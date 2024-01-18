Даже лучше, чем мясо: готовим рыбу по-французски

Пикантная рыбная запеканка с картофелем, овощно-сливочным соусом и сыром отлично подойдет для ужина. Она способна стать вашим любимым блюдом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для приготовления нужна любая белая рыба, которая вам нравится. Рыба с картофелем – вкусная замена традиционного сочетания мяса и картофеля. Стоит попробовать Любимое блюдо Эктора Хименеса-Браво: готовим роскошные голубцы с интересным ингредиентом Рецепт рыбы по-французски Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 150 граммов твердого сыра;

– 80 граммов масла;

– 1,5 килограмма картофеля;

– 800 граммов филе белой рыбы;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки майонеза 67%;

– 4 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 0,5 чайной ложки паприки;

– 200 граммов лука;

– 100 граммов моркови;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 лавровых листа;

– соль по вкусу;

– 1 чайная ложка орегано;

– 200 миллилитров сливок 10%;

– 30 граммов зелени. Приготовление: Овощи промойте и почистьте. Филе рыбы нарежьте, обваляйте в муке и обжарьте в масле с двух сторон до румяной корочки. В майонез добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенные через пресс, перец, паприку и перемешайте. Смажьте маринадом поджаренные кусочки рыбы. Лук нарежьте и отправьте в разогретую сковороду с маслом. Морковь натрите на грубую терку и добавьте к луку. Перемешайте и жарьте 3 – 5 минут. Картошку нарежьте кружочками шириной 5 миллиметров и проварите в кипящей воде 3 минуты. Натрите 2 зубчика чеснока, зелень мелко нашинкуйте и отправьте у луку и моркови. Налейте сливки, добавьте соль, перец, специи, перемешайте и протушите на маленьком огне 5 минут. Сыр натрите на грубой терке. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, равномерно разложите картофель, налейте половину соуса и разровняйте. Сверху выложите рыбу, залейте оставшимся соусом и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. За 20 минут до конца приготовления накройте запеканку фольгой, чтобы сырная корочка не подгорела. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеченную скумбрию – победитель «МастерШеф» рассказал, как он запекает рыбу.