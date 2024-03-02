Портал про города-курорты | Perekop

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

На чтение: 12 минут
Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски – это насыщенное, вкусное и очень сытное блюдо для вашего стола. Это что-то вроде нашего жаркого, но с весьма оригинальным вкусом и аппетитнейшим ароматом. Специальный способ приготовления позволяет сделать и без того мягкую свинину еще более нежной и сочной. Готовить азу лучше всего в казане, а подавать можно без всякого гарнира.

Классическое азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Классическое азу из свинины с солеными огурцами по-татарски – это великолепное блюдо для обеда или ужина. Традиционно готовится оно из говядины, но мы предлагаем потушить вместо нее свинину. Вы немного сэкономите время и можете быть уверены в том, что мясо точно получится мягким.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Ингредиенты –+4 порц.

  • Бульон мясной 1 ст. (или воды)
  • Соль  по вкусу
  • Куркума 1 щепотка
  • Петрушка 4 ветки
  • Огурец соленый 2 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Перец чёрный молотый 1 щепотка
  • Масло подсолнечное  для жарки
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Свинина ½ кг
  • Морковь 1 шт.
  • Мука пшеничная 2 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    Как приготовить классическое азу из свинины с солеными огурцами по-татарски? Свинину выбирайте по своему вкусу с большим или меньшим количеством сальной прослойки. Помойте зелень петрушки и болгарский перец. Очистите луковицу и морковку.

  2. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    Перец разрежьте пополам, очистите половинки от белых перегородок и семян. Нарежьте морковку и половинки перца соломкой, луковицу нарежьте полукольцами или перьями. На предварительно разогретую сковородку влейте немного подсолнечного масла и выложите овощную нарезку. Начните обжаривать овощи, помешивая лопаткой.

  3. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    По ходу дела нарежьте соломкой соленые огурцы и добавьте их на сковороду к овощам. Продолжайте жарить овощи в течение 7 минут на умеренном огне.

  4. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    Свинину обмойте и нарежьте ее продолговатыми брусками. Когда овощи станут мягкими, выложите на сковороду мясо, перемешайте.

  5. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    На обжарку мяса и овощей уйдет примерно четверть часа. Время от времени помешивайте зажарку.

  6. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    После того, как свинина хорошо обжарится со всех сторон, в центре сковороды освободите немного места и высыпьте туда муку, обжарьте ее до золотистого цвета.

  7. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    В следующем шаге вам потребуется бульон, но если вы его не подготовили, отлично подойдет и обычная кипяченая вода. Влейте бульон или воду, добавьте специи и соль в азу.

  8. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    Готовьте азу со свининой на среднем огне еще минут 15. В конце добавьте в блюдо рубленую петрушку.

  9. Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

    Подавайте горячее и ароматное азу со свининой и солеными огурцами с хлебом или тонким лавашом. Приятного аппетита!

Азу из свинины с картошкой и огурцами по-татарски

Азу из свинины с картошкой и огурцами по-татарски имеет густую консистенцию, наваристый бульон и очень оригинальный вкус. Обычные рядовые русские блюда на фоне азу будут выглядеть блекло и даже пресно. И что удивительно, готовится азу весьма просто.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Лук – 2 шт.
  • Огурцы соленые – 4 шт.
  • Картошка – 0,8 кг
  • Свинина – 0,5 кг
  • Вода – сколько потребуется
  • Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При необходимости разморозьте свинину. Картошку почистите от кожуры и хорошенько обмойте от остатков земли и песка. Соленые огурцы берите небольшого размера. С лука и зубчиков чеснока снимите сухую шелуху. Специи выбирайте по своему вкусу.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 2. Свинину нарежьте небольшими брусочками. Просушите на огне сковороду, влейте примерно столовую ложку растительного масла и выложите мясо. Жарьте помешивая на сильном огне, чтобы кусочки свинины равномерно подрумянились со всех сторон.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 3. Головки репчатого лука нарежьте кольцами или полукольцами, если они очень крупные. К обжаренной свинине добавьте лук, перемешайте все и продолжайте жарить пару минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 4. Соленые огурцы можно нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Во втором случае они отдадут весь свой аромат и вкус блюду, а самих огурцов не будет заметно. Добавьте на сковороду измельченные огурцы и томатную пасту.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 5. Влейте немного кипяченой воды, чтобы она не полностью покрывала зажарку. Укройте сковороду крышкой и томите азу 20-30 минут на медленном огне.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 6. Картофель нарежьте соломкой, так он более органично будет смотреться в готовом блюде. Выложите картошку в сковороду с азу, перемешайте, долейте еще немного горячей воды. Тушите под крышкой до мягкости картошки.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 7. За несколько минут до готовности добавьте соль, любимые специи и зубчики чеснока. Подавайте азу со свининой и картошкой в горячем виде на обед или ужин. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Азу из свинины с солеными огурцами без картофеля

