Описание приготовления:
Сочетание курицы и картофеля в начинке получается очень гармоничное по вкусу. Такой пирог можно подать к столу вместе с мясным бульоном или к первому блюду вместо хлеба. Так же очень вкусно с чаем, вместо бутерброда.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Картофель Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 250 Грамм
- Картофель 2 Штуки
- Лук 1 Штука
- Яйцo 2 Штуки
- Кефир 250 Миллилитров
- Мука пшеничная 170 Грамм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Растительное масло 20 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Кунжут 1 Ст. ложка
- Специи 1 Грамм (по вкусу)
- Соль 1 Грамм (по вкусу)
Количество порций 6
Калорийность
148 ккал
Калорийность
3 г
Белки
8 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с курицей и картошкой на кефире»
Чтобы приготовить пирог с курицей и картошкой, подготовьте необходимые ингредиенты. Куриное мясо берите без костей. Картофель заранее очистите и ополосните.
Приготовление начнем с начинки. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте 1-2 минуты с добавлением растительного масла. Он станет мягче и прозрачнее.
Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и выложите в сковороду к луку. Обжарьте 1-2 минуты, чтобы мясо изменило цвет.
Затем добавьте в сковороду картофель, нарезанный кубиками, немного соли и специи. Перемешайте. Обжарьте еще 1-2 минуты и снимайте с огня. Жарить начинку до полной готовности не надо.
Теперь делаем тесто. Соедините в чаше яйца, сахар и соль. Смешайте.
Затем влейте кефир, добавьте соду. Постепенно вмешивайте в тесто просеянную муку.
Готовое тесто получается гладкое, однородное и в меру густое.
Форму для запекания (20 см.) застелите кулинарным пергаментом и вылейте половину подготовленного теста.
Выложите начинку из курицы и картофеля.
Залейте верх оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый пирог немного увеличится в размере и станет аппетитного золотистого цвета. Извлеките его из духовки и немного остудите.
Нарежьте пирог на кусочки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!