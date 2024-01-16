Простой рецепт творожного печенья. Домашнее вкуснейшее печенье к чаю

Творожное печенье — это одно из самых нежных видов печенья в кулинарии. Оно отлично подходит для любого чаепития. Кроме того, печенье с творогом рекомендовано для детей. Оно безопаснее для зубов, желудка и кишечника в отличие от привычного многим шоколадного и ванильного печенья.

Однако, речь идет конкретно про домашнее творожное печенье. Магазинное печенье может содержать в составе минимум творожных компонентов и максимум разных ароматизаторов, красителей и прочих неприятных компонентов. Поэтому стоит научиться для своей семьи готовить печенье самостоятельно. Есть много быстрых и простых рецептов творожного печенья.

Ингредиенты для творожного печенья:

творог — 220 г;

сливочное масло — 60 г;

сахар — 40 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

густое варенье.

Приготовление творожного печенья:

В таре смешиваем творог с размягченным сливочным маслом и сахарным песком. Высыпаем к творожной массе часть муки и разрыхлитель, замешиваем тесто лопаткой или вилкой.

Высыпаем остатки муки в тесто, продолжаем вымешивать. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3-4 мм, делим его на небольшие квадраты.

В середину каждого квадрата кладем по ложке густого варенья, сворачиваем тесто по диагонали в трубочку.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Обязательно кладем печенье швом вниз. Выпекаем при 180 градусах 10-15 минут.

После приготовления печенье можно посыпать сахарной пудрой. Это печенье из творога тает во рту, оно нежное и мягкое.