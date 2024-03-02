Азу из свинины с солеными огурцами по-татарски – это насыщенное, вкусное и очень сытное блюдо для вашего стола. Это что-то вроде нашего жаркого, но с весьма оригинальным вкусом и аппетитнейшим ароматом. Специальный способ приготовления позволяет сделать и без того мягкую свинину еще более нежной и сочной. Готовить азу лучше всего в казане, а подавать можно без всякого гарнира.

Классическое азу из свинины с солеными огурцами по-татарски

Классическое азу из свинины с солеными огурцами по-татарски – это великолепное блюдо для обеда или ужина. Традиционно готовится оно из говядины, но мы предлагаем потушить вместо нее свинину. Вы немного сэкономите время и можете быть уверены в том, что мясо точно получится мягким.

Ингредиенты –+4 порц.

Бульон мясной 1 ст. (или воды)

Соль по вкусу

Куркума 1 щепотка

Петрушка 4 ветки

Огурец соленый 2 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Масло подсолнечное для жарки

Лук репчатый 1 шт.

Свинина ½ кг

Морковь 1 шт.

Мука пшеничная 2 ст.л.

Шаги 60 мин.

Как приготовить классическое азу из свинины с солеными огурцами по-татарски? Свинину выбирайте по своему вкусу с большим или меньшим количеством сальной прослойки. Помойте зелень петрушки и болгарский перец. Очистите луковицу и морковку. Перец разрежьте пополам, очистите половинки от белых перегородок и семян. Нарежьте морковку и половинки перца соломкой, луковицу нарежьте полукольцами или перьями. На предварительно разогретую сковородку влейте немного подсолнечного масла и выложите овощную нарезку. Начните обжаривать овощи, помешивая лопаткой. По ходу дела нарежьте соломкой соленые огурцы и добавьте их на сковороду к овощам. Продолжайте жарить овощи в течение 7 минут на умеренном огне. Свинину обмойте и нарежьте ее продолговатыми брусками. Когда овощи станут мягкими, выложите на сковороду мясо, перемешайте. На обжарку мяса и овощей уйдет примерно четверть часа. Время от времени помешивайте зажарку. После того, как свинина хорошо обжарится со всех сторон, в центре сковороды освободите немного места и высыпьте туда муку, обжарьте ее до золотистого цвета. В следующем шаге вам потребуется бульон, но если вы его не подготовили, отлично подойдет и обычная кипяченая вода. Влейте бульон или воду, добавьте специи и соль в азу. Готовьте азу со свининой на среднем огне еще минут 15. В конце добавьте в блюдо рубленую петрушку. Подавайте горячее и ароматное азу со свининой и солеными огурцами с хлебом или тонким лавашом. Приятного аппетита!

Азу из свинины с картошкой и огурцами по-татарски

Азу из свинины с картошкой и огурцами по-татарски имеет густую консистенцию, наваристый бульон и очень оригинальный вкус. Обычные рядовые русские блюда на фоне азу будут выглядеть блекло и даже пресно. И что удивительно, готовится азу весьма просто.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Паста томатная – 3 ст.л.

Лук – 2 шт.

Огурцы соленые – 4 шт.

Картошка – 0,8 кг

Свинина – 0,5 кг

Вода – сколько потребуется

Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При необходимости разморозьте свинину. Картошку почистите от кожуры и хорошенько обмойте от остатков земли и песка. Соленые огурцы берите небольшого размера. С лука и зубчиков чеснока снимите сухую шелуху. Специи выбирайте по своему вкусу.

Шаг 2. Свинину нарежьте небольшими брусочками. Просушите на огне сковороду, влейте примерно столовую ложку растительного масла и выложите мясо. Жарьте помешивая на сильном огне, чтобы кусочки свинины равномерно подрумянились со всех сторон.

Шаг 3. Головки репчатого лука нарежьте кольцами или полукольцами, если они очень крупные. К обжаренной свинине добавьте лук, перемешайте все и продолжайте жарить пару минут.

Шаг 4. Соленые огурцы можно нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Во втором случае они отдадут весь свой аромат и вкус блюду, а самих огурцов не будет заметно. Добавьте на сковороду измельченные огурцы и томатную пасту.

