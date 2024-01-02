ГлавнаяРецептыЧтобы пюре не испортилось: готовим аппетитные картофельники с начинкой Чтобы пюре не испортилось: готовим аппетитные картофельники с начинкой На чтение: 1 минута Если у вас осталось картофельное пюре, не торопитесь его выбрасывать. Приготовьте картофельники – ваши родные будут точно просить добавку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Начинку можно делать из чего угодно. В этом рецепте мы будем использовать колбасу и грибы, но вы также можете положить внутрь сыр, если он у вас есть. Будет вкусно Его съедят до последней капли: давний рецепт вкуснейшего капустника Рецепт картофельников из готового пюре Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 500 граммов картофельного пюре; – 2 яйца; – 5 столовых ложек муки; – 1 зубчик чеснока; – 50 граммов шампиньонов; – 100 граммов колбасы; – соль, специи по вкусу; – 80 миллилитров масла. Приготовление: Нарежьте грибы маленькими кусочками, после чего обжарьте на столовой ложке масла до зарумянивания. В свою очередь, колбасу нарежьте небольшими кубиками. В картофельное пюре добавьте колбасу, яйца, грибы, измельченный чеснок, соль, специи и 3 столовые ложки муки. Хорошо все перемешайте. Сформируйте из картофельной массы круглые лепешки толщиной 1 сантиметр. Запанируйте их в муке с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом, выложите в нее лепешки и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета ориентировочно 5 минут. Подавайте картофельники со сметаной или любым соусом. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из капусты. Она получается очень питательной и ароматной. Поделитесь с друзьями