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Смузи с творогом и малиной

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Смузи с творогом и малиной

Описание приготовления:

Для смузи берите мягкий, влажный творог. Жирность может быть любой. Малину можно взять свежую или замороженную. Замороженные ягоды предварительно разморозьте.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Молочные продукты / Творог Блюдо: Напитки / Смузи

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 180 Грамм (любой жирности)
  • Молоко 350 Миллилитров (любой жирности)
  • Малина 150 Грамм
  • Сахар 3 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

102 ккал

Калорийность

2 г

Белки

6 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи с творогом и малиной»

Смузи с творогом и малиной

Для приготовления смузи подготовьте все необходимые ингредиенты. Пропорции можете немного менять по своему вкусу.

Смузи с творогом и малиной

В чашу блендера выложите творог. Всыпьте сахар.

Смузи с творогом и малиной

Следом добавьте ягоды малины.

Смузи с творогом и малиной

Залейте все молоком и закройте крышкой.

Смузи с творогом и малиной

На максимальной мощности измельчите все до однородного состояния. Густоту напитка можно отрегулировать добавлением молока.

Смузи с творогом и малиной

Смузи с творогом и малиной готов!

Смузи с творогом и малиной

Разлейте по стаканам и подавайте к столу!

Смузи с творогом и малиной

Приятного угощения!

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