Портал про города-курорты | Perekop

Пирог с курицей и картошкой на кефире

На чтение: 2 минуты
Пирог с курицей и картошкой на кефире

Описание приготовления:

Сочетание курицы и картофеля в начинке получается очень гармоничное по вкусу. Такой пирог можно подать к столу вместе с мясным бульоном или к первому блюду вместо хлеба. Так же очень вкусно с чаем, вместо бутерброда.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Картофель Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе 250 Грамм
  • Картофель 2 Штуки
  • Лук 1 Штука
  • Яйцo 2 Штуки
  • Кефир 250 Миллилитров
  • Мука пшеничная 170 Грамм
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Кунжут 1 Ст. ложка
  • Специи 1 Грамм (по вкусу)
  • Соль 1 Грамм (по вкусу)

Количество порций 6

Калорийность

148 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с курицей и картошкой на кефире»

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Чтобы приготовить пирог с курицей и картошкой, подготовьте необходимые ингредиенты. Куриное мясо берите без костей. Картофель заранее очистите и ополосните.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Приготовление начнем с начинки. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте 1-2 минуты с добавлением растительного масла. Он станет мягче и прозрачнее.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и выложите в сковороду к луку. Обжарьте 1-2 минуты, чтобы мясо изменило цвет.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Затем добавьте в сковороду картофель, нарезанный кубиками, немного соли и специи. Перемешайте. Обжарьте еще 1-2 минуты и снимайте с огня. Жарить начинку до полной готовности не надо.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Теперь делаем тесто. Соедините в чаше яйца, сахар и соль. Смешайте.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Затем влейте кефир, добавьте соду. Постепенно вмешивайте в тесто просеянную муку.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Готовое тесто получается гладкое, однородное и в меру густое.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Форму для запекания (20 см.) застелите кулинарным пергаментом и вылейте половину подготовленного теста.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Выложите начинку из курицы и картофеля.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Залейте верх оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Готовый пирог немного увеличится в размере и станет аппетитного золотистого цвета. Извлеките его из духовки и немного остудите.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Нарежьте пирог на кусочки и подавайте к столу.

Пирог с курицей и картошкой на кефире

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек