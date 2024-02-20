Десерт из фиников и орехов

Сухофрукты и орехи — отличная база для многих вкусных ПП-лакомств. Сделать из таких ингредиентов сказочное сладкое блюдо, не добавляя при этом сахар или пшеничную муку, проще простого. Аппетитный десерт из фиников и орешков убедил в этом множество наших читателей, которые следят за своей фигурой и не хотят набрать лишние килограммы.

Заряд энергии после такого лакомства точно обеспечен. Используйте для его приготовления ваши любимые орехи. Необязательно брать все те, которые указаны в нашем рецепте. Некоторые из них можно легко заменить на более бюджетный вариант — грецкие орешки.

Как приготовить питательный десерт из фиников

Чтобы вам было легко формировать из финиковой массы заготовку, напоминающую классическую сладкую колбаску, подождите, пока та немножко остынет. Обваливать полученный рулетик вы можете или в кунжуте, или в кокосовой стружке, или же в крошке из измельченных грецких орехов.

Ингредиенты

Финики250 г Арахис30 г Миндаль20 г Фисташки15 г Фундук15 г Сливочное масло15 г Корица по вкусу Кардамон по вкусу Соль1 щеп. Кунжут30 г

Приготовление

Выложите в сковороду сливочное масло. Растопите его. Добавьте соль, молотую корицу и кардамон. Перемешайте всё с помощью кулинарной лопатки.Очистите орехи от скорлупы. Поместите в сковороду фундук, фисташки и арахис (несоленый). Перемешайте. Обжаривайте орехи в течение 5 минут. Хорошенько промойте финики. Обсушите их. Достаньте косточки. Отправьте финики на сковороду. Помешивайте все ингредиенты, готовя их на огне. Придавливайте финики кулинарной лопаткой. Жарьте всё до получения практически однородной массы. Дайте финиковой смеси остыть до теплого состояния. Затем сформируйте из нее колбаску руками.Обваляйте заготовку в кунжуте. Отправьте ее на 4 часа в холодильник для застывания.

Нужно дождаться, пока масса хорошенько застынет. Лишь тогда уже можно доставать готовую колбаску из холодильника и разрезать ее на порционные кусочки желаемого размера. Выложите их красиво на тарелку и подайте к чаю. Ранее наша редакция делилась еще одним рецептом низкокалорийного десерта, в состав которого входят лишь 3 ингредиента: чернослив, грецкие орехи и какао-порошок.