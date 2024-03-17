ГлавнаяРецептыЧто можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов Что можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов На чтение: 5 минут Воскресение Христово – самый радостный и светлый праздник в церковном календаре. За 7 недель до празднования традиционно начинается Великий пост. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пасха не имеет фиксированной даты, но всегда отмечается в воскресенье, сообщает Вкусно 24. Ведь именно в этот день, согласно Библии, воскрес Иисус Христос. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году Дата Пасхи рассчитывается по лунному календарю. Этот сложный процесс называется пасхалия и отличается у православных и католиков. У православных Пасха всегда наступает позже, чем у католиков. Первые будут праздновать в этом году 5 мая, что является довольно поздней датой для Пасхи. Католическая Пасха 2024 будет отмечаться 31 марта. Иногда католическое и православное празднования совпадают. В частности, так будет в следующем году – весь мир будет отмечать Пасху 20 апреля. Православную Пасху будут праздновать 5 мая / Фото Unsplash Что можно и нельзя есть в Великий пост Великий пост, который начинается за 7 недель до Пасхи, помогает очиститься от грехов и стать ближе к Христу. Ведь по христианской традиции, Иисус вернулся в силе Духа после 40 дней и ночей воздержания от пищи. Во время Великого поста под запретом потребление: мяса, рыбы и других продуктов животного происхождения – сыра, яиц, молока, сосисок, сливок; фастфуда, сладостей, кофе и различных сладких напитков; сигарет и алкоголя. В субботу и воскресенье жестокие ограничения немного смягчаются. В свою очередь, самыми строгими неделями Великого поста считаются первая и седьмая. Тогда можно есть только те продукты, которые не прошли термическую обработку. Кроме этого, должен быть только один прием пищи, чтобы полностью очиститься духовно и физически. Во время Великого поста вся пища должна быть растительного происхождения. То есть можно употреблять: фрукты, орехи, овощи, цельнозерновые крупы, черный хлеб, грибы в любом виде, хлебцы, семечки, макароны. В субботу и воскресенье также позволяют добавлять в рацион постное масло и вино. Дважды за Великий пост можно употреблять морепродукты или рыбу, но не в первую и седьмую неделю. Привычный кофе лучше заменить цикорием, киселем, натуральным чаем, квасом или морсом. Картофельно-морковные котлеты Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 – 4 картофелины; – 1 морковь; – 1 лук; – укроп по вкусу; – оливковое масло по вкусу; – 3 столовые манной крупы; – 2 столовые ложки муки; – соль, перец по вкусу. Из картофеля и моркови получатся замечательные котлетки / Фото Unsplash Приготовление: Помойте и почистите картофель. После этого отварите его и измельчите в пюре. Морковь помойте, почистите и натрите на крупной терке. Лук также очистите от шелухи и измельчите ножом. Укроп помойте и мелко нарежьте. В миске соедините картофельное пюре, морковь, лук, укроп, манную крупу, соль и перец. Хорошо перемешайте, сформируйте котлеты и обваляйте их в муке. Выложите котлетки на разогретую сковороду с маслом и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки. Рецепт салата из шпината Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 пучка свежего шпината; – 1 большой огурец; – 1 красный лук; – 1 большой помидор; – пол чашки маслин без косточек; – пол чашки вареной фасоли; – 100 граммов кедровых орешков; – соль и черный перец по вкусу; Для заправки: – 3 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 1 чайная ложка меда или кленового сиропа; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Помойте и обсушите шпинат. Нарежьте огурец кружочками, помидор – произвольными кусочками, а лук – тонкими полукольцами. В большой миске соедините шпинат, огурец, помидор, лук, маслины, вареную фасоль и кедровые орешки. В другой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец. Заправьте салат дрессингом и хорошо перемешайте. Картофельная запеканка с томатами и грибами Время: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 200 граммов картофеля; – 1 кабачок; – 2 – 3 томата; – 2 лука; – оливковое масло; – 100 граммов грибов; – соль, перец, постный майонез по вкусу. Приготовьте эту вкусную запеканку / Фото Unsplash Приготовление: Помойте и почистите картофель и морковь. Картофель нарежьте кольцами, а морковь натрите на крупной терке. Отварите картофель до готовности. Томаты и кабачок помойте. Нарежьте их полукольцами. Грибы тоже тщательно помойте и нарежьте ломтиками. Лук почистите и измельчите. На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотистости, после чего добавьте грибы. Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, томаты, добавьте масло, соль, перец. По желанию овощи можно смазать постным майонезом. Отправьте запекаться на 30 – 35 минут до готовности. Постное овощное рагу с грибами в горшочке Время: 1 час 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 средние моркови; – 2 картофелины; – 1 луковица; – 1 болгарский перец; – 2 стебля сельдерея; – 4 больших шампиньона; – 3 столовые ложки томатной пасты; – 2 столовые ложки растительного масла; – 500 миллилитров воды; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Почистите лук и грибы. Лук нарежьте маленьким кубиком, а грибы – средними кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде на среднем огне в течение 10 минут. Помойте и почистите остальные овощи. Картофель и морковь нарежьте ломтиками, а перец и сельдерей – соломкой. Выложите ингредиенты слоями в горшок – сначала идет картофель, далее – морковь, зажарка из грибов и лука, перец и сельдерей. В глубокую миску налейте воду, добавьте туда томатную пасту, хорошо перемешайте и залейте этот соус в горшочки. Посолите, поперчите по вкусу и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями