Деревенский торт с орехами и кофе: простой рецепт вкусной выпечки

Этот десерт готовится за считанные минуты из самых простых ингредиентов. И он идеально подходит для завтрака.
Деревенский торт с орехами и кофе — восхитительный десерт, которым можно насладиться до последней крошки. Идеально подходит для завтрака, а также для сытного перекуса или вкусного перерыва в любое время дня. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Как и все простые десерты, деревенский орехово-кофейный пирог идеально подходит для завтрака с чашкой молока, превосходен и сытен в качестве закуски.
Торт с орехами и кофе
Ингредиенты:
- 200 г ядер грецких орехов;
- 200 г муки;
- 150 г сахара;
- 120 г сливочного масла;
- 2 больших яйца;
- Примерно 1 дл кофе;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 стручок ванили;
- соль.
Начните готовить орехово-кофейный торт в деревенском стиле, нарезав половину грецких орехов очень мелко, а оставшуюся половину — более крупно. В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром.
Добавьте яичные желтки, взбитые со щепоткой соли, в масляно-сахарный крем и тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем и начните постепенно добавлять ее в смесь, чередуя ее с кофе, мелко нарезанными грецкими орехами и ванилью. Продолжайте взбивать тесто венчиком, пока все ингредиенты идеально не смешаются.
Наконец, добавьте яичные белки, взбитые до жестких пиков, используя деревянную ложку и стараясь смешивать их осторожными движениями снизу вверх.
Смажьте маслом и посыпьте мукой разъемную форму диаметром примерно 22 см и вылейте смесь, хорошо разравнивая ее лопаткой или тыльной стороной ложки. Посыпьте поверхность торта остальными измельченными грецкими орехами и запекайте в горячей духовке при температуре 190° около 50 минут.
Достаньте торт из духовки и дайте ему остыть. Затем переложите его на сервировочную тарелку и подавайте.
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