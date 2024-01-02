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Чтобы пюре не испортилось: готовим аппетитные картофельники с начинкой

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Чтобы пюре не испортилось: готовим аппетитные картофельники с начинкой

Если у вас осталось картофельное пюре, не торопитесь его выбрасывать. Приготовьте картофельники – ваши родные будут точно просить добавку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Начинку можно делать из чего угодно. В этом рецепте мы будем использовать колбасу и грибы, но вы также можете положить внутрь сыр, если он у вас есть.

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Рецепт картофельников из готового пюре

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 500 граммов картофельного пюре;
– 2 яйца;
– 5 столовых ложек муки;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 граммов шампиньонов;
– 100 граммов колбасы;
– соль, специи по вкусу;
– 80 миллилитров масла.

Приготовление:

  1. Нарежьте грибы маленькими кусочками, после чего обжарьте на столовой ложке масла до зарумянивания. В свою очередь, колбасу нарежьте небольшими кубиками.
  2. В картофельное пюре добавьте колбасу, яйца, грибы, измельченный чеснок, соль, специи и 3 столовые ложки муки. Хорошо все перемешайте.
  3. Сформируйте из картофельной массы круглые лепешки толщиной 1 сантиметр. Запанируйте их в муке с обеих сторон.
  4. Разогрейте сковороду с маслом, выложите в нее лепешки и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета ориентировочно 5 минут.
  5. Подавайте картофельники со сметаной или любым соусом.

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