваем смесь до однородности, активно ее помешивая. Убираем сотейник с плиты. Добавляем к тыквенной массе 30 г сливочного масла. Хорошенько всё перемешиваем.Выкладываем горячую помадку сверху на чизкейк, равномерно распределяя ее ложкой. Оставляем его при комнатной температуре на 1 час.

Лилия Цвит советует украсить готовый десерт тыквенными семечками. Это композиционно правильное решение. Такой декор прекрасно впишется в осеннюю тематику, дополнит вкус тыквенной начинки, то есть будет к месту на все сто процентов. К слову, прошлый раз мы публиковали рецепт обалденного шоколадно-яблочного пляцека от Лилии Цвит. Опробуйте его — вы не пожалеете!