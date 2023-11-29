Царский салат на Новый Год. Праздничный семейный рецепт

Многие готовят салаты постоянно на праздничный стол. По последним социальным опросам, Оливье и Сельдь под шубой на праздник хотят приготовить около 80% людей в странах СНГ. Кроме этих салатов, большинство положительно отзывается про Цезарь, Мимозу и другие классические блюда на праздничный ужин.

Однако, большое количество этих салатов остается недоеденными до следующего дня. Такие салаты долго стоят в холодильнике, а затем вовсе выбрасываются в мусор. Как не допустить столь халатного расточительства продуктов?

Стоит готовить не только классические салаты, но и нечто новое. Если вы уменьшите объемы традиционных салатов, вероятно, это будет только к лучшему. Приготовим вместе новый салат к Новому году — Царский.

Ингредиенты:

Морковь по-корейски — 400 г;

Филе куриное — 2 шт.;

Сыр — 200 г;

Апельсин — шт.;

Консервированная кукуруза — 180 г;

Клюква;

Майонез.

Приготовление:

В кулинарное кольцо выкладываем первым слоем ½ часть моркови по-корейски. Смазываем слой из моркови сеточкой из майонеза.

Нарезаем отваренное заранее в соленой воде куриное филе на маленькие кубики. Кладем слой из куриного филе на морковный слой.

Обрабатываем каждый слой салата сеточкой из майонеза. Натираем на крупной терке сыр, посыпаем им слой из курицы. Удаляем из банки с кукурузой лишнюю жидкость, высыпаем кукурузу на сырный слой.

Очищаем апельсин от кожуры и косточек, делим на дольки. Выкладываем дольки апельсина на кукурузный слой. Покрываем апельсиновый слой остатками моркови по-корейски.

На верхушку салата тоже делаем сеточку из майонеза, выкладываем 15-20 ягод клюквы.

Салат получается поистине королевским. Он красивый, с яркими вкусовыми нотками, все гости будут в восторге.