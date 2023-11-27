Тушеная капуста в лаваше на сковороде

Как говорит мой муж, что в лаваш не заверни, всё вкусным получается. Но в последнее время он предпочитает один определенный вид такой закуски. Тушеная капуста в лаваше — именно то блюдо, которым он обедает на работе. Говорит, когда греет ленивые пирожки в микроволновке, на кухню слетаются все коллеги. Аромат неимоверный!

Я уже давно прибегаю к помощи лаваша, когда лень замешивать тесто. Это универсальный ингредиент как для легкой закуски с рыбой, так и для сытного второго блюда или красивого десерта. Да, не рулетиком единым! Запаситесь лавашем вдоволь, ведь ленивые пирожки с тушеной капустой никого не оставят равнодушным.

Что приготовить из лаваша: капуста в лаваше на сковороде

Для приготовления данного блюда вам понадобится два больших лаваша. Нет смысла брать тонкие лепешки с вкусовыми добавками: вкус начинки всё равно будет ярче. Ингредиенты для ее приготовления узнаете далее:

Ингредиенты

Лаваш2 шт. Капуста белокочанная800 г Лук-порей1 шт. Морковь1 шт. Сливочное масло30 г Яйцо2 шт. Сметана5 ст. л. Твердый сыр50 г Пшеничная мука3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

Сначала приготовьте начинку. Капусту нашинкуйте произвольно. Морковь натрите на крупной терке, а лук-порей измельчите. Протушите овощи на растопленном сливочном масле, добавив специи и соль по вкусу. Пока овощи остывают, сделайте кляр. Смешайте в миске яйца со сметаной. Туда же добавьте сыр, натертый на мелкой терке, и немного муки. Соль, перец по вкусу. Хорошо перемешайте кляр. Приступайте к приготовлению ленивых пирожков из лаваша. Для этого распределите начинку по обоим листам лаваша. Каждый из них сверните в приплюснутый рулет. Нарежьте их квадратиками. Каждый кусочек обмакните в кляр, обжаривайте их с обеих сторон на растительном масле. Подавайте закуску к столу горячей.

Согласитесь, блюдо уж слишком просто готовится, чтобы не испробовать его этим же вечером. Это не только простая овощная закуска, но и вполне сытный перекус для работы. Особенно если добавить в начинку немного куриного мяса. Как считаете?