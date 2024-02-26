Описание приготовления:
Для приготовления можно взять любые грибы. Это могут быть свежие шампиньоны, любые сухие грибы или, как у меня, отварные лесные. Пропорции можете немного изменить на свой вкус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Печень свиная 500 Грамм
- Грибы 300 Грамм (лесные, отварные)
- Лук 1 Штука
- Мука 1 Ст. ложка
- Сливки 200 Миллилитров (15-20% жирности)
- Сыр твердый 100 Грамм
- Сливочное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
118 ккал
Калорийность
12 г
Белки
5 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печень в горшочках по-русски»
Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты.
Лук очистите и нарежьте. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук 1-2 минуты. Он станет мягкий.
Добавьте в сковороду грибы и обжарьте их вместе с луком 5-7 минут. Из грибов выпарится лишняя влага. Посыпьте грибы солью и специями.
Затем посыпьте грибы мукой через ситечко. Перемешайте.
Залейте грибы сливками и доведите все до кипения.
Печень промойте в проточной воде и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте её на небольшие кусочки, вырезая пленочки.
В керамические горшочки выложите нарезанную печень.
Затем выложите немного грибов и перемешайте, чтобы кусочки печени не слиплись друг с другом. Затем сверху выложите оставшиеся грибы.
Посыпьте все тертым сыром.
Закройте горшочки крышками и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Печень готовится достаточно быстро. Главное — это не передержать её в духовке, иначе она станет сухая и твердая. Извлеките горшочки из духовки и подавайте к столу.
Можно подать сразу в горшочках.
Или выложить на тарелку. Приятного аппетита!