Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из тыквы с апельсинами. Салатный микс можно заменить на шпинат или кейл, а белый винный уксус на яблочный или лимонный сок. По желанию в салат можно добавить сыр или авокадо для сливочного вкуса.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Фрукты / Апельсин Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Тыква 120 Грамм

Апельсин 1 Штука

Микс салатный 100 Грамм (Рукола, Корн, Радичио)

Масло оливковое 35 Миллилитров (15 мл. — для тыквы, 20 мл. — для заправки)

Уксус винный белый 10 Миллилитров

Сухие итальянские травы 1 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка (молотая) 1/3 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

32 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из тыквы с апельсинами»

Подготовьте все ингредиенты.

Тыкву нарежьте крупными кусочками. Выложите на противень, слегка сбрызнете оливковым маслом. Приправьте солью, черным молотым перцем и паприкой. Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Апельсин очистите, разделите на дольки и очистите каждую от пленок.

Салатную смесь помойте и обсушите, выложите в миску.

Для заправки смешайте оливковое масло с белым винным уксусом, добавьте сухие итальянские травы, соль и черный молотый перец.

Выложите в миску апельсин и тыкву, полейте заправкой.

Салат из тыквы с апельсинами готов, приятного вам аппетита!