Шаг 5. Влейте немного кипяченой воды, чтобы она не полностью покрывала зажарку. Укройте сковороду крышкой и томите азу 20-30 минут на медленном огне.

Шаг 6. Картофель нарежьте соломкой, так он более органично будет смотреться в готовом блюде. Выложите картошку в сковороду с азу, перемешайте, долейте еще немного горячей воды. Тушите под крышкой до мягкости картошки.

Шаг 7. За несколько минут до готовности добавьте соль, любимые специи и зубчики чеснока. Подавайте азу со свининой и картошкой в горячем виде на обед или ужин. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами без картофеля

Азу из свинины с солеными огурцами без картофеля можно назвать по-другому – мясное жаркое с овощами. Его можно подать на обед или ужин с гарниром или с тонким лавашом. Благодаря своему насыщенному вкусу и богатому аромату, азу давно завоевало большую популярность по всему миру.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 30-35 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

Зелень сушеная – 2 щепотки.

Масло подсолнечное – для жарки.

Смесь перцев горошком – 0,3 ч.л.

Паприка копченая молотая –2 щепотки.

Лук репчатый – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Чеснок – 3 зуб.

Лист лавровый – 2 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зира – 2 щепотки.

Свинина – 0,8 кг.

Мука – 2 ст.л.

Перец острый красный молотый – по желанию.

Морковка – 1 шт.

Огурцы маринованные – 6 шт.

Вода кипяченая – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте свинину, разморозьте и помойте мясо. Очистите от шелухи среднюю луковицу и снимите овощечисткой верхний слой с одной крупной морковки, помойте овощи под краном. Если огурцы у вас крупные, то берите 2-3 штуки. Если на соленых огурцах будет белый налет, то их необходимо обмыть.

Шаг 2. Лук нарежьте полукольцами, морковку и огурчики нарежьте соломкой. Нарезанные овощи выложите на хорошо разогретую сковородку и обжарьте их с растительным маслом в течение 8-10 минут. В процессе жарки посыпьте зажарку специями для свинины и солью по вкусу.

Шаг 3. В миске или кружке разведите томатную пасту со 100 миллилитрами воды, добавьте в смесь сахар, чтобы нейтрализовать кислоту. Томатную массу влейте к овощной зажарке, перемешайте и тушите все вместе под крышкой в течение 5 минут.

Шаг 4. Пока на плите тушатся овощи, нарежьте средними по величине брусками свинину. Отправьте мясную нарезку на сковороду к овощам, перемешайте и тушите все вместе в течение 15 минут.

Шаг 5. Так как в этом рецепте нет картофеля, то для вязкости подливки будем использовать муку. Смешайте в кружке муку со 100 миллилитрами холодной воды. Полученную смесь добавьте на сковороду, перемешайте все хорошо, чтобы не осталось комков. Влейте в азу еще один стакан воды, добавьте специи и лавровый лист, букет специй вы можете изменить по своему вкусу. Накройте сковороду крышкой и тушите азу 10 минут.

Шаг 6. Подавать азу со свининой можно с любым гарниром, например, с картофельным пюре или вареными макаронами. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами на сковороде с подливкой

Азу из свинины с солеными огурцами на сковороде с подливкой – это упрощенный и адаптированный под славянскую кухню рецепт. Во-первых, в этом варианте используется свинина, а не говядина, баранина или конина. А также вместо казана азу будет готовиться в сковороде.

Время готовки: 1 ч. 15 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Огурцы соленые – 2 шт.

Соус томатный – 100 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки

Вода кипяченая – 100 мл.

Специи для свинины – по желанию

Лист лавровый – 1-2 шт.

Свинина – 400 гр.

Морковка – 1 шт.

Соль – по вкусу

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомьтесь со списком и подготовьте все необходимые продукты для вкуснейшего азу. Свежую свиную мякоть обмойте под краном и промокните бумажными полотенцами от избытка влаги. Соленые огурцы выбирайте плотные среднего размера. Также сразу очистите от шелухи лук и чеснок, помойте и очистите крупную морковку.