Азу из свинины с солеными огурцами без картофеля можно назвать по-другому – мясное жаркое с овощами. Его можно подать на обед или ужин с гарниром или с тонким лавашом. Благодаря своему насыщенному вкусу и богатому аромату, азу давно завоевало большую популярность по всему миру.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 30-35 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

  • Зелень сушеная – 2 щепотки.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Смесь перцев горошком – 0,3 ч.л.
  • Паприка копченая молотая –2 щепотки.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Зира – 2 щепотки.
  • Свинина – 0,8 кг.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Перец острый красный молотый – по желанию.
  • Морковка – 1 шт.
  • Огурцы маринованные – 6 шт.
  • Вода кипяченая – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте свинину, разморозьте и помойте мясо. Очистите от шелухи среднюю луковицу и снимите овощечисткой верхний слой с одной крупной морковки, помойте овощи под краном. Если огурцы у вас крупные, то берите 2-3 штуки. Если на соленых огурцах будет белый налет, то их необходимо обмыть.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 2. Лук нарежьте полукольцами, морковку и огурчики нарежьте соломкой. Нарезанные овощи выложите на хорошо разогретую сковородку и обжарьте их с растительным маслом в течение 8-10 минут. В процессе жарки посыпьте зажарку специями для свинины и солью по вкусу.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 3. В миске или кружке разведите томатную пасту со 100 миллилитрами воды, добавьте в смесь сахар, чтобы нейтрализовать кислоту. Томатную массу влейте к овощной зажарке, перемешайте и тушите все вместе под крышкой в течение 5 минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 4. Пока на плите тушатся овощи, нарежьте средними по величине брусками свинину. Отправьте мясную нарезку на сковороду к овощам, перемешайте и тушите все вместе в течение 15 минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 5. Так как в этом рецепте нет картофеля, то для вязкости подливки будем использовать муку. Смешайте в кружке муку со 100 миллилитрами холодной воды. Полученную смесь добавьте на сковороду, перемешайте все хорошо, чтобы не осталось комков. Влейте в азу еще один стакан воды, добавьте специи и лавровый лист, букет специй вы можете изменить по своему вкусу. Накройте сковороду крышкой и тушите азу 10 минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 6. Подавать азу со свининой можно с любым гарниром, например, с картофельным пюре или вареными макаронами. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Азу из свинины с солеными огурцами на сковороде с подливкой

Азу из свинины с солеными огурцами на сковороде с подливкой – это упрощенный и адаптированный под славянскую кухню рецепт. Во-первых, в этом варианте используется свинина, а не говядина, баранина или конина. А также вместо казана азу будет готовиться в сковороде.

