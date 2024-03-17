Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить блины из рисовой бумаги с шампиньонами. Если хотите сделать более сытную начинку, то к грибам можно добавить отварной рис. Вместо шампиньонов можно также использовать вешенки или шиитаке. У них румяная хрустящая корочки и сочная начинка. Готовятся блины из рисовой бумаги быстро и просто, главное, подготовить начинку из шампиньонов.

Основной ингредиент: Крупы / Рис / Рисовая бумага Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Рисовая бумага 80 Грамм

Шампиньоны 500 Грамм

Шпинат 100 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Лук репчатый 1 Штука

Количество порций 8

Калорийность

100 ккал

Калорийность

0 г

Белки

6 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины из рисовой бумаги с шампиньонами»

Подготовьте все ингредиенты.

Шампиньоны помойте и порежьте на пластины, а репчатый лук нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте грибы с луком до испарения жидкости и легкого золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте порезанный шпинат и тушите все вместе еще 1-2 минуты до мягкости шпината.

Лист рисовой бумаги размочите теплой водой, чтобы он стал мягким и эластичным. В центр выложите начинку из шампиньонов.

Сверните лист рисовой бумаги конвертиком. Повторите аналогично с остальными листами рисовой бумаги, пока не закончится начинка.

Обжарьте конвертики с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Блины из рисовой бумаги с шампиньонами готовы, приятного вам аппетита!