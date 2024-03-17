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Что можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов

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Что можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов

Воскресение Христово – самый радостный и светлый праздник в церковном календаре. За 7 недель до празднования традиционно начинается Великий пост.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пасха не имеет фиксированной даты, но всегда отмечается в воскресенье, сообщает Вкусно 24. Ведь именно в этот день, согласно Библии, воскрес Иисус Христос.

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Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году

Дата Пасхи рассчитывается по лунному календарю. Этот сложный процесс называется пасхалия и отличается у православных и католиков.

У православных Пасха всегда наступает позже, чем у католиков. Первые будут праздновать в этом году 5 мая, что является довольно поздней датой для Пасхи.

Католическая Пасха 2024 будет отмечаться 31 марта. Иногда католическое и православное празднования совпадают. В частности, так будет в следующем году – весь мир будет отмечать Пасху 20 апреля.

Что можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов

Православную Пасху будут праздновать 5 мая / Фото Unsplash

Что можно и нельзя есть в Великий пост

Великий пост, который начинается за 7 недель до Пасхи, помогает очиститься от грехов и стать ближе к Христу. Ведь по христианской традиции, Иисус вернулся в силе Духа после 40 дней и ночей воздержания от пищи.

Во время Великого поста под запретом потребление:

  • мяса, рыбы и других продуктов животного происхождения – сыра, яиц, молока, сосисок, сливок;
  • фастфуда, сладостей, кофе и различных сладких напитков;
  • сигарет и алкоголя.

В субботу и воскресенье жестокие ограничения немного смягчаются. В свою очередь, самыми строгими неделями Великого поста считаются первая и седьмая. Тогда можно есть только те продукты, которые не прошли термическую обработку. Кроме этого, должен быть только один прием пищи, чтобы полностью очиститься духовно и физически.

Во время Великого поста вся пища должна быть растительного происхождения. То есть можно употреблять:

  • фрукты,
  • орехи,
  • овощи,
  • цельнозерновые крупы,
  • черный хлеб,
  • грибы в любом виде,
  • хлебцы,
  • семечки,
  • макароны.

В субботу и воскресенье также позволяют добавлять в рацион постное масло и вино. Дважды за Великий пост можно употреблять морепродукты или рыбу, но не в первую и седьмую неделю. Привычный кофе лучше заменить цикорием, киселем, натуральным чаем, квасом или морсом.

Картофельно-морковные котлеты

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 – 4 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– укроп по вкусу;
– оливковое масло по вкусу;
– 3 столовые манной крупы;
– 2 столовые ложки муки;
– соль, перец по вкусу.

Что можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов

Из картофеля и моркови получатся замечательные котлетки / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Помойте и почистите картофель. После этого отварите его и измельчите в пюре.
  2. Морковь помойте, почистите и натрите на крупной терке.
  3. Лук также очистите от шелухи и измельчите ножом.
  4. Укроп помойте и мелко нарежьте.
  5. В миске соедините картофельное пюре, морковь, лук, укроп, манную крупу, соль и перец. Хорошо перемешайте, сформируйте котлеты и обваляйте их в муке.
  6. Выложите котлетки на разогретую сковороду с маслом и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки.

Рецепт салата из шпината

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 пучка свежего шпината;
– 1 большой огурец;
– 1 красный лук;
– 1 большой помидор;
– пол чашки маслин без косточек;
– пол чашки вареной фасоли;
– 100 граммов кедровых орешков;
– соль и черный перец по вкусу;

Для заправки:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка меда или кленового сиропа;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и обсушите шпинат.
  2. Нарежьте огурец кружочками, помидор – произвольными кусочками, а лук – тонкими полукольцами.
  3. В большой миске соедините шпинат, огурец, помидор, лук, маслины, вареную фасоль и кедровые орешки.
  4. В другой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец.
  5. Заправьте салат дрессингом и хорошо перемешайте.

Картофельная запеканка с томатами и грибами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов картофеля;
– 1 кабачок;
– 2 – 3 томата;
– 2 лука;
– оливковое масло;
– 100 граммов грибов;
– соль, перец, постный майонез по вкусу.

Что можно и что нельзя есть в Великий пост: подборка вкусных рецептов

Приготовьте эту вкусную запеканку / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Помойте и почистите картофель и морковь. Картофель нарежьте кольцами, а морковь натрите на крупной терке.
  2. Отварите картофель до готовности.
  3. Томаты и кабачок помойте. Нарежьте их полукольцами.
  4. Грибы тоже тщательно помойте и нарежьте ломтиками.
  5. Лук почистите и измельчите.
  6. На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотистости, после чего добавьте грибы.
  7. Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, томаты, добавьте масло, соль, перец. По желанию овощи можно смазать постным майонезом.
  8. Отправьте запекаться на 30 – 35 минут до готовности.

Постное овощное рагу с грибами в горшочке

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 средние моркови;
– 2 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– 2 стебля сельдерея;
– 4 больших шампиньона;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 500 миллилитров воды;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите лук и грибы. Лук нарежьте маленьким кубиком, а грибы – средними кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде на среднем огне в течение 10 минут.
  2. Помойте и почистите остальные овощи. Картофель и морковь нарежьте ломтиками, а перец и сельдерей – соломкой.
  3. Выложите ингредиенты слоями в горшок – сначала идет картофель, далее – морковь, зажарка из грибов и лука, перец и сельдерей.
  4. В глубокую миску налейте воду, добавьте туда томатную пасту, хорошо перемешайте и залейте этот соус в горшочки.
  5. Посолите, поперчите по вкусу и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час.

Приятного аппетита!

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