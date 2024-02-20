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Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

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Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Пироги играют важную роль в образовании европейской гастрономии. Доподлинно неизвестно, когда европейцы стали выпекать пироги и кто первым из стран ввел эту тенденцию. Историки полагают, что пироги стали печь впервые в Греции и Риме, так как эти цивилизации были достаточно развиты для пекарского мастерства.

Сейчас в каждой стране есть свой национальный пирог. Например, во Франции это киш — выпечка из пресного теста с рыбой. Также есть немецкий сливовый пирог, яблочный американский пирог и знаменитый осетинский пирог.

Приготовим пирог из творога для чаепитий и уютных посиделок.

Ингредиенты теста для творожного пирога:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 200 г;
  • Растительное масло — 120 мл;
  • Кефир — 120 мл;
  • Мука — 300 г;
  • Разрыхлитель — 8 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Творог — 300 г;
  • Сахарная пудра — 3 ст.л.;
  • Ванильный сахар — 8 г;
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление творожного пирога:

В глубокую тару разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем миксером до белой пышной массы. Вливаем в яичную смесь растительное масло и кефир, продолжаем взбивать.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густоватое тесто миксером.

Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Застилаем дно и бортики формы пергаментом, выливаем туда тесто и распределяем по поверхности.

Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Для начинки смешиваем в твороге ванильный сахар, сахарную пудру и яйцо, взбиваем до однородной массы погружным блендером.

Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок.

Создаем на поверхности теста сеточку из творога.

Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Получается пышный мягкий пирог с творогом

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