Что поможет курице стать нежней и сочней: секреты и советы

Курица — жареная ли, запечённая или приготовленная на шампуре — всегда аппетитна и вкусна, если знать несколько тонкостей ее приготовления. Что это за тонкости?

Во-первых, не стоит лишать куриную тушку или отдельные ее части кожи перед тем, как готовить.

Многие хозяйки делают это потому, что в куриной шкурке содержится много жира, и блюдо при ее наличии становится более калорийным.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 28.11.2023 02:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.

Однако жарка или запекание курицы с кожей позволит создать на поверхности тушки/окорочков ту самую зажаристую корочку и вместе с тем — сохранить соки в мясе. Без кожи курица получится более сухой и пресной.

Во-вторых, сочность готового мяса зависит и от того, как нарезать его перед готовкой. Разрезая филе ножом поперек волокон, вы тем самым сделаете мясо более мягким и позволите сокам сохраниться в процессе приготовления.

В-третьих, если нарезанные куски получились неоднородными по толщине, мясо курицы желательно слегка отбить. Это тоже помогает мышечной ткани размягчиться и обеспечит кускам равномерную прожарку.

В-четвёртых, когда необходимо заготовить мягкие куриные кусочки для шашлыка, а времени выдерживать их в маринаде особо нет, можно прибегнуть к помощи натурального йогурта.

Залейте им курицу и оставьте пропитываться в течение трёх часов. Это придаст курочке нежный сливочный привкус и необходимую сочность.

В-пятых, любителям пикантных блюд с куриным мясом стоит попробовать добавлять к ним приправу, которую в Индии называют тандури.

Она состоит из нескольких пряностей: соли, куркумы, кайенского перца, черного перца, паприки, тмина, имбиря и кориандра. Каждую из них лучше купить по отдельности и смешивать в разных пропорциях, чтобы получить идеальное сочетание.

В-шестых, поклонники здорового питания нередко готовят курицу с овощами. Это справедливо и правильно, однако для того, чтобы куриное мясо в процессе запекания не пересыхало, овощи стоит сделать «подушкой» для мяса.

Как? На противень сперва положите брокколи, болгарский перец или стручковую фасоль, а поверх них расположите куриную тушку.

Овощи, приготовляясь, станут выделять влагу, и поверхность птицы благодаря этому не высохнет. Да и аромат готового блюда станет более интересным и насыщенным.

В-седьмых, спасти курицу, запекаемую в духовом шкафу, от пересушивания достаточно легко, если не только следить за температурой и степенью зажарки мяса, но и переворачивая тушку время от времени.

Такое нехитрое действие поможет избежать ситуации, когда запечённая курица сверху сухая и жёсткая, а снизу ещё сырая и непрожаренная.

В-восьмых, придать куриному мясу сочность, мягкость и оригинальный аромат поможет добавление фруктов и белого вина. Ломтики лимона, апельсина или грейпфрута лучше всего класть в «кармашки» получаемые путем надрезов на куриной тушке, а белым вином — окропить дно формы для запекания.

И в-девятых, мягкой, нежной и аппетитной курицу сделать можно, обернув целую тушку перед запеканием марлей, пропитанной подсолнечным маслом. Последнее стоит предварительно подогреть с пряностями и кусочками цитрусов.

Марлю сперва необходимо смочить водой, потом окунуть в подогретое масло и уже этим «компрессом» накрыть курицу перед отправлением в духовку.