Шаг 2. Нарежьте свинину кубиками среднего размера. Влейте на разогретую сковороду одну-две столовые ложки рафинированного подсолнечного масла и выложите подготовленное мясо. Жарьте его на довольно сильном огне, периодически помешивая лопаткой, чтобы свинина хорошенько подрумянилось со всех сторон. Далее влейте 50 миллилитров воды и тушите свинину под крышкой в течение 10-15 минут, при этом огонь сделайте ниже среднего.

Шаг 3. Возьмите предварительно очищенные овощи. Среднюю по размеру луковицу нарежьте полукольцами или четвертинками, а морковку натрите на терке с крупными ячейками или нарежьте соломкой. Добавьте измельченные овощи на сковороду к свинине и тушите все вместе в течение 5-8 минут, помешивайте время от времени лопаткой.

Шаг 4. Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой. Выложите их на сковороду к обжаренной свинине и уже мягким овощам. Перемешайте блюдо и тушите примерно 5 минут на умеренном огне, время от времени помешивайте и следите, чтобы ничего не пригорело.

Шаг 5. Через 5 минут, когда огурцы отдадут свой аромат, влейте немного горячей воды, можно использовать мясной бульон, и продолжайте готовить еще минут 10. Пару раз перемешайте и долейте воду при необходимости, если она быстро выкипает.

Шаг 6. Очищенные чесночные зубчики раздавите плоской стороной ножа и добавьте на сковороду. Также добавьте один или два листика лаврушки, соль и перец, а также любые специи, которые подходят для свинины, выложите томатный соус. Перемешайте и готовьте азу со свининой еще 5-8 минут до полной готовности.

Шаг 7. Азу со свининой и солеными огурцами готово, украсьте его рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Азу по-татарски из свинины с огурцами в казане

Азу по-татарски из свинины с огурцами в казане позволит вам окунутся во все прелести восточной кухни. Ваши домашние, несомненно, по достоинству оценят восхитительный аромат и богатый вкус мясного блюда. Подавать азу можно без гарнира, оно полностью самодостаточное и сытное.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

Вода – 150 мл.

Паста томатная – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Соль – по необходимости.

Масло растительное – для жарки.

Рассол – 100 мл.

Лист лавровый – 1 шт.

Картошка – 350 гр.

Свинина – 500 гр.

Огурцы соленые – 3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите для приготовления наваристого азу толстостенный казан с крышкой. Свинину перед приготовлением полностью разморозьте. Картошку почистите и хорошо помойте. С зубчиков чеснока снимите шелуху и срежьте кончики с обеих сторон.

Шаг 2. В небольшой пиале или кружке разведите томатную пасту огуречным рассолом. У вас должна получиться однородная масса.

Шаг 3. Нарежьте свинину брусками и выложите в казан на разогретое растительное масло. На сильном огне жарьте мясо, помешивая лопаткой, чтобы оно равномерно покрылось румяной корочкой.

Шаг 4. Картошку нарежьте примерно такими же кусочками, как и мясо. Добавьте нарезку к мясу и жарьте вместе в течение 5-8 минут, помешивайте ингредиенты лопаткой.

Шаг 5. Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой и добавьте их к свинине с картошкой. Залейте все томатной смесью и водой, добавьте перец и лавровый лист.

Шаг 6. Убавьте нагрев под казаном, укройте его крышкой и тушите азу 25-30 минут.

Шаг 7. Проверьте свинину и картошку, они должны быть полностью готовы. При необходимости посолите блюдо и добавьте измельченный чеснок. Также можно добавить любую свежую зелень.

Шаг 8. Азу со свининой в казане получается очень вкусным и наваристым. Приятного аппетита!

Азу из свинины с солеными огурцами в мультиварке

Азу из свинины с солеными огурцами в мультиварке – это знаменитое блюдо татарской кухни, которое можно охарактеризовать как очень питательное и насыщающее. Основой блюда является мясо, поэтому стоит выбирать только качественную и свежую свиную мякоть. Также на пользу блюду пойдут любые свежие пряные травы.

Время готовки: 1 ч. 10 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Вода горячая – 500 мл.

Чеснок – 10 гр.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки

Паста томатная – 100 гр.

Лук репчатый – 290 гр.

Свинина – 0,7 кг.

Масло растительное – 30 мл.

Огурцы соленые – 200 гр.

