Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Пироги играют важную роль в образовании европейской гастрономии. Доподлинно неизвестно, когда европейцы стали выпекать пироги и кто первым из стран ввел эту тенденцию. Историки полагают, что пироги стали печь впервые в Греции и Риме, так как эти цивилизации были достаточно развиты для пекарского мастерства.

Сейчас в каждой стране есть свой национальный пирог. Например, во Франции это киш — выпечка из пресного теста с рыбой. Также есть немецкий сливовый пирог, яблочный американский пирог и знаменитый осетинский пирог.

Приготовим пирог из творога для чаепитий и уютных посиделок.

Ингредиенты теста для творожного пирога:

Яйца — 4 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 200 г;

Растительное масло — 120 мл;

Кефир — 120 мл;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 8 г.

Ингредиенты для начинки:

Творог — 300 г;

Сахарная пудра — 3 ст.л.;

Ванильный сахар — 8 г;

Яйцо — 1 шт.

Приготовление творожного пирога:

В глубокую тару разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем миксером до белой пышной массы. Вливаем в яичную смесь растительное масло и кефир, продолжаем взбивать.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густоватое тесто миксером.

Застилаем дно и бортики формы пергаментом, выливаем туда тесто и распределяем по поверхности.

Для начинки смешиваем в твороге ванильный сахар, сахарную пудру и яйцо, взбиваем до однородной массы погружным блендером.

Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок.

Создаем на поверхности теста сеточку из творога.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Получается пышный мягкий пирог с творогом