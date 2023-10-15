ГлавнаяРецептыЦветная капуста в кляре до обеда или ужина: рецепт, который невозможно испортить Цветная капуста в кляре до обеда или ужина: рецепт, который невозможно испортить На чтение: 1 минута Цветная капуста – полезный и вкусный овощ, который можно использовать как пожелаете. Мы любим пожарить ее в кляре и подавать с чесночным соусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Цветная капуста в кляре может быть интересной закуской к обыденному или праздничному столу. Такое блюдо быстро готовить, а вкус еще долго не сможете забыть. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Обязательно приготовьте ее и подавайте с чесночным соусом: соедините выжатый чеснок, майонез и немного черного перца. Рецепт цветной капусты в кляре Время: 30 минут Ингредиенты: – цветная капуста – яйца – мука – молоко – лук; – чеснок – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Разделяем цветную капусту на соцветия и отвариваем до готовности в кипящей подсоленной воде. Для кляра берем яйца, молоко, немного муки. Кляр должен выйти по густоте как сметана, не редкий и не густой. Количество молока и яиц зависит от количества вашей порции. Обжариваем капусту в кляре на сковороде и перекладываем в сосуд с крышкой. Нарезаем мелко лучок, зелень, чеснок и все добавляем в капусту, и немного сверху солим. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить тыквенные вареники по нашему рецептом. Поделитесь с друзьями