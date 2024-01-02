Описание приготовления:

Набор продуктов минимален и наверняка найдется на любой кухне. Готовое печенье можно украсить глазурью, покрыть айсингом, растопленным шоколадом или просто посыпать сахарной пудрой. Подобное печенье можно увидеть на праздничных столах во многих домах, особенно в канун Рождества или Нового года. Печенье готовится очень просто и быстро, что довольно удобно, если у вас мало времени. Удачи!

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 300 Грамм

Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка

Масло сливочное 100 Грамм

Яйцо 1 Штука

Сахар 200 Грамм

Имбирь 2 Чайных ложки

Корица 1 Чайная ложка

Мед 2-3 Чайных ложек

Соль 1 Щепотка

Количество порций 8

Калорийность

392 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

62 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рождественское печенье»

Подготовьте все ингредиенты.

Яйца взбейте с сахаром и медом.

Добавьте мягкое масло и снова все взбейте.

Затем добавьте муку, разрыхлитель и специи.

Замесите мягкое тесто и соберите его в шар. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Затем тесто достаньте и раскатайте на присыпанной мукой поверхности в форме прямоугольника. При помощи формочки вырезаем фигурное печенье.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов около 10-15 минут.

Рождественское печенье готово. Приятного аппетита!