Описание приготовления:

Сочетание курицы и картофеля в начинке получается очень гармоничное по вкусу. Такой пирог можно подать к столу вместе с мясным бульоном или к первому блюду вместо хлеба. Так же очень вкусно с чаем, вместо бутерброда.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Картофель Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 250 Грамм

Картофель 2 Штуки

Лук 1 Штука

Яйцo 2 Штуки

Кефир 250 Миллилитров

Мука пшеничная 170 Грамм

Сахар 1 Ст. ложка

Растительное масло 20 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Кунжут 1 Ст. ложка

Специи 1 Грамм (по вкусу)

Соль 1 Грамм (по вкусу)

Количество порций 6

Калорийность

148 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с курицей и картошкой на кефире»

Чтобы приготовить пирог с курицей и картошкой, подготовьте необходимые ингредиенты. Куриное мясо берите без костей. Картофель заранее очистите и ополосните.

Приготовление начнем с начинки. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте 1-2 минуты с добавлением растительного масла. Он станет мягче и прозрачнее.

Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и выложите в сковороду к луку. Обжарьте 1-2 минуты, чтобы мясо изменило цвет.

Затем добавьте в сковороду картофель, нарезанный кубиками, немного соли и специи. Перемешайте. Обжарьте еще 1-2 минуты и снимайте с огня. Жарить начинку до полной готовности не надо.

Теперь делаем тесто. Соедините в чаше яйца, сахар и соль. Смешайте.

Затем влейте кефир, добавьте соду. Постепенно вмешивайте в тесто просеянную муку.

Готовое тесто получается гладкое, однородное и в меру густое.

Форму для запекания (20 см.) застелите кулинарным пергаментом и вылейте половину подготовленного теста.

Выложите начинку из курицы и картофеля.

Залейте верх оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый пирог немного увеличится в размере и станет аппетитного золотистого цвета. Извлеките его из духовки и немного остудите.

Нарежьте пирог на кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!