Описание приготовления:

Пропорции для приготовления даны примерные. В процессе приготовления, если вам покажется соус густым, то можно добавить больше бульона. Ориентируйтесь по своему вкусу. В качестве специй можно добавить молотый перец и сушеный базилик.

Основной ингредиент: Горчица Блюдо: Соусы / К мясу География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Лук 2 Штуки

Вино сухое белое 100 Миллилитров

Бульон 200 Миллилитров (любой)

Сливочнное масло 2 Ст. ложки

Горчица 1 Чайная ложка

Соль 1 Грамм (по вкусу)

Специи 1 Грамм (по вкусу)

Количество порций 3

Калорийность

53 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Робер"»

Для приготовления соуса подготовьте все необходимые ингредиенты. Бульон можно взять от любого вида мяса. Можно бульон заменить на воду, но тогда готовый соус будет не таким ароматным и насыщенным.

Лук очистите от шелухи и ополосните в холодной воде. Затем лук мелко нарежьте.

В горячей сковороде растопите сливочное масло.

Выложите в сковороду нарезанный лук. На малом огне томите лук до легкого золотистого цвета. Он станет мягкий.

Затем влейте к луку вино и тушите, чтобы оно уварилось в объеме в два раза. Помешивайте.

Залейте лук бульоном и добавьте горчицу. Доведите все до кипения. Тушите соус еще минут 10-12.

По вкусу добавьте в соус соль и специи. За время тушения лук почти разварился. Но если вы хотите получить более однородную консистенцию, то можно пробить соус погружным блендером.

Соус готов! Подавайте его к любым мясным блюдам.

Приятного угощения!