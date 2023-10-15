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Салат из тыквы с апельсинами

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Салат из тыквы с апельсинами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из тыквы с апельсинами. Салатный микс можно заменить на шпинат или кейл, а белый винный уксус на яблочный или лимонный сок. По желанию в салат можно добавить сыр или авокадо для сливочного вкуса.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Фрукты / Апельсин Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Тыква 120 Грамм
  • Апельсин 1 Штука
  • Микс салатный 100 Грамм (Рукола, Корн, Радичио)
  • Масло оливковое 35 Миллилитров (15 мл. — для тыквы, 20 мл. — для заправки)
  • Уксус винный белый 10 Миллилитров
  • Сухие итальянские травы 1 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Паприка (молотая) 1/3 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

32 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из тыквы с апельсинами»

Салат из тыквы с апельсинами

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из тыквы с апельсинами

Тыкву нарежьте крупными кусочками. Выложите на противень, слегка сбрызнете оливковым маслом. Приправьте солью, черным молотым перцем и паприкой. Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Салат из тыквы с апельсинами

Апельсин очистите, разделите на дольки и очистите каждую от пленок.

Салат из тыквы с апельсинами

Салатную смесь помойте и обсушите, выложите в миску.

Салат из тыквы с апельсинами

Для заправки смешайте оливковое масло с белым винным уксусом, добавьте сухие итальянские травы, соль и черный молотый перец.

Салат из тыквы с апельсинами

Выложите в миску апельсин и тыкву, полейте заправкой.

Салат из тыквы с апельсинами

Салат из тыквы с апельсинами готов, приятного вам аппетита!

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