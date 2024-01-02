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Рождественское печенье

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Рождественское печенье

Описание приготовления:

Набор продуктов минимален и наверняка найдется на любой кухне. Готовое печенье можно украсить глазурью, покрыть айсингом, растопленным шоколадом или просто посыпать сахарной пудрой. Подобное печенье можно увидеть на праздничных столах во многих домах, особенно в канун Рождества или Нового года. Печенье готовится очень просто и быстро, что довольно удобно, если у вас мало времени. Удачи!
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 300 Грамм
  • Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка
  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Сахар 200 Грамм
  • Имбирь 2 Чайных ложки
  • Корица 1 Чайная ложка
  • Мед 2-3 Чайных ложек
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 8

Калорийность

392 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

62 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рождественское печенье»

Рождественское печенье

Подготовьте все ингредиенты.

Рождественское печенье

Яйца взбейте с сахаром и медом.

Рождественское печенье

Добавьте мягкое масло и снова все взбейте.

Рождественское печенье

Затем добавьте муку, разрыхлитель и специи.

Рождественское печенье

Замесите мягкое тесто и соберите его в шар. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Рождественское печенье

Затем тесто достаньте и раскатайте на присыпанной мукой поверхности в форме прямоугольника. При помощи формочки вырезаем фигурное печенье.

Рождественское печенье

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов около 10-15 минут.

Рождественское печенье

Рождественское печенье готово. Приятного аппетита!

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