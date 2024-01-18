Описание приготовления:

Для смузи берите мягкий, влажный творог. Жирность может быть любой. Малину можно взять свежую или замороженную. Замороженные ягоды предварительно разморозьте.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Молочные продукты / Творог Блюдо: Напитки / Смузи

Состав / Ингредиенты:

Творог 180 Грамм (любой жирности)

Молоко 350 Миллилитров (любой жирности)

Малина 150 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

102 ккал

Калорийность

2 г

Белки

6 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи с творогом и малиной»

Для приготовления смузи подготовьте все необходимые ингредиенты. Пропорции можете немного менять по своему вкусу.

В чашу блендера выложите творог. Всыпьте сахар.

Следом добавьте ягоды малины.

Залейте все молоком и закройте крышкой.

На максимальной мощности измельчите все до однородного состояния. Густоту напитка можно отрегулировать добавлением молока.

Смузи с творогом и малиной готов!

Разлейте по стаканам и подавайте к столу!

Приятного угощения!