Время готовки: 1 ч. 15 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Огурцы соленые – 2 шт.
  • Соус томатный – 100 гр.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Перец черный молотый – 1-2 щепотки
  • Вода кипяченая – 100 мл.
  • Специи для свинины – по желанию
  • Лист лавровый – 1-2 шт.
  • Свинина – 400 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомьтесь со списком и подготовьте все необходимые продукты для вкуснейшего азу. Свежую свиную мякоть обмойте под краном и промокните бумажными полотенцами от избытка влаги. Соленые огурцы выбирайте плотные среднего размера. Также сразу очистите от шелухи лук и чеснок, помойте и очистите крупную морковку.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 2. Нарежьте свинину кубиками среднего размера. Влейте на разогретую сковороду одну-две столовые ложки рафинированного подсолнечного масла и выложите подготовленное мясо. Жарьте его на довольно сильном огне, периодически помешивая лопаткой, чтобы свинина хорошенько подрумянилось со всех сторон. Далее влейте 50 миллилитров воды и тушите свинину под крышкой в течение 10-15 минут, при этом огонь сделайте ниже среднего.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 3. Возьмите предварительно очищенные овощи. Среднюю по размеру луковицу нарежьте полукольцами или четвертинками, а морковку натрите на терке с крупными ячейками или нарежьте соломкой. Добавьте измельченные овощи на сковороду к свинине и тушите все вместе в течение 5-8 минут, помешивайте время от времени лопаткой.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 4. Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой. Выложите их на сковороду к обжаренной свинине и уже мягким овощам. Перемешайте блюдо и тушите примерно 5 минут на умеренном огне, время от времени помешивайте и следите, чтобы ничего не пригорело.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 5. Через 5 минут, когда огурцы отдадут свой аромат, влейте немного горячей воды, можно использовать мясной бульон, и продолжайте готовить еще минут 10. Пару раз перемешайте и долейте воду при необходимости, если она быстро выкипает.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 6. Очищенные чесночные зубчики раздавите плоской стороной ножа и добавьте на сковороду. Также добавьте один или два листика лаврушки, соль и перец, а также любые специи, которые подходят для свинины, выложите томатный соус. Перемешайте и готовьте азу со свининой еще 5-8 минут до полной готовности.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 7. Азу со свининой и солеными огурцами готово, украсьте его рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Азу по-татарски из свинины с огурцами в казане

Азу по-татарски из свинины с огурцами в казане позволит вам окунутся во все прелести восточной кухни. Ваши домашние, несомненно, по достоинству оценят восхитительный аромат и богатый вкус мясного блюда. Подавать азу можно без гарнира, оно полностью самодостаточное и сытное.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

  • Вода – 150 мл.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1-2 щепотки.
  • Соль – по необходимости.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Рассол – 100 мл.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Картошка – 350 гр.
  • Свинина – 500 гр.
  • Огурцы соленые – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите для приготовления наваристого азу толстостенный казан с крышкой. Свинину перед приготовлением полностью разморозьте. Картошку почистите и хорошо помойте. С зубчиков чеснока снимите шелуху и срежьте кончики с обеих сторон.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 2. В небольшой пиале или кружке разведите томатную пасту огуречным рассолом. У вас должна получиться однородная масса.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 3. Нарежьте свинину брусками и выложите в казан на разогретое растительное масло. На сильном огне жарьте мясо, помешивая лопаткой, чтобы оно равномерно покрылось румяной корочкой.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 4. Картошку нарежьте примерно такими же кусочками, как и мясо. Добавьте нарезку к мясу и жарьте вместе в течение 5-8 минут, помешивайте ингредиенты лопаткой.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 5. Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой и добавьте их к свинине с картошкой. Залейте все томатной смесью и водой, добавьте перец и лавровый лист.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 6. Убавьте нагрев под казаном, укройте его крышкой и тушите азу 25-30 минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 7. Проверьте свинину и картошку, они должны быть полностью готовы. При необходимости посолите блюдо и добавьте измельченный чеснок. Также можно добавить любую свежую зелень.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 8. Азу со свининой в казане получается очень вкусным и наваристым. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Азу из свинины с солеными огурцами в мультиварке

Азу из свинины с солеными огурцами в мультиварке – это знаменитое блюдо татарской кухни, которое можно охарактеризовать как очень питательное и насыщающее. Основой блюда является мясо, поэтому стоит выбирать только качественную и свежую свиную мякоть. Также на пользу блюду пойдут любые свежие пряные травы.

