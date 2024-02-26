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Печень в горшочках по-русски

На чтение: 2 минуты
Печень в горшочках по-русски

Описание приготовления:

Для приготовления можно взять любые грибы. Это могут быть свежие шампиньоны, любые сухие грибы или, как у меня, отварные лесные. Пропорции можете немного изменить на свой вкус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Печень свиная 500 Грамм
  • Грибы 300 Грамм (лесные, отварные)
  • Лук 1 Штука
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Сливки 200 Миллилитров (15-20% жирности)
  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Сливочное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

118 ккал

Калорийность

12 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень в горшочках по-русски»

Печень в горшочках по-русски

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты.

Печень в горшочках по-русски

Лук очистите и нарежьте. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук 1-2 минуты. Он станет мягкий.

Печень в горшочках по-русски

Добавьте в сковороду грибы и обжарьте их вместе с луком 5-7 минут. Из грибов выпарится лишняя влага. Посыпьте грибы солью и специями.

Печень в горшочках по-русски

Затем посыпьте грибы мукой через ситечко. Перемешайте.

Печень в горшочках по-русски

Залейте грибы сливками и доведите все до кипения.

Печень в горшочках по-русски

Печень промойте в проточной воде и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте её на небольшие кусочки, вырезая пленочки.

Печень в горшочках по-русски

В керамические горшочки выложите нарезанную печень.

Печень в горшочках по-русски

Затем выложите немного грибов и перемешайте, чтобы кусочки печени не слиплись друг с другом. Затем сверху выложите оставшиеся грибы.

Печень в горшочках по-русски

Посыпьте все тертым сыром.

Печень в горшочках по-русски

Закройте горшочки крышками и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Печень в горшочках по-русски

Печень готовится достаточно быстро. Главное — это не передержать её в духовке, иначе она станет сухая и твердая. Извлеките горшочки из духовки и подавайте к столу.

Печень в горшочках по-русски

Можно подать сразу в горшочках.

Печень в горшочках по-русски

Или выложить на тарелку. Приятного аппетита!

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