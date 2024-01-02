Описание приготовления:
Набор продуктов минимален и наверняка найдется на любой кухне. Готовое печенье можно украсить глазурью, покрыть айсингом, растопленным шоколадом или просто посыпать сахарной пудрой. Подобное печенье можно увидеть на праздничных столах во многих домах, особенно в канун Рождества или Нового года. Печенье готовится очень просто и быстро, что довольно удобно, если у вас мало времени. Удачи!
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 300 Грамм
- Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка
- Масло сливочное 100 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 200 Грамм
- Имбирь 2 Чайных ложки
- Корица 1 Чайная ложка
- Мед 2-3 Чайных ложек
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 8
Калорийность
392 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
62 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рождественское печенье»
Подготовьте все ингредиенты.
Яйца взбейте с сахаром и медом.
Добавьте мягкое масло и снова все взбейте.
Затем добавьте муку, разрыхлитель и специи.
Замесите мягкое тесто и соберите его в шар. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
Затем тесто достаньте и раскатайте на присыпанной мукой поверхности в форме прямоугольника. При помощи формочки вырезаем фигурное печенье.
Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов около 10-15 минут.
Рождественское печенье готово. Приятного аппетита!