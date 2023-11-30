ГлавнаяРецептыЧто приготовить на ужин: простые блюда на рождественский пост Что приготовить на ужин: простые блюда на рождественский пост На чтение: 2 минуты Рождественский пост – это не только традиционный период воздержания, он может стать временем для открытия новых, увлекательных вкусовых открытий. Если не знаете, что приготовить к ужину, воспользуйтесь этими простыми рецептами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Период рождественского поста выпадает в начало зимы, когда за столом царит уют и хочется пробовать только проверенные блюда. Однако иногда привычные ингредиенты могут получить особую интерпретацию, все детали в материале 24 Канала. Интересно Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Рецепт печеного карпа в духовке Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 карп (около 1 килограмма); – соль и черный перец по вкусу; – 3 – 4 столовой ложки растительного масла; – 1 лимон; – 2 веточки розмарина; – 3 – 4 зубчика чеснока. Приготовление: Очищенный и выпотрошенный карп еще раз тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте небольшие надрезы по бокам рыбы. В миске смешайте растительное масло, соль, черный перец и сок из лимона. Добавьте мелко нарезанный розмарин и чеснок. Обмажьте карпа в подготовленном маринаде со всех сторон. Оставьте его на 30 – 60 минут для насыщения вкусовых качеств. Подогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Переместите карпа на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Залейте остатками маринада. Запекайте карпа в предварительно разогретой духовке примерно 25 – 30 минут или до тех пор, пока мясо станет белоснежным и будет легко отделяться от костей. Подавайте готового карпа горячим украшенным ломтиками лимона и свежим розмарином. Рецепт салата к рыбе Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 пучка свежего шпината; – 1 большой огурец, нарезанный колечками; – 1 красный лук; изрезана тонкими полукольцами; – 1 большой помидор, нарезанный на небольшие кубики; – пол чашки маслин без косточек; – пол чашки вареной фасоли (черной или белой); – 100 грамм кедровых орешков; – соль и черный перец по вкусу; для заправки: – 3 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 1 чайная ложка меда или кленового сиропа; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Промойте и обсушите шпинат. Нарежьте огурец, помидор и лук. В большой миске соедините шпинат, огурец, помидор, лук, оливки и вареную фасоль. При использовании добавьте кедровые орешки. В другой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед (если используете), соль и перец. Тщательно перемешайте. Заправьте салат полученной заправкой и небольшим количеством соли и перца. Следует сохранить на потом: рецепты новогодних салатов. Поделитесь с друзьями