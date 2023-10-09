Любимое блюдо всех мужчин. Немецкий салат: съедается за 2 минуты

О салатах известно довольно много информации. Это блюдо является одним из самых древних на нашей планете.

Первые салаты были очень примитивными. Они состояли из небольшого количества ингредиентов. Эти продукты росли буквально под ногами людей. Создавались первые салаты из зелени — укропа, луковых перьев и соли.

Сложно поверить, что такое бедное на компоненты блюдо смогло вырасти в множество различных видов. Сейчас создавать салаты — это кулинарное искусство. Расскажем про немецкий салат, простой и одновременно вкусный.

Ингредиенты для немецкого салата:

Картофель — 5 шт.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Лимонный сок — 2 ст.л.;

Соль — 1/3 ч.л.;

Черный перец — 1/3 ч.л.;

Петрушка — пучок;

Соленые огурцы — 5 шт.;

Лук — 1 шт.;

Копченая колбаса — 150 г;

Горчица французская — 1 ч.л.;

Майонез — 3 ст.л.

Приготовление немецкого салата:

Отвариваем до готовности картофель, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Смазываем картофель растительным маслом и лимонным соком, посыпаем солью и черным перцем.

Шинкуем петрушку, посыпаем ею картофель. Нарезаем маленькими полукольцами соленые огурцы, выкладываем к картофелю.

Нарезаем маленькими кусочками копченую колбасу, режем мелким кубиком репчатый лук, кладем лук и колбасу в салат.

Заправляем блюдо майонезом и горчицей, тщательно перемешиваем.

В результате мы имеем простой, но сытный салат. Его можно готовить и в качестве закуски, и к праздничному столу.