Время готовки: 1 ч. 10 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Вода горячая – 500 мл.
  • Чеснок – 10 гр.
  • Перец черный молотый – 1-2 щепотки
  • Паста томатная – 100 гр.
  • Лук репчатый – 290 гр.
  • Свинина – 0,7 кг.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Огурцы соленые – 200 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соленые огурцы выбирайте плотные и не очень крупные. Зелень можно взять любую по своему вкусу. а томатную пасту можно заменить измельченными помидорами. Сразу очистите от шелухи лук и чеснок.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 2. Мясо ополосните под краном, промокните от влаги плотными бумажными полотенцами. Нарежьте мясо кусочками небольшого размера, чтобы удобно было кушать. Включите мультиварку и активируйте режим «Жарка», также можно обжаривать в режиме «Выпечка». Влейте в чашу растительное масло и выложите свинину, жарьте в течение 8-10 минут, помешивая время от времени лопаткой. Не нужно сразу доводить свинину до готовности, достаточно того, чтобы она покрылась легкой румяной корочкой.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 3. Лук нарежьте четвертинками колец или кубиками. Добавьте нарезку к мясу и продолжайте готовить в том же режиме 2-3 минуты.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 4. К обжаренному мясу и луку добавьте томатную пасту, перемешайте, обжарьте в течение пары минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 5. Влейте горячую воду или кипяток, чтобы избежать сильного перепада температур, это может повредить чашу мультиварки. Вместо воды также можно использовать мясной бульон. Добавьте соль и молотый перец по вкусу.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 6. Нарежьте соленые огурцы кубиками, также можно натереть их на крупной терке. Добавьте овощи в чашу к азу и активируйте режим «Тушение» на 40 минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 7. Мелко нарежьте зубчики чеснока и добавьте их в конце приготовления. После добавления чеснока держите азу в режиме «Тушение» еще 5 минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 8. Рубленую зелень добавьте уже в готовое блюдо. Великолепное и насыщенное азу со свининой и солеными огурцами подавайте на стол в горячем виде сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Азу из свинины в горшочке в духовке

Азу из свинины в горшочке в духовке – это еще один проверенный вариант приготовления восточного блюда, который вы легко сможете реализовать самостоятельно. Готовить азу будем в горшочках и у вас получится вкуснейшее блюдо в оригинальной красивой порционной подаче. Такое блюдо не стыдно на праздничный стол подать.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Паста томатная – 100 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Свинина – 400 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Огурцы соленые – 2-3 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Картошка – 500 гр.
  • Специи для свинины – 2-3 щепотки.
  • Лук репчатый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала очистите лук и картофель, помойте овощи. Свиную мякоть обмойте и просушите. Томатную пасту можно заменить измельченными помидорами.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 2. Свинину нарежьте тонкими квадратными или прямоугольными кусочками. Затем хорошенько разогрейте на сковороде немного растительного масла и выложите мясо. На сильном огне обжарьте его до румяной корочки со всех сторон, при этом не ворочайте свинину часто. Выложите мясо из сковороды на тарелку.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 3. Картошку нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде после мяса. Добавьте еще немного растительного масла, чтобы картошка не пригорела. Картофель обжарьте до полуготовности и румяных бочков.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 4. Соленые огурцы нарежьте соломкой.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 5. Сначала в горшочки положите равное количество обжаренной свинины.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 6. Далее на мясо положите слой из обжаренного картофеля. Распределяйте равными порциями по всем горшочкам.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 7. Нарежьте луковую головку полукольцами или четвертинками. Обжарьте лук до мягкости на растительном масле. Далее добавьте 100 грамм томатной пасты, посолите и приправьте. Если паста оказалась очень кислой, добавьте щепотку сахара. Протушите пару минут.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 8. Томатную заправку разложите по горшочкам и влейте понемногу горячей воды, чтобы она не полностью покрывала картофельный слой. Добавьте соленые огурцы, накройте горшочки крышками и отправьте в духовку. Запекайте азу при 190 градусах в течение 50-60 минут. За 10 минут до окончания запекания, уберите крышки, чтобы блюдо немного подрумянилось сверху.

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Шаг 9. Готовое запеченное азу подавайте в горшочках или выложите на тарелки. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Что будем искать? Например,Человек