Не пирог, а золото. Старый рецепт пирога «Стеганое одеяло» — научила всех подруг так готовить

Пироги играют важную роль в образовании европейской гастрономии. Доподлинно неизвестно, когда европейцы стали выпекать пироги и кто первым из стран ввел эту тенденцию. Историки полагают, что пироги стали печь впервые в Греции и Риме, так как эти цивилизации были достаточно развиты для пекарского мастерства.
Сейчас в каждой стране есть свой национальный пирог. Например, во Франции это киш — выпечка из пресного теста с рыбой. Также есть немецкий сливовый пирог, яблочный американский пирог и знаменитый осетинский пирог.
Приготовим пирог из творога для чаепитий и уютных посиделок.
Ингредиенты теста для творожного пирога:
- Яйца — 4 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 200 г;
- Растительное масло — 120 мл;
- Кефир — 120 мл;
- Мука — 300 г;
- Разрыхлитель — 8 г.
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 300 г;
- Сахарная пудра — 3 ст.л.;
- Ванильный сахар — 8 г;
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление творожного пирога:
В глубокую тару разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, взбиваем миксером до белой пышной массы. Вливаем в яичную смесь растительное масло и кефир, продолжаем взбивать.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густоватое тесто миксером.
Застилаем дно и бортики формы пергаментом, выливаем туда тесто и распределяем по поверхности.
Для начинки смешиваем в твороге ванильный сахар, сахарную пудру и яйцо, взбиваем до однородной массы погружным блендером.
Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок.
Создаем на поверхности теста сеточку из творога.
Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.
После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Получается пышный мягкий пирог с творогом