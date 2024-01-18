Описание приготовления:
Для смузи берите мягкий, влажный творог. Жирность может быть любой. Малину можно взять свежую или замороженную. Замороженные ягоды предварительно разморозьте.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Молочные продукты / Творог Блюдо: Напитки / Смузи
Состав / Ингредиенты:
- Творог 180 Грамм (любой жирности)
- Молоко 350 Миллилитров (любой жирности)
- Малина 150 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
102 ккал
Калорийность
2 г
Белки
6 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Смузи с творогом и малиной»
Для приготовления смузи подготовьте все необходимые ингредиенты. Пропорции можете немного менять по своему вкусу.
В чашу блендера выложите творог. Всыпьте сахар.
Следом добавьте ягоды малины.
Залейте все молоком и закройте крышкой.
На максимальной мощности измельчите все до однородного состояния. Густоту напитка можно отрегулировать добавлением молока.
Смузи с творогом и малиной готов!
Разлейте по стаканам и подавайте к столу!
Приятного угощения!