Соль – по вкусу

Зелень – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соленые огурцы выбирайте плотные и не очень крупные. Зелень можно взять любую по своему вкусу. а томатную пасту можно заменить измельченными помидорами. Сразу очистите от шелухи лук и чеснок.

Шаг 2. Мясо ополосните под краном, промокните от влаги плотными бумажными полотенцами. Нарежьте мясо кусочками небольшого размера, чтобы удобно было кушать. Включите мультиварку и активируйте режим «Жарка», также можно обжаривать в режиме «Выпечка». Влейте в чашу растительное масло и выложите свинину, жарьте в течение 8-10 минут, помешивая время от времени лопаткой. Не нужно сразу доводить свинину до готовности, достаточно того, чтобы она покрылась легкой румяной корочкой.

Шаг 3. Лук нарежьте четвертинками колец или кубиками. Добавьте нарезку к мясу и продолжайте готовить в том же режиме 2-3 минуты.

Шаг 4. К обжаренному мясу и луку добавьте томатную пасту, перемешайте, обжарьте в течение пары минут.

Шаг 5. Влейте горячую воду или кипяток, чтобы избежать сильного перепада температур, это может повредить чашу мультиварки. Вместо воды также можно использовать мясной бульон. Добавьте соль и молотый перец по вкусу.

Шаг 6. Нарежьте соленые огурцы кубиками, также можно натереть их на крупной терке. Добавьте овощи в чашу к азу и активируйте режим «Тушение» на 40 минут.

Шаг 7. Мелко нарежьте зубчики чеснока и добавьте их в конце приготовления. После добавления чеснока держите азу в режиме «Тушение» еще 5 минут.

Шаг 8. Рубленую зелень добавьте уже в готовое блюдо. Великолепное и насыщенное азу со свининой и солеными огурцами подавайте на стол в горячем виде сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Азу из свинины в горшочке в духовке

Азу из свинины в горшочке в духовке – это еще один проверенный вариант приготовления восточного блюда, который вы легко сможете реализовать самостоятельно. Готовить азу будем в горшочках и у вас получится вкуснейшее блюдо в оригинальной красивой порционной подаче. Такое блюдо не стыдно на праздничный стол подать.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Паста томатная – 100 гр.

Соль – по вкусу

Сахар-песок – 1 щепотка.

Свинина – 400 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Огурцы соленые – 2-3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Картошка – 500 гр.

Специи для свинины – 2-3 щепотки.

Лук репчатый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала очистите лук и картофель, помойте овощи. Свиную мякоть обмойте и просушите. Томатную пасту можно заменить измельченными помидорами.

Шаг 2. Свинину нарежьте тонкими квадратными или прямоугольными кусочками. Затем хорошенько разогрейте на сковороде немного растительного масла и выложите мясо. На сильном огне обжарьте его до румяной корочки со всех сторон, при этом не ворочайте свинину часто. Выложите мясо из сковороды на тарелку.

Шаг 3. Картошку нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде после мяса. Добавьте еще немного растительного масла, чтобы картошка не пригорела. Картофель обжарьте до полуготовности и румяных бочков.

Шаг 4. Соленые огурцы нарежьте соломкой.

Шаг 5. Сначала в горшочки положите равное количество обжаренной свинины.

Шаг 6. Далее на мясо положите слой из обжаренного картофеля. Распределяйте равными порциями по всем горшочкам.

Шаг 7. Нарежьте луковую головку полукольцами или четвертинками. Обжарьте лук до мягкости на растительном масле. Далее добавьте 100 грамм томатной пасты, посолите и приправьте. Если паста оказалась очень кислой, добавьте щепотку сахара. Протушите пару минут.

Шаг 8. Томатную заправку разложите по горшочкам и влейте понемногу горячей воды, чтобы она не полностью покрывала картофельный слой. Добавьте соленые огурцы, накройте горшочки крышками и отправьте в духовку. Запекайте азу при 190 градусах в течение 50-60 минут. За 10 минут до окончания запекания, уберите крышки, чтобы блюдо немного подрумянилось сверху.

Шаг 9. Готовое запеченное азу подавайте в горшочках или выложите на тарелки. Приятного аппетита!