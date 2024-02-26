Описание приготовления:

Для приготовления можно взять любые грибы. Это могут быть свежие шампиньоны, любые сухие грибы или, как у меня, отварные лесные. Пропорции можете немного изменить на свой вкус.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Печень свиная 500 Грамм

Грибы 300 Грамм (лесные, отварные)

Лук 1 Штука

Мука 1 Ст. ложка

Сливки 200 Миллилитров (15-20% жирности)

Сыр твердый 100 Грамм

Сливочное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

118 ккал

Калорийность

12 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень в горшочках по-русски»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты.

Лук очистите и нарежьте. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук 1-2 минуты. Он станет мягкий.

Добавьте в сковороду грибы и обжарьте их вместе с луком 5-7 минут. Из грибов выпарится лишняя влага. Посыпьте грибы солью и специями.

Затем посыпьте грибы мукой через ситечко. Перемешайте.

Залейте грибы сливками и доведите все до кипения.

Печень промойте в проточной воде и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте её на небольшие кусочки, вырезая пленочки.

В керамические горшочки выложите нарезанную печень.

Затем выложите немного грибов и перемешайте, чтобы кусочки печени не слиплись друг с другом. Затем сверху выложите оставшиеся грибы.

Посыпьте все тертым сыром.

Закройте горшочки крышками и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Печень готовится достаточно быстро. Главное — это не передержать её в духовке, иначе она станет сухая и твердая. Извлеките горшочки из духовки и подавайте к столу.

Можно подать сразу в горшочках.

Или выложить на тарелку. Приятного аппетита!