Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить блины из рисовой бумаги с шампиньонами. Если хотите сделать более сытную начинку, то к грибам можно добавить отварной рис. Вместо шампиньонов можно также использовать вешенки или шиитаке. У них румяная хрустящая корочки и сочная начинка. Готовятся блины из рисовой бумаги быстро и просто, главное, подготовить начинку из шампиньонов.
Основной ингредиент: Крупы / Рис / Рисовая бумага Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Рисовая бумага 80 Грамм
- Шампиньоны 500 Грамм
- Шпинат 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Лук репчатый 1 Штука
Количество порций 8
Калорийность
100 ккал
Калорийность
0 г
Белки
6 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины из рисовой бумаги с шампиньонами»
Подготовьте все ингредиенты.
Шампиньоны помойте и порежьте на пластины, а репчатый лук нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте грибы с луком до испарения жидкости и легкого золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.
Добавьте порезанный шпинат и тушите все вместе еще 1-2 минуты до мягкости шпината.
Лист рисовой бумаги размочите теплой водой, чтобы он стал мягким и эластичным. В центр выложите начинку из шампиньонов.
Сверните лист рисовой бумаги конвертиком. Повторите аналогично с остальными листами рисовой бумаги, пока не закончится начинка.
Обжарьте конвертики с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Блины из рисовой бумаги с шампиньонами готовы, приятного вам аппетита!