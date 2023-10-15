Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из тыквы с апельсинами. Салатный микс можно заменить на шпинат или кейл, а белый винный уксус на яблочный или лимонный сок. По желанию в салат можно добавить сыр или авокадо для сливочного вкуса.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Фрукты / Апельсин Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 120 Грамм
- Апельсин 1 Штука
- Микс салатный 100 Грамм (Рукола, Корн, Радичио)
- Масло оливковое 35 Миллилитров (15 мл. — для тыквы, 20 мл. — для заправки)
- Уксус винный белый 10 Миллилитров
- Сухие итальянские травы 1 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка (молотая) 1/3 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
32 ккал
Калорийность
3 г
Белки
0 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из тыквы с апельсинами»
Подготовьте все ингредиенты.
Тыкву нарежьте крупными кусочками. Выложите на противень, слегка сбрызнете оливковым маслом. Приправьте солью, черным молотым перцем и паприкой. Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
Апельсин очистите, разделите на дольки и очистите каждую от пленок.
Салатную смесь помойте и обсушите, выложите в миску.
Для заправки смешайте оливковое масло с белым винным уксусом, добавьте сухие итальянские травы, соль и черный молотый перец.
Выложите в миску апельсин и тыкву, полейте заправкой.
Салат из тыквы с апельсинами готов, приятного вам аппетита!