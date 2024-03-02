Даже жарить не надо. Готовлю рыбу просто и вкусно: не верил, пока не проверил рецепт

Если раньше приготовление рыбы занимало много времени у поваров, то сейчас эта проблема решается довольно просто. Не нужно больше долго размораживать рыбу и готовить замысловатый соус. Можно сделать рыбу на луковой подушке. Этот традиционный рецепт прибрежных городов всегда восхищал своей быстротой и вкусом.

Причем, не обязательно готовить лишь дорогую рыбу по типу лосося или тунца. На луковой подушке получается вкусно даже хек и минтай. Рыба с минимальным количеством жира и сока все равно получается отменно.

Дело в том, что лук помогает не только сохранить жидкость внутри рыбы, но и отдает часть своего сока.

Приготовим запеченный хек на луковой подушке.

Ингредиенты для запеченного хека:

рыба — 2 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сушеный чеснок — 1/2 ч.л.;

орегано – 1 ч.л.;

базилик – 1 ч.л.;

перец черный молотый — 1/2 ч.л.;

паприка — 1 ч.л.;

оливковое масло — 100 мл;

лук — 3 шт.;

картофель — 6 шт.;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление запеченного хека:

Делим размороженный и очищенный хек на небольшие кусочки, солим, перчим, посыпаем сушеным чесноком, орегано, базиликом и паприкой.

Поливаем рыбу 50 мл растительного масла и смешиваем рыбу со специями.

Нарезаем полукольцами лук, кладем на противень. Солим лук, посыпаем перцем и орегано, кладем на него маринованную рыбу и накрываем фольгой.

Отвариваем картофель 5-6 минут, делим каждую надвое и создаем на поверхности надрезы. Выкладываем картошку на противень, солим и перчим, поливаем растительным маслом.

Запекаем картофель и рыбу в духовке 45 минут при 180 градусах. Картошку предварительно вынимаем и на каждую кладем кусочек сливочного масла, отправляем обратно в духовку.

Получается ужин из хека на луковой подушке с запеченным картофелем. Сытное и вкусное блюдо на каждый день.